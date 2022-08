Immobilienmarkt: Nachfrage geht in den Städten deutlich zurück

12.8.2022

Nach einem Boom am Immobilienmarkt sinkt 2022 die Nachfrage nach Wohneigentum. Einerseits sind die Quadratmeterpreise gerade in den Ballungsgebieten bereits auf einem hohen Niveau angelangt; auf der anderen Seite haben sich die Bauzinsen seit Jahresanfang verdreifacht (VersicherungsJournal 8.8.2022, 26.7.2022).

Innerhalb eines Jahres sind die Anfragen auf Kaufimmobilien deutschlandweit daher um 17 Prozent gesunken, wie eine Auswertung der Immowelt GmbH belegt. Für die Analyse hat das Portal das Angebot an inserierten Immobilien und die Anfragen darauf im zweiten Quartal 2022 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

Das Ergebnis: Gerade in den 14 Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern geht das Interesse an Kaufobjekten zurück. In München gibt es im Vergleich zum Vorjahr 18 Prozent weniger Anfragen auf Eigenheime. In Köln sinkt die Nachfrage um 20 Prozent, in Düsseldorf um 26 Prozent. In Stuttgart sind es sogar 30 Prozent.

In Berlin und Hamburg hat sich das Käuferinteresse sogar halbiert: In der Hauptstadt ging die Nachfrage um 52 Prozent zurück, in der Hansestadt um 47 Prozent. Laut Immowelt spielt in beiden Städten, neben gestiegenen Finanzierungskosten, auch „das anhaltend geringe Angebot“ eine Rolle.