Immobilien: Wie sich die Preise bis Jahresende entwickeln

3.2.2022 – Der Boom am Immobilienmarkt nimmt kein Ende: In 14 Metropolen mit über 500.000 Einwohnern erwarten die Experten von Immowelt teils deutliche Preissteigerungen. Weit vorne dabei sind Hamburg, Hannover und Dresden. Auf den letzten beiden Plätzen liegen Nürnberg und Stuttgart.

Es scheint, als könnten weder die steigende Inflation, noch die Unsicherheit aufgrund der Coronakrise der Entwicklung etwas anhaben. „Ein Ende der Preisrally bei Wohnimmobilien ist derzeit nicht in Sicht – trotz des bereits hohen Preisniveaus in vielen deutschen Großstädten“, schreibt dazu die Immowelt GmbH in einer Mitteilung zum aktuellen „Preiskompass“.

Die Auswertung erscheint einmal im Quartal. Sie bildet den Vergleich der Immobilienpreise auf dem Portal Immowelt.de von inserierten und mehrfach nachgefragten Angeboten in 14 deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern ab.

Angaben zum Preiskompass

Die vierte Ausgabe des Preiskompass beschäftigt sich hauptsächlich mit der prognostizierten Entwicklung bis Ende des Jahres. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht auch die vergangenen Quartale.

Die von Immowelt errechneten Werte geben den Kaufpreis für eine Beispielwohnung mit drei Zimmern und 80 Quadratmetern im zweiten Stock wieder. Als Bestand gilt hier ein Baujahr zwischen 1946 und 2017. Bei dem vorliegenden Vergleich handelt sich um Angebots- und nicht um Abschlusspreise.

Acht Städte mit Preissteigerungen über zehn Prozent

Laut der vorliegenden Auswertung sollen die Preise für Wohnobjekte weiter deutlich zulegen. Alle 14 Großstädte verzeichnen „bis Ende des Jahres voraussichtlich steigende Angebotspreise bei Bestandswohnungen“, so Immowelt. In acht Städten betrage der erwartete prozentuale Zuwachs sogar mindestens zehn Prozent.

Das Ranking der teuersten deutschen Metropolen führen 2022 Hamburg und München an. In der Hansestadt verteuert sich der Preis für eine Bestandswohnung laut Prognose bis Jahresende um 14 Prozent. Das entspricht laut Berechnung von Immowelt einem Kaufpreis von 538.000 Euro für 80 Quadratmeter.

In München fällt der Preisanstieg geringer aus als im Norden, allerdings liegen die Kosten für Eigentum im Bestand bereits auf dem höchsten Niveau in Deutschland. Für die bayerische Landeshauptstadt wird bis zum vierten Quartal 2022 ein Plus von acht Prozent erwartet. Eine Bestandswohnung kostet dann voraussichtlich 777.000 Euro.

Prognosen für die Durchschnittspreise in den Metropolem

Bei der vorliegenden Auswertung differenziert Immowelt nicht nach den Preisen in verschiedenen Stadtvierteln, sondern legt Prognosen für die Durchschnittspreise in der jeweiligen Metropole vor.

Kaufpreis-Prognosen* bis zum vierten Quartal 2022 Stadt Preis für Drei-Zimmer-Objekte* in Euro Veränderung in Prozent Hamburg 538.000 14 Hannover 347.000 14 Dresden 287.000 14 Dortmund 232.000 13 Essen 205.000 11 Leipzig 225.000 11 Köln 378.000 10 Frankfurt am Main 482.000 10 Berlin 349.000 9 Bremen 259.000 9 Düsseldorf 419.000 8 München 777.000 8 Nürnberg 343.000 7 Stuttgart 430.000 5

Prognosen für das Rheinland, Frankfurt und Stuttgart

Wie Immowelt berichtet, kam es in Frankfurt am Main in den vergangenen Jahren wohl zu Preiskorrekturen am Immobilienmarkt. Jetzt sollen Bestandsobjekte wieder teurer werden, bis zum vierten Quartal 2022 voraussichtlich um zehn Prozent.

In der Schwabenmetropole Stuttgart wird sich der Boom dagegen etwas abschwächen. Bis zum Jahresende wird für die baden-württembergische Landeshauptstadt ein Plus von fünf Prozent prognostiziert.

Auch im Rheinland erwarten die Experten des Immobilienportals einen deutlichen Anstieg der Angebotspreise. In Düsseldorf rechnet die Auswertung mit acht Prozent Zuschlag, in Köln sogar mit zehn Prozent. „Vor allem Köln hat im Vergleich zu den anderen deutschen Millionenstädten einiges an Aufholpotenzial, das nun nach und nach realisiert wird“, heißt es im Preiskompass.

Steigende Preise auch in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet

Die Entwicklung in Berlin läuft am Immobilienmarkt immer etwas speziell. Nach einem Ansturm 2020 stagnierten die Preise im zweiten und dritten Quartal 2021 in der Hauptstadt (VersicherungsJournal 11.10.2021). Den Quadratmeterpreis bezifferte Immowelt im Vorjahr auf 4.049 Euro.

Das soll sich 2022 ändern. Bis Jahresende wird für die Hauptstadt ein Plus von neun Prozent vorausgesagt.

Auch für Städte im Osten der Republik oder Regionen im Westen wie das Ruhrgebiet prognostiziert der Preiskompass deutliche Steigerungen im Verlauf des Jahres. Einen besonders starken Zuwachs verzeichnet Dresden mit einem prognostizierten Plus von 14 Prozent. Auch Leipzig (+ elf Prozent) und Dortmund (+ 13 Prozent) können im selben Zeitraum mit Steigerungen rechnen.

Damit knüpfen die Experten von Immowelt an ihre erste Jahresprognose an. Hier hatten sie bereits eine Rally für die mittelgroßen und kleineren Städte 2022 auf den Tisch gelegt (19.1.2022). Preistreiber für potenzielle Käufer sind nach wie vor die steigende Inflationsrate und das immer knapper werdende Angebot bei steigender Nachfrage (6.8.2021).