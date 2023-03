Immobilien: Wie sich der Markt der Teilaufkäufer entwickelt

20.3.2023 – In den vergangenen Wochen mussten die Unternehmen harsche Kritik einstecken – von Verbraucherschützern, aber auch von der Finanzaufsicht. Wie groß das Geschäftsfeld des Teilverkaufs aktuell ist, versuchte die Plattform Immo.info zu ermitteln und legte jetzt konkrete Zahlen auf den Tisch.

Das Geschäftsmodell Immobilienteilverkauf wird deutlich intensiver beobachtet und analysiert. Auch mit Kritik wird nicht gespart. Gerade erst bezog die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) Stellung. Die Behörde rät von diesem Modell – oft eingesetzt, um die Bezüge im Alter aufzubessern – ab (VersicherungsJournal 3.3.2023).

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VBZ HH) legte kürzlich in einer Mitteilung nach. Sie weist insbesondere auf das „sehr hohe Nutzungsentgelt“ hin, das Verkäufer zahlen müssten und das in der Regel höher als die Zinsen eines Darlehens sei (8.3.2023).

Zehn Mitspieler sind im Teilverkauf unterwegs

Zahlen und Fakten zum Status-quo dieses Teilbereichs des Immobilienmarktes oder Prognosen zur künftigen Entwicklung waren bisher nur Insidern bekannt. Das Portal Immo.info, eine Marke der Immo.info gemeinnützige GmbH, veröffentlichte jetzt Daten zu diesem Nischen-Geschäftsfeld.

Für die Erhebung wurden im Februar und März 2023 Teilverkauf-Anbieter in Deutschland befragt. „Insgesamt zehn Unternehmen konzentrieren sich professionell auf den Ankauf von Immobilienanteilen von Senioren. Sieben Firmen haben die Fragestellungen zumindest teilweise beantwortet“, erklärt Immo.info zur Auswertung.

Zusätzlich analysierte die Plattform Schätzungen, Angaben aus dem Unternehmensregister sowie Gespräche mit Führungskräften der Branche.

Gesamtwert der teilverkauften Objekte: knapp zwei Milliarden Euro

Als Erfinder des Geschäftsmodells gilt die Wertfaktor Immobilien GmbH (5.12.2022), die 2018 damit an den Start ging.

Aktuell halten die Anbieter 4.294 Immobilienanteile im Wert von 885 Millionen Euro, so die Immo.info in einer Mitteilung zur Auswertung. Im Schnitt kaufen sie ihren Kunden einen Anteil von 45 Prozent an der jeweiligen Wohnimmobilie ab. Den Gesamtwert der teilverkauften Objekte schätzt das Portal auf insgesamt 1,97 Milliarden Euro.

2022 haben die Anbieter nach eigenen Angaben 2.356 Immobilien angekauft. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen sie mit 3.348 Teilerwerbungen. Das entspräche einem Wachstum von 42 Prozent und einem Immobilien-Gesamtwert von etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr, rechnet Immo.info vor.

Das Fazit: Die Autoren der Erhebung rechnen damit, dass die Anbieter auf die jüngste Kritik reagieren müssen. Eine freiwillige Selbstverpflichtung halten sie für fraglich. „Immo.info fordert seit geraumer Zeit ein verbessertes Modell, bei dem insbesondere die Verkäufer nicht mehr das Risiko der Wertentwicklung tragen“, heißt es in der Meldung.

Anbieter reagieren auf Kritik

Nach der öffentlichen Schelte, unter anderem auch von der Stiftung Warentest (Medienspiegel 14.11.2022), besserten Anbieter wie die Deutsche Teilkauf GmbH nach. Insbesondere das hohe Nutzungsgeld, das auch die VBZ HH bereits kritisierte wie eingangs erwähnt, steht im Fokus.

„Die Hürden für den Verkauf des Hauses liegen hoch. Ein Kunde muss mehrere Monate das Nutzungsentgelt säumig sein. Danach greift unsere Härtefallregelung und unsere Stiftung Deutsche Hilfskasse springt ein und übernimmt das Nutzungsentgelt, während wir an einer Lösung mit dem Bewohner arbeiten“, so das Unternehmen.

Für Neukunden sollen jetzt ausschließlich auf mindestens zehn Jahre festgeschriebene Nutzungsentgelte gültig sein. „Bestandskunden bekommen die Gelegenheit flexible Nutzungsentgelte festzuschreiben“, sichert die Deutsche Teilkauf in einer neuen Presseaussendung zu.