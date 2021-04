Immobilien: Wo der Quadratmeter noch unter 1.000 Euro kostet

27.4.2021 – Die Preisspirale wird ihr Ende finden, wann ist noch unklar. Empirica spricht bereits von einer Blasenbilddung am Wohnungsmarkt. Aktuell legen die Kosten für Eigentumswohnungen allerdings weiter zu, wie ein Fünf-Jahres-Vergleich von Immowelt in 83 mittelgroßen Städten zeigt.

Von Experten wird der deutsche Immobilienmarkt mittlerweile aus zwei Perspektiven betrachtet. Die einen sehen ein deutlich gestiegenes „Blasenrisiko“, während die anderen einen Preisboom mittlerweile auch in kleineren Städten beobachten.

Die Zinsen befinden sich nach wie vor im Keller, die Nachfrage ist immer noch in vielen Städten und Kreisen ungebrochen hoch. Wohnungen und Häuser seien daher vielerorts in Deutschland überbewertet, so der aktuelle Empirica-Blasenindex.

Immobilienblase mit Tendenzen zur Entspannung

„Selbstverständlich haben wir eine Immobilienblase am Wohnungsmarkt“, schreiben die Experten. Kaufpreise für Eigentumswohnungen von mehr als zehn Jahreseinkommen in den Top-Sieben-Städten seien dauerhaft nicht zu erzielen. „Entweder die Preise fallen irgendwann oder die Einkommen steigen drastisch“, so die Autoren des Blasenindex.

Das sei auf breiter Front aber eher unwahrscheinlich. Zusätzlich nehme das Angebot zu, der Nachfragedruck in den Metropolen verteile sich ins Umland und auf Ausweichstädte. Das sorge für leichte Entspannung. Ob und wann die Blase am Immobilienmarkt platzen könnte, da legen sich die Analysten nicht fest.

Eine Prognose für die künftige Entwicklung wagte auch die Research-Abteilung der Deutschen Bank AG im „Deutschland-Monitor“. Kernthese der Analyse ist, dass der bundesweite Preiszyklus für Immobilien 2024 sein Ende findet.

Verantwortlich für eine bessere Angebotssituation sei die nachlassende Zuwanderung in den Corona-Jahren 2020 und 2021 bei gleichbleibender Bautätigkeit. Das führte zu einer Entspannung und somit zu niedrigeren Preisen (15.3.2021, 9.3.2021).

Corona hat kaum Einfluss auf Preisentwicklung

Aktuell sieht die Lage am Immobilienmarkt allerdings noch anders aus. Das zeigt ein Fünf-Jahres-Vergleich der Immowelt AG. Das Portal betrachtet hier die Entwicklung in den mittelgroßen Städten. Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in 83 deutschen sogenannten „Mittelstädten“ (50.000 bis 100.000 Einwohner) waren auf der Plattform inserierte Angebote.

Dabei wurden ausschließlich Offerten berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Sie geben den Median der in den Jahren 2015 und 2020 auf Immowelt.de angebotenen Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) wieder.

Laut Auswertung verteuerten sich seit 2015 alle Kaufpreise in den 83 ausgewählten Städten. Die Viruswelle hatte auf diese Entwicklung kaum Auswirkungen. „Die Coronakrise hat sich bisher nicht preissenkend ausgewirkt. Die Nachfrage nach Wohneigentum ist während der Pandemie sogar nochmal gestiegen, was die Preise weiter nach oben getrieben hat“, so Immowelt.

Nähe zu Metropolen treibt die Preise

Das Portal nennt in seiner Auswertung drei Beispiele für eine Verdopplung der Preise in den vergangenen fünf Jahren: Bayreuth, Flensburg und Schwerin. Im nordbayerischen Bayreuth kosteten Eigentumswohnungen 2015 noch 1.800 Euro pro Quadratmeter. Aktuell werden sie für im Median 3.750 Euro angeboten. Das ist ein Plus von 108 Prozent und damit mehr als eine Preisverdopplung.

In Flensburg gab es ein Plus von 97 Prozent. Der Quadratmeter wird aktuell für 2.280 Euro angeboten. Eine vergleichbare Entwicklung hat auch Schwerin hinter sich: in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns müssen Käufer nach einem Anstieg von 94 Prozent mit 2.470 Euro rechnen.

Mittlere Städte, die in der Nähe der deutschen Metropolen liegen, verzeichnen ein steigendes Preisniveau. In Esslingen (plus 76 Prozent; 3.870 Euro) und Bad Homburg (plus 70 Prozent; 4.160 Euro) treibt die Nähe zu Stuttgart beziehungsweise Frankfurt die Kosten für Interessenten in die Höhe.

Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen in mittleren Städten* Stadt Kaufpreis in Euro 2015 pro Quadratmeter** Kaufpreis in Euro 2020 pro Quadratmeter** Veränderung 2015 bis 2020 in Prozent Bayreuth 1.800 3.750 108 Flensburg 1.160 2.280 97 Passau 1.670 3.310 92 Schwerin 1.270 2.470 94 Villingen-Schwenningen 1.480 2.820 91 Wilhelmshaven 790 1.550 96 Worms 1.360 2.580 90 Zwickau 500 980 96

Quadratmeterpreise unter 1.000 Euro

Allerdings gibt es auch noch Städte in Deutschland, wo der Quadratmeter unter 1.000 Euro kostet. Die niedrigsten Kaufpreise werden derzeit im sächsischen Görlitz verlangt: Trotz Anstieg von 69 Prozent kostet eine Eigentumswohnung im Mittel 810 Euro pro Quadratmeter und damit rund ein Sechstel von Konstanz mit 5250 Euro pro Quadratmeter.

Im thüringischen Gera (860 Euro; plus 46 Prozent) und im niedersächsischen Goslar (920 Euro; plus 70 Prozent) ist der Immobilienkauf ebenfalls preiswert. Häufig sind die angebotenen Wohnungen allerdings renovierungsbedürftig, sodass Käufer mehr Geld einplanen müssen, unterstreicht Immowelt.

Häuser legten deutlicher zu als Eigentumswohnungen

In den Ballungsgebieten legten die Kosten für Wohnen trotz Coronakrise 2020 weiter zu, allerdings weniger als in den Vorjahren. Teuer bleibt es für die Einwohner in Baden-Württemberg und Bayern, wie der Mietspiegelindex der F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH belegt. Die Mieten stiegen im Schnitt um 1,7 Prozent (26.3.2021).

Die F+B-Experten leiteten aus ihren Auswertungen Trends für den deutschen Wohnungsmarkt ab. Die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen demnach deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen, eine Entwicklung die die Experten auf die Pandemie zurückführen (12.2.2021).

Welchen Einfluss die Coronakrise konkret auf die Preise hat, ist bisher noch unklar. Eine aktuelle Bestandsaufnahme präsentierte die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG mit ihrem „Wohnatlas 2021“. Im bundesweiten Schnitt legten gebrauchte Objekte im Wert 2020 um 9,6 Prozent zu (10.3.2021).