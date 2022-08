Immobilienkauf: Neu oder gebraucht?

8.8.2022 – In Stuttgart und im bayerischen Miesbach ist die Preisdifferenz zwischen neuen und alten Wohnungen am höchsten. In jeder vierten Region zahlen Käufer im Schnitt 75.000 Euro mehr für gerade gebaute Immobilien.

In den meisten deutschen Regionen sind Neubauten erheblich teurer als Bestandsobjekte. Nur für wenige Landstriche, zum Beispiel in beliebten Ferienorten im Norden oder im Süden, gilt das Gegenteil. Die Preisaufschläge für gerade fertigstellte Immobilien sind gerade in den Städten enorm, so dass sich eine gebrauchte Eigentumswohnung, trotz Sanierungsbedarf, durchaus lohnen kann.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas 2022“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 401 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

Zur Auswertung

Das Unternehmen untersucht für die Studienfolge die Immobilienangebote in den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Die Ergebnisse im Wohnatlas 2022 geben einen Überblick über die regionalen Preisabstufungen zwischen Eigentumswohnungen im Bestand und Neubauobjekten, die zwischen 2019 und 2021 fertiggestellt wurden.

Als Referenzobjekt dient dem HWWI eine 70-Quadratmeter-Wohnung in unterschiedlichen Preissegmenten, was Ausstattung und Lage betrifft.

In Stuttgart kosten Neubauten richtig viel Geld

Offensichtlich ist der finanzielle Unterschied zwischen neuen und alten Objekten in den deutschen Großstädten und ihrem jeweiligen Einzugsgebiet. Im mittleren Preissegment beträgt die Differenz in Stuttgart beispielsweise über 212.000 Euro. In Frankfurt am Main sind es dagegen über 152.000 Euro.

Nur in Hamburg liegt die Spanne mit 99.800 knapp unter 100.000 Euro. Auch in München sind es mittleren Bereich nur 111.000 Euro, die die beiden Wohnungstypen preislich trennen. Zum Vergleich: In jeder vierten Region in Deutschland, abseits der Metropolen, liegt der Aufpreis für einen Neubau im Schnitt gerade mal bei 75.000 Euro, so die Autoren des Wohnatlas.

„Die Vorteile eines Neubaus können kleinere Preisaufschläge aufwiegen. Höhere Energieeffizienz und neue Heizanlagen sparen bei den laufenden Kosten bares Geld. Renovierungsmaßnahmen bleiben den Käufern in den ersten Jahren zumeist erspart“, lässt sich Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft Postbank, zitieren.

Wohnatlas (Bild: Postbank)

Die Lage bestimmt den Preis – auch von Altbauten

Die Aussage, dass Neubauten teurer sind als Bestandsobjekte, trifft aber nicht immer zu. In einigen wenigen Regionen sind die begehrtesten Lagen schon bebaut und alternativen Baugrund gibt es nicht mehr. Und hier müssen Käufer dann für gebrauchte Wohnungen tiefer in die Tasche greifen.

Das gilt für Urlaubsziele an der Nord- und Ostseeküste wie die Inseln Sylt oder Amrum, aber auch historische Städte wie Amberg in Bayern oder Heidelberg in Baden-Württemberg. In Nordfriesland zum Beispiel zahlen Interessenten im mittleren Preissegment im Schnitt 230.000 Euro mehr für eine gebrauchte Immobilie.

Im Großraum München, in Sachsen und der Ballungsregion Rheinland mit Düsseldorf und Köln sind Neubauten deutlich teurer als Bestandswohnungen. Die mit Abstand größten Preisunterschiede zeigen sich im oberbayerischen Landkreis Miesbach, der zum Speckgürtel der bayerischen Landeshauptstadt gehört.

Dort kostet der Quadratmeter einer vor 2018 fertiggestellten Wohnung im mittleren Preissegment 7.300 Euro, in einem Neubau hingegen knapp 12.371 Euro. „Beim Kauf einer 70 Quadratmeter großen Wohnung ergibt sich damit in dem Landkreis eine rechnerische Preisdifferenz von rund 355.000 Euro“, heißt es dazu im Wohnatlas.

Preisdifferenzen zwischen Neu- und Bestandsbau* Stadt Quadratmeterpreis Bestand Quadratmeterpreis Neubau Differenz mittleres Preissegment Differenz oberes Preissegment Stuttgart 5.139 8.176 212.559 241.966 Frankfurt am Main 6.204 8.382 152.451 233.037 Düsseldorf 4.870 6.863 139.509 182.489 Berlin 5.128 7.000 131.032 180.736 Köln 4.692 6.418 120.782 105.139 München 9.082 10.676 111.609 242.827 Hamburg 5.882 7.308 99.814 106.156

Kosten für Finanzierungen haben sich verdreifacht

Interessenten stehen in diesem Jahr allerdings vor diversen Herausforderungen, bevor sie einen Kaufvertrag unterschreiben. Denn die gestiegenen Bauzinsen hinterlassen im ersten Halbjahr 2022 ihre Spuren, wie eine Analyse der Jones Lang LaSalle GmbH (JLL) zeigt (VersicherungsJournal 26.7.2022).

Die Kosten für Immobilien-Finanzierungen haben sich seit Jahresanfang fast verdreifacht. Ein Beispiel: Aktuell wird für eine zehnjährige Baufinanzierung laut dem Portal Biallo.de der Biallo & Team GmbH ein durchschnittlicher Effektivzins von 2,87 Prozent pro Jahr aufgerufen (Stand: 3. August 2022).

Bei 15- und 20-jähriger Zinsbindung belaufen sich die Durchschnittszinsen auf 3,17 respektive 3,25 Prozent. Anfang Juli markierte der Biallo-Baugeld-Index für die genannten Laufzeiten noch ein Zehnjahreshoch bei 3,26 (zehn Jahre), 3,52 (15 Jahre) und 3,69 Prozent (20 Jahre).

Zinsschock: Auch Mieten kann schön sein

Die Zinsentwicklung, steigende Nebenkosten für Heizung, Strom und Baumaterial plus einer hohen Inflationsrate, die Verbraucher stark verunsichert, haben Konsequenzen: In deutschen Metropolen können sich Durchschnittverdiener kein Eigenheim mehr leisten (15.7.2022).

Die Stiftung Warentest kam im Juli sogar zu dem Schluss, dass Immobilienkäufer finanziell schlechter dastehen als Mieter. Die Kaufpreise sind laut der aktuellen Finanztest in den vergangen drei Jahren um 30 Prozent nach oben geklettert. Und der Zinsschock mache den Erwerb eines Eigenheims für Normalverdiener mittlerweile unrealistisch (13.7.2022).