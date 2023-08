Immobilien: Verliert Betongold seinen Glanz?

25.8.2023 – Die Zeiten der dynamischen Preisentwicklung scheinen vorerst vorbei. Der Immobilienmarkt in den Metropolen kommt zur Ruhe, wie Immowelt mit einer Auswertung der Angebotspreise in den 14 größten Städten zeigt.

Die aktuelle Entwicklung am deutschen Immobilienmarkt könnte potenziellen Käufern Anlass zur Freude geben und Sparern, die ihr Geld in ein Wohnobjekt investiert haben, Tränen in die Augen treiben. Denn die Preise für Betongold in den Großstädten sinken. Der Quadratmeter in München oder Hamburg ist derzeit deutlich günstiger als noch vor einem Jahr.

Müssen Eigenheimbesitzer in den Metropolen mit Wertverlusten rechnen? Wohl kaum. Denn die Preise sind immer noch auf hohem Niveau und ziehen vielerorts wieder an oder stabilisieren sich, wie eine Auswertung der Angebotspreise in 14 Großstädten der Immowelt GmbH zeigt.

Preisniveau ist niedriger als vor einem Jahr

Zur besseren Vergleichbarkeit dient dem Portal für seine Auswertung eine Standardwohnung als Basis. Die Musterwohnung ist 75 Quadratmeter groß und verfügt über drei Zimmer. Sie liegt im ersten Stock und wurde in den 1990er-Jahren gebaut.

„Die Preise für Immobilien sind aktuell deutlich niedriger als noch vor eineinhalb Jahren. Potenzielle Käufer können jetzt noch sparen, bevor die Kaufpreise – wie kurzfristige Trends zeigen – wieder steigen“, wirbt Immowelt in einer Mitteilung zum aktuellen Vergleich.

Wohneigentum sei demnach seit Mitte des vergangenen Jahres in allen 14 untersuchten Städten erschwinglicher geworden. In der Spitze betrage der Rückgang 16,9 Prozent. Die Kosten für eine 75-Quadratmeter-Wohnung sind seit 2022 in manchen Städten um mehrere 10.000 Euro gesunken.

„Für Käufer könnte daher jetzt der optimale Zeitpunkt für den Erwerb einer Immobilie gekommen sein. Die momentan verhaltene Nachfrage kommt den Immobilienkäufern ebenfalls zugute, da im Gegensatz zu früheren Zeiten Spielraum für Preisverhandlungen besteht“, lässt sich Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch zu der Entwicklung zitieren.

Preise sinken, aber auf hohem Niveau

Doch trotz der sinkenden Immobilienpreise müssen Käufer mit wenig Eigenkapital durch die gestiegenen Zinsen mit höheren monatlichen Annuitäten rechnen als noch zur Niedrigzinsphase.

Zur konkreten Entwicklung in den Metropolen: In München müssten Interessenten für eine 75-Quadratmeter-Wohnung im Schnitt immer noch 638.000 Euro auf den Tisch legen. Im Vergleich zum Allzeithoch im April 2022 würden Käufer in der bayerischen Landeshauptstadt 77.000 Euro (10,8 Prozent) sparen.

In Hamburg ist das Niveau deutlich niedriger. Die Preise in der Hansestadt sind im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent gesunken ist. Eine 75-Quadratmeter-Wohnung kostet im Schnitt 469.000 Euro, im Jahr 2022 waren es noch 36.000 Euro mehr.

Frankfurt am Main und Köln verzeichnen ebenfalls einen hohen Preisrückgang. In der Bankenmetropole als auch in der Domstadt sind die Angebotspreise um 9,0 Prozent sowie 9,7 Prozent gesunken. Das ermöglicht Einsparungen von über 43.000 Euro beziehungsweise rund 40.000 Euro.

Immobilien: Vergleich der Preise 2023 zu den Höchstständen 2022 Stadt Preis 2022* Preis 2023** Differenz Berlin 396.720 383.625 -13.095 Frankfurt a. Main 478.661 435.450 -43.211 Hamburg 505.260 468.900 -36.360 Hannover 306.794 255.000 -51.794 Leipzig 196.102 187.875 -8.227 München 714.667 637.650 -77.017 Stuttgart 431.766 383.775 -47.991

Käufer in Hannover sparen 16,9 Prozent im Vergleich zu 2022

Die prozentual höchsten Einsparmöglichkeiten bietet laut Immowelt Hannover mit 16,9 Prozent. Konkret bedeutet das eine Reduzierung von 307.000 Euro auf 255.000 Euro für eine 75-Quadratmeter-Wohnung.

Anders sieht die Entwicklung in Berlin aus. Hier gingen die Preise gerade mal um 3,3 Prozent zurück. „Grund für den geringen Rückgang sind die für eine Hauptstadt vergleichsweise niedrigen Immobilienpreise, die Berlin insbesondere für ausländische Investoren nach wie vor interessant machen“, schreibt das Portal.

Die Kosten für eine 75-Quadratmeter-Wohnung sind seit dem Allzeithoch im Juli 2022 um 13.000 Euro gesunken. Potenzielle Käufer müssen nun 384.000 Euro für eine 75-Quadratmeter-Wohnung aufbringen.

Das Image von Betongold leidet

Die Immowelt-Auswertung gibt den aktuellen Stand der Angebotspreise wieder. Zuletzt verlor die Entwicklung ihre Dynamik. Das zeigen auch neue Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) e.V., der Analysen im Auftrag aller Bankinstitute erstellt, die über die Spitzenverbände der Bankengruppen organisiert sind (VersicherungsJournal 14.8.2023).

Der Verband prognostiziert eine Stabilisierung für Wohnimmobilien. Ähnlich sieht die Analyse des Greix (German Real Estate Index) aus (7.8.2023). Die Entwicklungen sind aber regional geprägt, wie die Interhyp AG aufzeigt. So verzeichnete München im Frühling ein Minus von 1,8 Prozent, Leipzig dagegen ein Plus von 1,3 Prozent (27.7.2023).

Der Zinsanstieg, neue Anforderungen und die Folgen des Klimawandels hätten das Umfeld für Immobilien komplett verändert, gibt dagegen die DZ Bank AG zu bedenken. Das Image von Betongold habe erheblich gelitten. „Statt eines soliden Fundaments für die Altersversorgung oder auskömmlicher Mietrenditen scheinen Immobilien zum ‚Fass ohne Boden‘ zu werden“, so die Bank (7.7.2023).

Die Gründe seien teure Anschlussfinanzierungen sowie hohe Investitionen in neue Heizungen und energetische Sanierungen. Denn ein Großteil des Immobilienbestands muss an neue Anforderungen angepasst und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das koste Privatanleger viel Geld.