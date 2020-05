Immobilien: Wo Kaufen billiger ist als Mieten

28.5.2020 – In 379 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten wäre Wohneigentum für den durchschnittlichen Haushalt finanzierbar, so eine Musterrechnung der Postbank. In manchen Regionen ist der Kauf von Betongold sogar günstiger als die Miete. Für die deutschen Großstädte gilt das allerdings nicht. Durch die Coronakrise könnten die Preise kurzfristig aber sinken.

Wohnen wird in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren teurer. Wie viel vom Haushaltseinkommen für Miete oder das Eigenheim abgeht, hat die Studie „Wohnatlas 2020“ der Deutschen Postbank AG untersucht. Die Experten vergleichen hier bundesweit die Kosten für den Kauf einer regionalen Immobilie zu den Mietpreisen vor Ort.

Der Wohnatlas ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) erstellt.

Die Zahlen der Auswertung beziehen sich auf die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Der erste Teil der Studie befasste sich mit der Kaufpreisentwicklung von gebrauchten Eigentumswohnungen im Bundesgebiet (VersicherungsJournal 7.4.2020).

Kaufen ist möglich, Mieten oft günstiger

Die Antwort auf die Frage „Kaufen oder Mieten?“ fällt nach Auswertung des Wohnatlas 2020 regional sehr unterschiedlich aus. Sie basiert auf einer Modellrechnung für eine 70-Quadratmeter-Bestandswohnung. Vorgabe der Experten ist, dass die Immobilie oder die regionale Nettokaltmiete nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens kosten sollte.

Für die Finanzierung der eigenen vier Wände kalkulierten die Experten mit einem Zinssatz von 2,45 Prozent, einer Anfangstilgung von vier Prozent und 20 Prozent Eigenkapital. Nebenkosten für Grunderwerbsteuer, Notar oder Umbauten haben sie nicht berücksichtigt.

Nach der Auswertung wäre 2019 der Kauf einer 70-Quadratmeter-Bestandswohnung in 379 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten für einen Haushalt mit einem regionalen Durchschnittseinkommen „finanzierbar gewesen“, so die Autoren des Wohnatlas. Die Mieten blieben in den 379 Kreisen unterhalb der von den Experten empfohlenen 30-Prozent-Grenze.

Kosten für Wohnen steigen

Die Modellrechnung des HWWI belegt aber auch, dass die finanziellen Belastungen 2019 für Wohnen in Deutschland gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind (26.6.2019, 15.5.2018).

Übersicht zur Finanzierbarkeit in den Kreisen und

kreisfreien Städten. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Postbank)

Im Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte zahlten die Bürger im vergangenen Jahr 13,4 Prozent (Vorjahr 13 Prozent) des regional verfügbaren Haushaltseinkommens für Miete. 17 Prozent (Vorjahr 15,7 Prozent) waren für die Finanzierung einer Eigentumswohnung fällig.

Jeder siebte deutsche Haushalt (14 Prozent) lebte 2019 in einer Region, in der im Schnitt mehr als 20 Prozent des Einkommens für Miete gezahlt werden musste. Im Vorjahr traf dies nur auf jeden achten Haushalt (12 Prozent) zu.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Immobilienkauf. 2018 war nur jeder achte deutsche Haushalt (zwölf Prozent) von hohen regionalen Preisen betroffen: Die Finanzierung überstieg im Schnitt 30 Prozent des Einkommens. 2019 galt dies bereits für etwa jeden siebten Haushalt (15 Prozent).

Corona: Kaufpreise könnten sinken

Der aktuelle Wohnatlas zeige, dass die Anzahl der Haushalte mit hohen Belastungen für Wohnen gestiegen sei, so die Autoren. „Die Vollbremsung der Wirtschaft durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie könnten den Trend allerdings zeitweilig unterbrechen“, sagt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft der Postbank.

Nach ersten Prognosen könnten die Kaufpreise in den kommenden Monaten nachgeben, so die Expertin. „Die Nachfrage wird besonders dort kurz- oder mittelfristig zurückgehen, wo überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer aufgrund der Branchenstruktur von Kurzarbeit oder gar Jobverlust betroffen sind“, meint Grunwald.

Immobilienmarkt bleibt stabil

Ein Ende des Booms sieht die Postbank unter den aktuellen Vorzeichen aber nicht. „Wir rechnen mit einer Delle, aber nicht mit einem Ende des Preiszyklus […]. Wenn die Corona-Pandemie beherrschbar bleibt und im zweiten Halbjahr 2020 eine wirtschaftliche Erholung einsetzt, dürfte auch der Immobilienmarkt dynamisch wachsen“, lässt sich die Leiterin Immobiliengeschäft zitieren.

Eine aktuelle Bewertung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) zur Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes lautet: „Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Wohnungsmarktsektor besser durch die Krise kommt als andere Vermögenswerte. Dafür sprechen unter anderem die kurz- und mittelfristige Stabilität der Mieten und die Zinsentwicklung.“ (21.4.2020).

Einkommensanteil für Eigenheim-Finanzierung und Miete in den Metropolen Stadt Anteil Finanzierung Kauf in Prozent* Anteil Miete in Prozent** Durchschnittliches Einkommen*** München 49,0 25,5 59.608 Berlin 42,6 23,3 39.341 Frankfurt am Main 39,5 22,8 52.053 Hamburg 37,7 20,3 48.484 Stuttgart 31,7 22,1 52.336 Köln 29,6 20,4 48.387 Düsseldorf 29,1 18,1 51.054

In Gelsenkirchen, Salzgitter und Bremerhaven ist Kaufen günstig

Mit der Finanzierung einer 70-Quadratmeter-Wohnung wird laut Modellrechnung in immer mehr Großstädten die 30-Prozent-Marke überschritten. In München mussten Käufer 2019 knapp die Hälfte ihres Haushaltseinkommens aufwenden. In Berlin waren es 42,6 Prozent, in Frankfurt am Main 39,5 Prozent und in Hamburg 37,7 Prozent.

Unter der empfohlenen 30-Prozent-Grenze landeten im Vorjahr nur noch Köln und Düsseldorf.

In neun kreisfreien Städten ab 100.000 Einwohnern war der Kauf einer Unterkunft im vergangenen Jahr günstiger als die Miete. Dabei seien die Differenzen zwischen Miet- und Kaufbelastungen in Gelsenkirchen, Salzgitter und Bremerhaven mit mehr als einem Prozentpunkt besonders groß, so die Autoren des Wohnatlas.