Immobilienkauf: Hohe Zinsen fressen Einkommen auf

16.9.2022 – Ein Bestandsobjekt von 60 Quadratmetern ist weder für Haushalte mit einem normalen, noch für Personen mit einem besseren Einkommen finanzierbar. Die Kosten für das notwendige Darlehen sind in vielen Regionen so hoch, dass kaum noch Geld zum Leben übrigbleibt, wie eine Analyse von Immowelt zeigt.

WERBUNG

Die Zinsentwicklung, steigende Nebenkosten für Heizung, Strom und Baumaterial plus eine hohe Inflationsrate, die Verbraucher stark verunsichert: Das alles hat Konsequenzen. In deutschen Metropolen können sich Durchschnittsverdiener kein Eigenheim mehr leisten.

Eine aktuelle Analyse der Immowelt GmbH zeigt, dass der Immobilienkauf für die breite Mittelschicht nicht mehr realistisch ist. Ein wichtiger Grund dafür sind die gestiegenen Bauzinsen. Das trifft laut der Auswertung in vielen Regionen auch auf Besserverdienende zu. Unerschwinglich ist Wohnraum mittlerweile in Metropolen wie München und Hamburg.

Angaben zur Auswertung

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf dem Portal Immowelt.de inserierte Angebote in den 80 deutschen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, die im August 2022 angeboten wurden. Die errechneten Werte geben den Kaufpreis für eine Bestandswohnung mit 60 Quadratmetern (erster Stock, drei Zimmer, Baujahr: 1990er Jahre) wieder.

Die Annuitätenrate berechneten die Experten für eine 90-Prozent-Finanzierung auf zehn Jahre mit einer anfänglichen Tilgungsrate von zwei Prozent und einem aktuell marktüblichen Zinssatz von 3,5 Prozent. Bei der vorliegenden Auswertung handelt es sich um Angebots- und keine Abschlusspreise, wie Immowelt betont.

Die Daten für die angegebenen Bruttogehälter stammen von der Bundesagentur für Arbeit. Diese wurden von Immowelt in entsprechende Nettogehälter für einen Vollverdiener (Steuerklasse eins) umgerechnet. Lohnnebenkosten flossen in die Berechnungen ein.

Darlehensrückzahlung liegt über der empfohlenen Wohnkostenbelastung

Die Analyse zur Wohnkostenbelastung von Singles bei der Finanzierung eines 60-Quadratmeter-Objektes zu den aufgezeigten Konditionen belegt: Mit einem durchschnittlichen Einkommen von 3.500 Euro brutto (umgerechnet 2.246 Euro netto) müssten Alleinlebende in 56 von 80 Großstädten mehr als 30 Prozent ihres Gehalts für die Rückzahlung des Darlehens ausgeben.

„Damit liegt der Anteil allein durch die Darlehensrückzahlung über der empfohlenen Wohnkostenbelastung. Hausgeld sowie andere Nebenkosten kommen noch hinzu“, schreibt Immowelt. Neben den höheren Zinsabschlägen verteuerten die gestiegenen Energiepreise die monatlichen Kosten zusätzlich.

Aufgrund der eingeleiteten Zinswende durch die Europäische Zentralbank (EZB) „dürfte die Zeit des extrem billigen Geldes“ vorbei sein, heißt es in der Auswertung.

Konsequenzen: In den deutschen Metropolen können sich Durchschnittverdiener kein Eigenheim mehr leisten. Käufern, die die eigenen vier Wände als Teil ihrer Altersvorsorge eingeplant haben, könnten aufgrund der Preisrückgänge sogar Wertverluste bevorstehen (VersicherungsJournal 15.7.2022).

Immobilien in Frankfurt, Hamburg, München: unerschwinglich

Die stark gestiegenen Bauzinsen seit Jahresanfang (8.8.2022, 26.7.2022) drücken die Nachfrage. Innerhalb eines Jahres sind die Anfragen nach Kaufimmobilien deutschlandweit um 17 Prozent gesunken (12.8.2022).

In München und Hamburg ist der Immobilienkauf für private Haushalte mit Durchschnittseinkommen oder auch für Besserverdienende illusorisch. In München kostet eine 60-Quadratmeter-Wohnung derzeit laut Immowelt 554.460 Euro, was bei den aktuellen Konditionen eine Annuität von 2.287 Euro monatlich zur Folge hat. Zudem wird ein Eigenkapital von über 100.000 Euro benötigt.

Selbst für viele Gutverdiener, die in München den größten Teil der Arbeitnehmer ausmachen, ist der Immobilienkauf nicht mehr darstellbar. Bei einem Bruttoeinkommen von 5.000 Euro, was netto 2.994 Euro entspricht, gehen immer noch 76 Prozent für die Rückzahlung drauf. „Bei Normalverdienern übersteigt die Annuität sogar das Einkommen“, rechnet Immowelt vor.

In Hamburg sieht es nicht besser aus. Bei einem Kaufpreis von 398.940 Euro und einer Annuität von 1.646 Euro haben Singles mit mittlerem Einkommen eine Belastung von 73 Prozent. Auch mit einem hohen Einkommen liegt die Wohnkostenbelastung mit 55 Prozent im ungesunden Bereich.

Wohnkostenbelastung beim Immobilienkauf nach Bruttoeinkommen in ausgewählten Städten* Stadt Kaufpreis in Euro Annuität in Euro 2.500 Euro in Prozent 3.500 Euro in Prozent 5.000 Euro in Prozent Aachen 228.180 941 55 42 32 Berlin 311.820 1.286 75 57 43 Bremen 195.780 808 47 36 27 Darmstadt 274.320 1.132 66 50 38 Dresden 179.220 739 43 33 25 Frankfurt a.M. 391.260 1.614 94 72 54 Gelsenkirchen 101.940 421 25 19 14 Halle/Saale 158.280 653 38 29 22 Hamburg 398.940 1.646 96 73 55 Jena 221.100 912 53 41 31 Köln 315.720 1.302 76 58 44 Ludwigshafen 186.600 770 45 34 26 München 554.460 2.287 133 102 76 Osnabrück 191.820 791 46 35 27 Remscheid 132.300 546 32 24 18 Saarbrücken 136.800 564 33 25 19 Stuttgart 331.380 1.367 80 61 46 Wiesbaden 292.860 1.208 70 54 40 Würzburg 265.620 1.096 64 49 37

In Chemnitz oder Gelsenkirchen geht noch was

In Frankfurt müssten Normalverdiener 72 Prozent vom Nettoverdienst ausgeben, Besserverdiener 54 Prozent. Nicht nur in den Metropolen ist der Immobilienkauf durch die gestiegenen Bauzinsen für die Mehrheit der Bürger unrealistisch geworden, auch in kleineren Städten ist die Belastung zu hoch.

In Freiburg (63 Prozent), Heidelberg (62 Prozent), Regensburg (59 Prozent) und Potsdam (59 Prozent) fressen Tilgung plus Zinsen fast zwei Drittel des Nettoeinkommens von Normalverdienern auf.

Am besten stehen laut Immowelt die Chancen für die eigenen vier Wände im Osten und Teilen Nordrhein-Westfalens. In Chemnitz beträgt die Wohnkostenbelastung bei Normalverdienern 18 Prozent und in Gelsenkirchen 19 Prozent. Grund sind die niedrigen Kaufpreise, wodurch sich die Mehrkosten infolge der gestiegenen Zinsen noch im Rahmen halten.