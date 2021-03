Immobilien: Wie sich die Preise in den Städten entwickeln

15.3.2021 – Die Deutsche Bank prognostiziert ein Ende des Booms für Betongold im Jahr 2024. In einem aktuellen Report differenziert das Finanzinstitut allerdings nach Entwicklungen für elf Großstädte und ihr jeweiliges Umland. Steigen wird die Nachfrage weiterhin in Berlin und Leipzig, entspannen wird sich die Lage dagegen in Hamburg, Bremen und München.

Die Research-Abteilung der Deutsche Bank AG wagt im neuen „Deutschland-Monitor“ einen Ausblick für den deutschen Wohnungsmarkt (PDF, 4,2 MB). Kernthese der Analyse ist, dass der bundesweite Preiszyklus für Immobilien 2024 sein Ende findet.

Der Mangel an Angeboten auf dem Immobilienmarkt hierzulande werde in den kommenden drei Jahren zurückgehen. Verantwortlich seien dafür die nachlassende Zuwanderung in den Coronajahren 2020 und 2021 bei gleichbleibender Bautätigkeit, was zu einer Entspannung von Offerten und Nachfragen führe (VersicherungsJournal 9.3.2021).

Einschätzung für elf Großstädte und Regionen

Der Deutschland-Monitor gibt eine Prognose für elf Großstädte sowie die jeweiligen Regionen ab. Erfasst werden Berlin, Bremen, Düsseldorf/Köln, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart.

Die Analysen für die Ballungsgebiete fallen differenziert aus. Das hängt laut Volkswirt Jochen Möbert von der Deutschen Bank unter anderem von der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und den Einwohnerzahlen (Zuzug und Abzug der Bewohner) sowie der daraus resultierenden Angebotssituation auf dem jeweiligen Wohnungsmarkt ab.

Früher Preisstopp im Nordwesten

Einen relativ frühen Preisstopp oder ein Ende des Immobilienbooms erwartet der Autor des Reports zum Beispiel im Nordwesten der Republik für die Hansestädte Bremen und Hamburg. Hier entspanne sich die Angebotssituation früher.

„Der Hamburger Zyklus dürfte aufgrund des relativ moderaten Einwohnerwachstums und der angebotsorientierten Wohnungspolitik früher enden als in anderen Metropolen. Für Bremen und insbesondere die Metropolregion Nordwest ist die fundamentale Angebotsknappheit ebenfalls relativ gering“, heißt es im Deutschland-Monitor.

Ende des Immobilienbooms in Metropolen und Regionen* Metropole Preiszyklusende im Jahr Metropolregion inklusive Metropole Preiszyklusende im Jahr Berlin 2024 Berlin/Brandenburg 2026 Bremen 2023 Nordwest 2023 Düsseldorf/Köln 2027 Rhein-Ruhr 2024 Frankfurt am Main 2026 Rhein-Mein 2027 Hamburg 2022 Hamburg 2023 Hannover 2027 HBGW** 2028 Heidelberg 2027 Rhein-Neckar 2028 Leipzig 2027 Mitteldeutschland 2030*** München 2020 München 2019 Nürnberg 2025 Nürnberg 2022 Stuttgart 2027 Stuttgart 2023

Berlin wird zur globalen Metropole und zieht Umland mit

Für die Metropolregionen Berlin/Brandenburg und Mitteldeutschland prognostiziert die Deutsche Bank dagegen einen klaren Aufwärtstrend. Als Grund führt das Finanzinstitut folgenden Punkt an: „Wir sehen […] Berlin auf dem Weg zur globalen Metropole.“

Die Wirtschaft der Hauptstadt dürfte laut Einschätzung des Reports über Jahre kräftig wachsen. Die Stadt habe sich zudem „von einer Subventionshochburg zu einem erstklassigen europäischen Standort“ entwickelt. „Dieser Wandel dürfte die Einwohnerzahl auf über vier Millionen wachsen lassen und zusammen mit der höheren Wirtschaftskraft die Wohnungsnachfrage ankurbeln“, meint Möbert.

Diese Entwicklung überträgt der Volkswirt auch auf das Berliner Umland in Brandenburg, auf Leipzig und die Metropolregion Mitteldeutschland: „Entsprechend erwarten wir dort ein relativ spätes Zyklusende. Leipzig dürfte zudem die Metropole in Deutschland sein, die am stärksten vom regionalen Zuzug profitiert.“

Nach Auswertungen von „Immoscout24.de“, einer Marke der Immobilien Scout GmbH, verzeichnet Leipzig aktuell den größten Preisanstieg für Neubauten (25.2.2021). Auch der Wettbewerber Immowelt AG sieht die Sachsen-Metropole mit Preissteigerungen von 17 Prozent von 2019 zu 2020 für Neubauwohnungen und 19 Prozent für Bestandswohnungen unter den Top-Städten (5.2.2021).

München: Ende des Preisbooms in Sicht

Ein früheres Ende der Preisspirale als 2024 sagt Möbert auch für München voraus. Der Grund: „Die absoluten und relativen Preisbewertungen sind mittlerweile so hoch, dass weitere Preissteigerungen München zur teuersten europäischen Stadt machen würden.“

Daher verliere die Stadt für Investoren sukzessive an Anziehungskraft. „Womöglich enden der Münchner und der bundesweite Zyklus gleichzeitig im Jahr 2024“, so der Volkswirt. Dieses Zyklusende der bayerischen Landeshauptstadt könnte laut der Prognose des Geldhauses auch Auswirkungen auf die Ballungsgebiete Stuttgart und Nürnberg haben.

Bestandsaufnahme und Trends 2021

Prognosen für den deutschen Immobilienmarkt, auch im Hinblick auf die Auswirkungen durch die anhaltende Pandemie, die weiter in die nähere Zukunft reichen, sind dünn gesät. Die meisten Experten betrachten die zurückliegende Entwicklung von Nachfrage, Angeboten und Preisen.

Eine aktuelle Bestandsaufnahme präsentierte die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG mit ihrem „Wohnatlas 2021“. Im bundesweiten Schnitt legten Bestandsimmobilien im Wert 2020 um 9,6 Prozent zu (10.3.2021).

Die Hamburger F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH leitete aus ihren Auswertungen Trends für den deutschen Wohnungsmarkt ab. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen demnach deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen, eine Entwicklung die die Experten auf die Pandemie zurückführen (12.2.2021).