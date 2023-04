Immobilien: Steigende Nachfrage lässt die Preise klettern

18.4.2023 – In den ersten drei Monaten des neuen Jahres stabilisierte sich der Immobilienmarkt nach Turbulenzen im Vorjahr wieder: Käufer zeigten mehr Interesse, die Angebotspreise stabilisierten sich. Im Detail wertet Immoscout24 die Entwicklungen für sieben Metropolen, Bestand und Neubauten aus.

WERBUNG

Die Aussagen und Momentaufnahmen zum deutschen Immobiliensegment gehen derzeit auseinander. So sieht das Portal Immoscout24, einer Marke der Immobilien Scout GmbH, den Kaufmarkt im ersten Quartal in einer Erholungsphase.

Die Angebotspreise würden, nach spürbaren Preiskorrekturen, im ersten Quartal in fünf von sieben Metropolen wieder steigen. Zusätzlich gebe es wieder mehr potenzielle Interessenten. Eine Stabilisierung der Angebotspreise plus höhere Nachfrage in den Großstädten beobachtet auch die Immowelt GmbH (VersicherungsJournal 5.4.2023).

Zur Methodik

Die jüngsten Auswertungen zu den ersten drei Monaten des Jahres veröffentlicht Immoscout24 im „Wohnbarometer“. Aktuell werden hier die Kaufpreise im ersten Quartal 2023 mit dem vierten Quartal 2022 verglichen.

Die Datenbasis umfasst laut Firmenangaben über 8,5 Millionen Inserate der vergangenen fünf Jahre auf dem eigenen Portal. Dabei werden Eigentumswohnungen-, Einfamilienhäuser- und Mietangebote analysiert. Die angezeigten Werte würden für Referenzobjekte für den jeweils betrachtetem Immobilientyp durch einen Algorithmus ermittelt.

Für Wohnungen, die zum Verkauf stehen, wird eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche zugrunde gelegt. Das betrachtete Einfamilienhaus hat 140 Quadratmeter Wohnfläche und einen Grundstücksanteil von 600 Quadratmetern. Die Kategorie Neubau enthält alle Angebote mit einem Alter von maximal zwei Jahren zum jeweiligen Bestimmungszeitpunkt.

Nachfrage zieht an

In sechs der sieben größten deutschen Städte steigt die Nachfrage nach Eigentumswohnungen weiter an, so Immoscout. Eine Ausnahme seien Bestandswohnungen in Berlin. Hier sinkt das Interesse mit minus zwei Prozent und im Bereich der Neubauwohnungen in Köln mit minus drei Prozent.

Das Interesse an Einfamilienhäusern lege in vier von sieben Metropolen leicht zu. Dazu zählten München, Hamburg, Frankfurt am Main und Köln. In den anderen drei Metropolen (Berlin, Düsseldorf, Stuttgart) gehe die Nachfrage marginal zurück.

In allen deutschen Großstädten bleibe der Wunsch nach Wohneigentum aber knapp unter dem Niveau des ersten Quartals 2022, so das Portal.

2023: Preise für Neubauten ziehen wieder leicht an

Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen legen sowohl für Bestandsobjekte als auch für Neubauten im ersten Quartal um 2,3 Prozent zu, so das Wohnbarometer. Im Vorquartal lag die Preisentwicklung für gebrauchte Wohnungen zum Kauf noch bei minus 4,3 Prozent und für neue Einheiten bei minus 6,4 Prozent.

Mit 2.778 Euro pro Quadratmeter liege der Angebotspreis für Bestandswohnungen im ersten Quartal 2023 noch unter dem Niveau von vom zweiten und dritten Quartal 2022. Der Neubau-Quadratmeterpreis beträgt im Schnitt 3.992 Euro und ist damit etwas günstiger als noch vor zwölf Monaten.

Die Preise für Einfamilienhäuser bleiben fast stabil, nur Neubauten legen um 2,9 Prozent zu.

Was Wohnobjekte in den sieben Metropolen kosten Eigentums-

wohnung Bestand* Eigentums-

wohnung Neubau* Einfamilien-

haus Bestand* Einfamilien-

haus Neubau* Deutschland 2.778 3.992 2.927 3.613 Berlin 4.557 6.093 4.745 5.732 Düsseldorf 4.970 6.461 5.442 5.995 Frankfurt a. M. 5.526 6.348 5.674 6.416 Hamburg 5.049 6.424 5.628 6.200 Köln 4.373 5.711 5.398 7.330 München 7.346 9.443 8.472 10.141 Stuttgart 5.195 6.852 6.188 7.459

Eigentumswohnungen werden wieder leicht teurer

Nachdem Verkäufer in Hamburg im vierten Quartal 2022 die stärksten Rückgänge sahen, verzeichnet die Stadt im ersten Quartal 2023 den deutlichsten Anstieg: Mit einem Plus von einem Prozent für gebrauchte Eigentumswohnungen und 1,3 Prozent im Neubau entwickeln sich die Angebotspreise nach oben.

Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2022 gingen sie im Bestand um 6,2 Prozent und im Neubau um 7,6 Prozent zurück. Ähnlich sieht es in Stuttgart aus. In der Schwabenmetropole steigen die Angebotspreise im Bestand und Neubau im ersten Quartal um ein beziehungsweise 0,9 Prozent wieder.

In Berlin und München ziehen die Offerten für Neubauten leicht an; für bestehende Wohnungen sinken sie weiter. Für Einfamilienhäuser gehen die Preise in Köln, Düsseldorf, Berlin und München leicht zurück.

Beim Kauf mit einer Monatsrate von 2.000 Euro kalkulieren

Wer bei Bauzinsen von über vier Prozent in eigene vier Wände investieren will, braucht ein ausreichend hohes monatliches Einkommen und ein Darlehen mit sehr guten Konditionen. Die Stiftung Warentest hat für die aktuelle Ausgabe von Finanztest verschiedene Beispiele der Eigenheimfinanzierung unter die Lupe genommen (28.3.2023).

Das Fazit der Tester fällt für Verbraucher ernüchternd aus: „Wer heute ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss sich eine Monatsrate von 2.000 Euro und mehr leisten können – Nebenkosten kommen noch hinzu.“ Und der Anstieg der Bauzinsen macht eine Anschluss-Finanzierung oft teurer und bringt auch gutverdienende Kreditnehmer in die Bredouille.