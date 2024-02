Immobilien: So beeinflussen die Energieklassen die Preise

26.2.2024 – Die Differenz bei Häusern ist hinsichtlich des Einflusses der Energieklassen deutlich größer als bei Eigentumswohnungen, wie eine Auswertung von Immowelt zeigt. Kaufinteressenten fürchten hohe Folgekosten für die energetische Sanierung und den Unterhalt.

WERBUNG

Für den Erwerb von Wohneigentum werden die Energieeffizienzklassen immer wichtiger. Die energetischen Vorgaben an Gebäude und die daraus folgenden Konsequenzen sind im Gebäudeenergiegesetz festgelegt. Und der Einfluss dieser Einstufung auf den Preis eines Objekts steigt.

Deutliche Aufschläge beim Angebotspreis für sanierte Objekte

„Eine gute Energieeffizienzklasse führt zu teils deutlichen Aufschlägen beim Angebotspreis. So kosten Häuser mit der besten Energieklasse A+ in Deutschland durchschnittlich ein Viertel mehr als vergleichbare Häuser mit dem niedrigsten Energiestandard der Klasse H“, schreiben die Experten des Portals Immowelt.de zu einer Auswertung, eine Marke der AVIV Germany GmbH.

Immowelt analysierte den Einfluss der Energieklasse auf den Angebotspreis von Häusern und Wohnungen, die in den vergangenen zwölf Monaten auf dem Portal inseriert wurden. Dabei untersuchten die Profis, wie hoch die durchschnittlichen prozentualen Preisdifferenzen der einzelnen Energieeffizienzklassen gegenüber dem mittleren Energiestandard der Klasse D ausfallen.

Preisnachlässe bei niedrigem Energiestandard

Datenbasis für die Untersuchung waren Wohnungen und Häuser (freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenendhäuser). Berücksichtigt wurden nur Angebote, die älter als zwei Jahre sind und preislich sowie größentechnisch nicht als Ausnahmen gelten.

„Das Heizungsgesetz und die Diskussionen um Klimaschutzziele im Gebäudebereich haben dazu geführt, dass viele Kaufinteressenten hohe Folgekosten für die energetische Sanierung und im Unterhalt fürchten. Wohnimmobilien mit einem niedrigen Energiestandard können daher oft nur mit merklichen Preisnachlässen verkauft werden“, lässt sich Felix Kusch, Geschäftsführer von Immowelt zu den Ergebnissen zitieren.

Eigentumswohnungen weniger stark betroffen

Besonders groß ist der Einfluss auf den Preis bei der Energieeffizienzklasse im Segment der Häuser. So kosten Häuser mit der besten Energieeffizienzklasse A+ im Deutschlandmittel 11,8 Prozent mehr als Eigenheime, die über den mittleren Energiestandard der Klasse D verfügen.

„Objekte mit der schlechtesten Energieeffizienzklasse H werden im Deutschlandmittel um 13,6 Prozent günstiger angeboten als Eigenheime mit mittlerem Energiestandard“, schreibt Immowelt.

Bei Eigentumswohnungen wirke sich ein niedriger Energiestandard preislich dagegen weniger stark aus als bei Häusern. Wohnungen mit der schlechtesten Energieeffizienzklasse H würden im Schnitt um nur 5,9 Prozent günstiger angeboten als Objekte, die über eine mittlere Energieklasse D verfügen. Der Aufschlag für sehr effiziente Eigenheime liegt bei 16,6 Prozent.

„Das dürfte auch an den begehrten Altbauwohnungen in den attraktiven Großstädten liegen, die trotz oftmals dürftiger Energiebilanz zu hohen Preisen inseriert werden. Zudem müssen Käufer die Sanierungskosten im Gegensatz zu Einfamilienhäusern zumeist nicht allein stemmen, sondern teilen sich diese mit der Eigentümergemeinschaft“, meint Immowelt.

Preisdifferenz erreichte 2023 Höchststand

Andere Betrachtungen bestätigen die Analyse des Portals. Laut den Beratern des Immobilienspezialisten Jones Lang Lasalle SE (JLL) erreichte die Preisdifferenz zwischen sanierten und unsanierten Gebäuden im Vorjahr einen neuen Höchststand (VersicherungsJournal 5.12.2023).

Beispiele: In Frankfurt beträgt die Preisdifferenz zwischen Angeboten mit und ohne Sanierungspflicht 1.510 Euro, in Stuttgart sind es 645 Euro. Zu diesen Ergebnissen kam im September der „Wohnatlas 2023“ der Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG (7.9.2023).

Viele Immobilienbesitzer haben für die Investitionen in bessere Standards aber schlicht nicht das Kapital. Laut Energiewendebarometer der staatlichen Förderbank KfW bremsen die Kosten die tatsächliche Umsetzung aus. 41 Prozent der Immobilieneigentümer gaben in der Befragung an, sich die Investition in Technologien zur Energiewende oder Energieeffizienz nicht leisten zu können.