Immobilien: Wo die Preise am stärksten anziehen

7.10.2021 – Besitzer von Wohneigentum können sich laut einer aktuellen Prognose freuen: In den meisten Regionen Deutschlands steigt der Wert ihrer vier Wände bis 2023. Für potenzielle Käufer ist das keine gute Nachricht. Die Hürden für einen Immobilienerwerb werden damit immer höher. Corona hat bisher keinen Einfluss auf diese Entwicklungen.

Die eigenen vier Wände sind nach Einschätzung der meisten Bundesbürger der ideale Weg, Vermögen aufzubauen und für das Alter vorzusorgen. Drei Viertel der Verbraucher (75 Prozent) halten eine Immobilie für die beste Geldanlage. Vor zehn Jahren waren es erst 66 Prozent (VersicherungsJournal Medienspiegel 30.8.2021).

Potenziellen Eigenheimbesitzer stellt sich aber die Aufgabe zu überlegen, wo und ob der Kauf von Wohneigentum noch Sinn ergibt. Denn das Niveau ist bereits hoch und die Preise werden bis 2023 vielerorts weiter steigen – nicht nur in den Metropolen, sondern auch in eher ländlichen Regionen.

Entwicklung in Landkreisen sehr unterschiedlich

Bei den Landkreisen liegt Freyung-Grafenau an der Grenze von Bayern zu Tschechien vorn. Hier soll es einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 16,3 Prozent für Immobilienbesitzer bis 2023 geben. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Altenkirchen im Westerwald mit einem durchschnittlichen Anstieg von 14,5 Prozent und der Landkreis Hof in Oberfranken mit 12,7 Prozent.

So lauten die Prognosen von Quis (Quartiers-Informations-System), einer Analysesoftware der Analyse & Konzepte Immo.analytics GmbH. Aber es geht nicht für alle Regionen in Deutschland aufwärts. In bestimmten Gebieten müssen Sparer auch Verluste in Kauf nehmen.

Laut Berechnungen sinkt der Wert von Eigentumswohnungen in Saalfeld-Rudolstadt bis 2023 um 10,2 Prozent. Im Landkreis Spree-Neiße rechnet Quis mit einem durchschnittlichen Wertverlust von 8,5 Prozent und im Saale-Orla-Kreis mit einem Minus von 8,4 Prozent.

Höchste Wertzuwächse im Lübeck und Leipzig

In den mittleren Städten werden insbesondere Objekte in Lübeck mit einem Plus von 12,1 Prozent zulegen, gefolgt von Leipzig (plus zwölf Prozent) und Bremerhaven (10,8 Prozent).

In den Metropolen verfestigt sich der bestehende Trend, das hohe Preisniveau wird weiter steigen. Für Eigentumswohnungen in Berlin sei eine Wertsteigerung von 9,7 Prozent zu erwarten, für Hamburg ein Plus von 7,5 Prozent und für München ein Zuwachs von 8,5 Prozent, so Quis.

Prognose:* Die 15 Städte mit den höchsten Wertsteigerungen bis 2023 Rang Stadt Preisniveau Prognose in Prozent 1 Lübeck hoch +12,1 2 Leipzig mittel +12,0 3 Bremerhaven niedrig +10,8 4 Braunschweig mittel +10,5 5 Essen niedrig +10,3 6 Augsburg hoch +10,2 7 Halle (Saale) mittel +10,1 8 Wolfsburg mittel +10,0 9 Berlin hoch +9,7 10 Offenbach am Main hoch +9,6 11 Bremen mittel +9,6 12 Stuttgart hoch +9,4 13 Ludwigshafen am Rhein mittel +9,3 14 Osnabrück mittel +9,3 15 Heilbronn hoch +9,0

Trotz Pandemie steigen Kosten für Wohnobjekte

Die Coronakrise beeinflusst die Preisdynamik für Wohnimmobilien bisher nicht. Der Boom geht ungebrochen weiter Das belegt der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für das zweite Quartal 2021. Die Preise für Betongold stiegen im genannten Zeitraum um 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (27.9.2021).

Interessenten, die in den kommenden Monaten Eigentum erwerben möchten, stehen vor diversen Hürden. Die Inflationsrate zieht an, die hohe Nachfrage trifft auf ein knappes Angebot und zusätzlich steigen die Zinsen (6.8.2021).

Diese Faktoren treiben die Preise für Käufer immer weiter nach oben, wie eine Auswertung von Immoscout24, einer Marke der Immobilien Scout GmbH, für das erste Halbjahr 2021 zeigte (22.7.2021). Auch die Stiftung Warentest analysierte im Juli Immobilienpreise und Mieten für 160 Städte und Landkreise. Der Trend: Schnäppchen gibt es nur noch in Ostdeutschland (19.7.2021).