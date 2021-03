Immobilienmarkt: Preiszyklus endet 2024

9.3.2021 – Lange Zeit galt für die Entwicklung am Wohnungsmarkt in Deutschland nur eine Aussage: Die hohe Nachfrage bei knappem Angebot treibt die Preise nach oben. Damit könnte aufgrund verschiedener Faktoren in drei Jahren Schluss sein, so eine Analyse der Deutschen Bank.

Die Research-Abteilung der Deutsche Bank AG wagt im neuen „Deutschland-Monitor“ einen Ausblick für den deutschen Wohnungsmarkt (PDF, 4,2 MB). Kernthese der Analyse ist, dass der bundesweite Preiszyklus für Immobilien 2024 sein Ende findet.

2021 bleibt Wohnungsmarkt unverändert

Volkswirt Jochen Möbert von der Deutschen Bank sieht derzeit auf dem Immobilienmarkt noch kaum signifikante Veränderungen. „Auch im Jahr 2021 dürfte der Zyklus dank Niedrigzinsumfeld, fundamentaler Angebotsknappheit und aktueller Unterbewertung intakt bleiben“, schreibt er in seinem Ausblick.

Die Aussage basiert auf der Annahme, dass die Pandemie in diesem Jahr überwunden wird, der Arbeitsmarkt sich im Laufe des Jahres stabilisiert. Als weitere Nachfragetreiber nennt der Report den Trend zu Single-Haushalten sowie höhere Wohnflächen pro Kopf und Überbelegung.

Coronakrise bremst die aktuelle Zuwanderung nach Deutschland aus

Am niedrigen Zinsumfeld wird sich laut Deutscher Bank kaum etwas ändern. „Im Corona-Jahr 2020 fielen die fünf- bis zehnjährigen Hypothekenzinsen von 1,16 Prozent im Januar auf nahezu ein Prozent am Jahresende 2020. Wir erwarten eine Fortsetzung des niedrigen Zinsniveaus“, heißt es im Deutschland-Monitor.

Die Pandemie habe aber die Zuwanderung nach Deutschland unterbrochen. „In den Jahren von 2016 bis 2019 erreichte die jährliche Nettozuwanderung ein Plus von rund 400.000. Im Jahr 2020 ist die Zuwanderung dagegen kräftig eingebrochen und dürfte bei rund 230.000 liegen. Dies ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2010“, heißt es in der Analyse.

Diese Faktoren werden Preisboom stoppen

Trotz der aufgezeigten Entwicklungen im laufenden Jahr und aktuellen Unsicherheiten aufgrund der Coronakrise hält Möbert für den deutschen Wohnungsmarkt „ein Zyklusende im Jahr 2024 für wahrscheinlich“.

Das liegt, seiner Argumentation folgend, an den erwähnten Faktoren. Der Mangel an Angeboten auf dem Immobilienmarkt werde in den kommenden Jahren bis 2023 zurückgehen. Verantwortlich seien dafür die nachlassende Zuwanderung in den Coronajahren 2020 und 2021 bei gleichbleibender Bautätigkeit, was zu einer Entspannung von Offerten und Nachfragen führe.

Außerdem geht der Volkswirt der Deutschen Bank davon aus, dass gerade in den Metropolregionen Immobilien unterbewertet seien. Diese würden „aufgrund des Niedrigzinsumfeldes bei anhaltend hoher Preisdynamik zunehmend beseitigt“. Das befeuert laut Analyse das Risiko, dass Zinserhöhungen eine Verkaufswelle auslösen könnten.

Ausblick: Entwicklung in den Metropolen

Der „Deutschland-Monitor“ analysiert auch die Entwicklung der Preise in den deutschen Metropolen. Einen relativ frühen Preisstopp oder Ende des Zyklus erwartet die Deutsche Bank für die Hansestädte Bremen und Hamburg, da sich hier die Angebotssituation am Wohnungsmarkt schon früher entspanne.

Ein früheres Ende der Preisspirale als 2024 sagt Möbert auch für München voraus. Der Grund: „Die absoluten und relativen Preisbewertungen sind mittlerweile so hoch, dass weitere Preissteigerungen München zur teuersten europäischen Stadt machen würden.“ Daher verliere die Stadt für Investoren sukzessive an Anziehungskraft.

Dieses Zyklusende der bayerischen Landeshauptstadt könnte laut der Prognose des Geldhauses auch Auswirkungen auf die Ballungsgebiete Stuttgart und Nürnberg haben. Einen besonders langanhaltenden Preisboom erwarten die Analysten dagegen für Berlin und Leipzig.

Kaum Analysen für die künftige Entwicklung

Prognosen für den deutschen Immobilienmarkt, auch im Hinblick auf die Auswirkungen durch die anhaltende Pandemie, die weiter in die nähere Zukunft reichen, sind dünn gesät. Die meisten Experten betrachten die zurückliegende Entwicklung von Nachfrage, Angeboten und Preisen, scheuen aber den Blick in die nähere Zukunft.

Die Hamburger F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH hat aus ihren Auswertungen bereits Trends abgeleitet. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen weiter deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen, eine Entwicklung die die Experten auf die Pandemie zurückführen. Die Mieten für neu angemietete Objekte gehen dagegen zurück (12.2.2021).