Immobilien: Wie die Sanierungspflicht den Preis beeinflusst

7.9.2023 – In etwa jeder dritten Eigentumswohnung besteht laut Gebäudeenergiegesetz keine Sanierungspflicht bis 2033. Das heißt, zwei Drittel der Objekte haben hier Nachholbedarf – bei steigenden Baukosten. Käufer zahlen für eine bessere Energieeffizienzklasse drauf. In Frankfurt beträgt die Preisdifferenz zwischen Angeboten mit und ohne Sanierungspflicht 1.510 Euro, in Stuttgart sind es gerade mal 645 Euro.

Wer es sich heute leisten kann und Wohneigentum kauft, sollte sich mit den Energieeffizienzklassen auseinandersetzen. Die energetischen Vorgaben an Gebäude und die daraus folgenden Konsequenzen sind im Gebäudeenergiegesetz festgelegt. Und der Einfluss dieser Einstufung auf den Preis eines Objekts steigt.

Die Folgen des Klimawandels hätten das Umfeld für Immobilien komplett verändert, schreibt beispielsweise die DZ Bank AG. Denn ein Großteil des Immobilienbestands muss an neue Anforderungen angepasst und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden (VersicherungsJournal 7.7.2023).

Auch der „Wohnatlas 2023“ der Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG setzt sich erstmals mit der Rolle der Energieeffizienz beim Wohnungskauf auseinander.

Über den Wohnatlas

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) hat für den Wohnatlas die Immobilienangebote in 400 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands untersucht und einen Überblick über die regionalen Preisabstufungen zwischen den untersuchten Kategorien von Energieeffizienz erstellt.

Der Wohnatlas ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene betrachtet. In der aktuellen Folge wurden deutschlandweit alle Angebote von Eigentumswohnungen, die über Angaben zum Energieeffizienz-Standard verfügten, berücksichtigt, so die Autoren.

Top-Regionen liegen in Bayern und Ostdeutschland

„In etwa jeder dritten der 2022 unter Angabe der Energieeffizienzklasse angebotenen Eigentumswohnungen besteht laut Richtlinienentwurf keine Sanierungspflicht bis 2033. Allerdings zahlen Käufer zumeist einen Aufpreis für diesen energieeffizienten Wohnraum“, schreiben die Autoren des Reports.

Den geringsten Anteil an angebotenen Wohnungen mit hohem energetischem Standard hat mit 7,3 Prozent die kreisfreie Stadt Pirmasens. Unter größeren Städten bilden zum Beispiel Wuppertal und Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) sowie Heilbronn (Baden-Württemberg) die Schlusslichter.

Die Top-Regionen mit nicht sanierungsbedürftigen Energieeffizienzklassen liegen ausschließlich in Bayern und in ostdeutschen Bundesländern. „Unter anderem liegt das an dem hohen Bestand an inzwischen energetisch hervorragend sanierten Plattenbauten in vielen Städten im Osten sowie einem höheren Anteil an neueren Gebäuden“, heißt es dazu im Wohnatlas.

Die Vorteile energieeffizienter Gebäude liegen auf der Hand. „Eigentümer sparen Heizkosten, müssen in naher Zukunft nicht mehr zwingend sanieren und können mit einem anhaltend hohen Wert ihrer Immobilie rechnen“, lässt sich Manuel Beermann, verantwortlich für das Immobiliengeschäft der Postbank, in einer Meldung zum Report zitieren.

Big-Seven: Preisdifferenzen 2022 zwischen Eigentumswohnungen mit und ohne Sanierungspflicht Stadt* Durchschnittspreis ohne Sanierungspflicht** Durchschnittspreis mit Sanierungspflicht** Differenz in Euro*** Anteil Angebote ohne Sanierungspflicht in Prozent Frankfurt am Main 7.633 6.124 1.510 35,3 Hamburg 7.517 6.125 1.392 34,2 München 10.375 8.991 1.385 37,1 Berlin 6.424 5.351 1.073 36,3 Köln 5.413 4.643 771 33,3 Düsseldorf 5.750 5.039 710 30,8 Stuttgart 5.769 5.124 645 27,9

Zwei Drittel des Immobilienbestands in den Metropolen muss saniert werden

Durchschnittlich jede dritte angebotene Eigentumswohnung (33,6 Prozent) in den sieben größten Metropolen Deutschlands weist eine nicht sanierungspflichtige Effizienzklasse aus. Den größten Anteil von Wohnungen mit einer guten Effizienzklasse bieten München und Berlin, den geringsten Prozentsatz hat Stuttgart.

Obwohl die schwäbische Landeshauptstadt im Schnitt verhältnismäßig wenige energieeffiziente Eigentumswohnungen ihr Eigen nennt, fällt der Preisaufschlag für diese Immobilien mit gerade einmal durchschnittlich 645 Euro pro Quadratmeter am geringsten unter den sieben größten Städten aus.

Wie viel Geld im konkreten Fall in die Sanierung fließen muss, ist sehr unterschiedlich. Manuel Beermann, verantwortlich für das Immobiliengeschäft der Postbank

Energieeffizienz kostet in Frankfurt am meisten

In Frankfurt am Main beträgt die Preisdifferenz zwischen Angeboten mit und ohne Sanierungspflicht bis 2033 dagegen etwa 1.510 Euro. In der Mainmetropole kostete eine Wohnung mit dem schlechteren Energiestandard der Energieeffizienzklassen E, F, G oder H im Schnitt 6.124 Euro pro Quadratmeter.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Postbank)

Wohnungen mit höherem Standard (Energieeffizienzklassen A+, A, B, C und D) dagegen 7.633 Euro pro Quadratmeter. „Insgesamt zahlen Käufer von Eigentumswohnungen in den Big-Seven immer einen Aufschlag für einen besseren energetischen Standard“, heißt es dazu im Wohnatlas.

„Wie viel Geld im konkreten Fall in die Sanierung fließen muss, ist sehr unterschiedlich. […]. Die Höhe der bestehenden Rücklagen ist ebenso zu beachten, wie die konkrete Ausstattung mit alten Heizungen oder ob es ausreicht, nur Dach und Keller statt der gesamten Fassade zu dämmen“, so Beermann.

Gebäudesektor für Klimaschutz relevant

Die Berater des Immobilienspezialisten Jones Lang Lasalle SE (JLL) rechnen mit hohen Einbußen für Bestandsobjekte mit einer schlechten Energieklasse. Und diese Art der Preisdifferenzierung sei keine Eintagsfliege, sondern werde im Markt zum Dauerbrenner (5.6.2023).

Für diese Annahme präsentiert das Unternehmen konkrete Gründe: „Zum einen ist der Gebäudesektor für die Erreichung der Klimaziele besonders relevant und damit auch nachhaltigen Veränderungen unterworfen. Zum anderen erwarten wir, dass die Baukosten mittelfristig auf hohem Niveau bleiben.“

Viele Immobilienbesitzer können sich die Investitionen in bessere Standards aber schlicht nicht leisten. Laut Energiewendebarometer der staatlichen Förderbank KfW bremsen die Kosten die tatsächliche Umsetzung aus. 41 Prozent der Immobilieneigentümer gaben in der Befragung an, sich die Investition in Technologien zur Energiewende oder Energieeffizienz nicht leisten zu können.

Ein Drittel der Besitzer von Wohneigentum erwägt dennoch eine energetische Sanierung, wie die KfW mitteilt. 27 Prozent befürchten aber am Handwerkermangel zu scheitern.