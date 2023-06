Immobilien: Wie die Energiebilanz den Preis beeinflusst

5.6.2023 – Die Berater von Jones Lang Lasalle rechnen mit hohen Einbußen für Bestandsobjekte mit einer schlechten Energieklasse. Diese Art der Preisdifferenzierung sei keine Eintagsfliege, sondern werde im Markt zum Dauerbrenner.

Bei der Nachfrage und Bewertung von Wohnobjekten spielte die Lage (wie Region, Stadtteil, Infrastruktur, Anbindung an Verkehrsmittel) bisher die größte Rolle. Danach kam die Ausstattung, wobei der Käufer hier Renovierungsmaßnahmen in seine Kalkulation oft einpreist.

Jetzt kommt ein dritter, aber entscheidender Faktor dazu: die Energieeffizienz der Immobilie. Die Schere beim Marktwert zwischen energieeffizienten Wohnimmobilien und Gebäuden mit schlechten Werten gehe weiter auseinander, so eine aktuelle Analyse des Immobilienspezialisten Jones Lang Lasalle SE (JLL).

Knapp 30 Prozent Einbußen für Objekte mit schlechten Energieklassen

Die Analyse der Berater basiert auf der Auswertung von rund 5.000 Angebotsdaten von Mehrfamilienhäusern. „Im ersten Quartal 2023 lagen die Angebotspreise für Mehrfamilienhäuser der schlechtesten Energieklassen G und H im Durchschnitt rund 28 Prozent unter denen der besten Energieklassen (A/A+)“, schreiben die Experten von JLL in einer Mitteilung zu ihrem Report.

Ein Jahr zuvor betrug der Unterschied dagegen nur 21,6 Prozent. Im Durchschnitt über die einzelnen Energieeffizienzklassen habe sich der Preisabschlag um rund 2,6 Prozentpunkte vergrößert.

WERBUNG

Gebäudeenergiegesetz verunsichert Käufer und Verkäufer

Mit dem starken Anstieg der Energiepreise im Vorjahr habe das Thema Energieeffizienz von Gebäuden bei Investoren noch einmal deutlich an Relevanz gewonnen, schreibt JLL.

Die Rechnung ist simpel: Bei energetisch schlechteren Immobilien sei mit geringeren Mieteinnahmen und einer schlechteren Nachfrage am Markt zu rechnen. Und auf politischer Ebene, insbesondere durch die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, sei eine heftige Diskussion über die Zukunftsfähigkeit von Bestandsobjekten mit einer schlechten Energiebilanz entbrannt.

Diese Unsicherheit bei Käufern und Investoren spiegle sich in rückläufiger Nachfrage und damit auch im Preis wider.

Wohngebäuden mit verschiedenen Effizienzklassen untersucht

Untersuchungen zu Preisunterschieden von Wohngebäuden mit verschiedenen Effizienzklassen stellt JLL regelmäßig an und veröffentlicht die Ergebnisse als Studien auf der Webseite.

Für den Zeitraum Januar bis Juni 2022 wurde beispielsweise ein Preisabschlag zwischen bestem und schlechtestem Energiestandard von im Mittel 33 Prozent festgestellt. „Dass damals das Delta noch höher ausfiel, liegt daran, dass die Energieeffizienzklassen G und H separat betrachtet wurden“, erklären die Autoren der Analysen.

Preisgestaltung, Stand: Juni 2023. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: JLL)

Baukosten bleiben auf hohem Niveau

Die Preisdifferenzierung nach Energieeffizienz schätzen die Experten als Dauerthema ein. „Zum einen ist der Gebäudesektor für die Erreichung der Klimaziele besonders relevant und damit auch nachhaltigen Veränderungen unterworfen. Zum anderen erwarten wir, dass die Baukosten mittelfristig auf hohem Niveau bleiben“, so Helge Scheunemann, Chef der Research-Abteilung bei JLL.

Seit 2021 ziehen die Baukosten deutlich an (VersicherungsJournal 6.8.2021), was wiederum zu höheren Kosten für energetische Maßnahmen führt. Mit höheren Sanierungskosten steigt auch der Aufwand, um ein Bestandsobjekt in einen neuwertigen Zustand zu versetzen.

„In einem vollkommenen Markt muss sich dieser Kostenanstieg für die energetische Ertüchtigung der Immobilie in Form eines Abschlags in den Marktpreisen niederschlagen“, erklärt Scheunemann.

Prämien für Wohngebäudeversicherung gehen weiter nach oben

Dass die Kaufpreise für Immobilien aufgrund der gestiegenen Zinsen und der explodierenden Baukosten nachgeben werden, prognostizierte Ende 2022 auch die VDP-Research GmbH. Das Unternehmen erstellt Analysen im Auftrag aller Bankinstitute, die über die Spitzenverbände der Bankengruppen organisiert sind (14.12.2022).

Diese Szenarien werden auch Folgen für die Schaden- und Unfallversicherung haben. Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH warnte bereits vor höheren Beiträgen in dieser Sparte. So wurde die Wohngebäudeversicherung selbst durch deutliche Prämienanstiege in den vergangenen Jahren branchenweit nicht ertragreich.

Für 2024 und sogar für 2025 rechnet Assekurata wieder mit deutlichen Anpassungen aufgrund der Neuwertklausel. Der Baukostenindex war für 2023 um 14,7 Prozent erhöht worden (23.5.2023).