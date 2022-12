Immobilien sind ein emotionaler Baustein der Altersvorsorge

5.12.2022 – Die eigenen vier Wände sind für die Deutschen eine sehr spezielle Geldanlage: Traum, Sparkonto, Sicherheit und Altersruhesitz in einem. Es verwundert nicht, dass der Verkauf oder die häppchenweise Veräußerung für viele Senioren daher nicht in Frage kommt, wie eine Umfrage der Wertfaktor Immobilien zeigt.

Die Angst vor Altersarmut ist in Deutschland groß. Untermauert wird diese Furcht von entsprechenden Auswertungen: „Die Zahl der Rentner in Deutschland, die zusätzlich Grundsicherung beziehen, ist in diesem Jahr erneut angestiegen. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus, als in den Vorjahren“, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.10.2022).

Die Bezüge reichen oft nicht aus: Im Jahr 2021 hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) 4,9 Millionen Rentner ein persönliches monatliches Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro (30.9.2022).

Angaben zur Studie

Diverse Umfragen belegen immer wieder, dass Betongold, selbstgenutzt oder vermietet, von den Deutschen als Königsweg der Altersvorsorge betrachtet wird.

Die GfK SE hat jetzt im Auftrag der Wertfaktor Immobilien GmbH eine repräsentative Studie zur Attraktivität von Immobilien bei der finanziellen Ruhestandsplanung vorgelegt. Für den „Senioren-Report 2022“ (PDF, 930 KB) befragten die Marktforscher 2.002 Personen zwischen 18 und 74 Jahren im Zeitraum vom 22. September bis zum 3. Oktober.

Wertfaktor als Initiator der Umfrage ist spezialisiert auf den Immobilienteilverkauf, den das Unternehmen nach eigenen Angaben erfunden hat. Im Schnitt erwerbe die Hamburger Firma einen Anteil von 41 Prozent am Wohnobjekt. Die durchschnittlich ausgezahlte Summe betrage 193.210 Euro (Stand: Juli 2022).

Eigene vier Wände bleiben oft unrealistischer Lebenstraum

54 Prozent der Befragten ziehen, unabhängig von ihrer persönlichen Situation, aktuell in Betracht, eine Wohnimmobilie zu kaufen, heißt es in den Studienunterlagen. Unter den 1.076 Menschen, die aktuell einen Immobilienkauf in Betracht ziehen würden, gaben 61 Prozent an, dass sie Immobilien als sichere Altersvorsorge sehen. Bei den unter 30-Jährigen sind es 54,6 Prozent.

Ein anderes Ergebnis ergab die aktuelle Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.: Die Euphorie für die eigenen vier Wände geht hier bei den Teilnehmern klar zurück (17.11.2022). Das dürfte, wie der Verband vermutet, an den deutlich höheren Bauzinsen (13.10.2022) liegen.

Auf den Punkt brachte es Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands: „Eigene vier Wände bleiben zwar der Lebenstraum Nummer eins. Normal- und Geringverdiener zweifeln derzeit aber zunehmend daran, ihn sich noch erfüllen zu können.“

Auch in der Umfrage von Wertfaktor bleibt die Hälfte der Befragten realistisch: „Von 926 Verbrauchern, die sich aktuell gegen den Kauf einer Wohnimmobilie entscheiden würden, gaben 54 Prozent die hohen Kaufpreise als Begründung an“, heißt es in der Auswertung.

„Senioren-Report 2022“ (Bild: Wertfaktor, GfK)

Immobilie ist eine emotionale Geldanlage

Entsprechend dem angesprochenen Lebenstraum von den eigenen vier Wänden ist für 42 Prozent Betongold als Geldanlage interessanter als Aktien oder ETFs. Für 31 Prozent sind sie immerhin gleichwertig.

Für viele Sparer ist die eigene Immobilie allerdings mit Emotionen verknüpft. Im Alter das selbstgenutzte Objekt zu Geld machen, schließen 40 Prozent laut der Wertfaktor-Erhebung „komplett aus“.

„Nur rund zwölf Prozent würden ihre Immobilie jederzeit verkaufen, um sich im Alter mit dem Erlös Wünsche zu erfüllen. Für weitere rund 48 Prozent müssen bei einem Verkauf eine oder mehrere Bedingungen erfüllt sein“, heißt es in den Studienunterlagen.

Bei den Möglichkeiten, wie sich das in einer Immobilie angesparte Vermögen nutzen lässt, liegen aktuell noch klassische Modelle wie die Hypothek (84 Prozent) und der Gesamtverkauf (81 Prozent) vorne. Das Modell des Teilverkaufs, das auch Wertfaktor vertritt, kennen rund 65 Prozent der Eigentümer.

Teilverkauf wird durchaus skeptisch gesehen

Immobilien als Baustein der eigenen Altersvorsorge wird in Zukunft ein Problem. Die Preise für Wohnobjekte stagnieren in vielen Metropolen seit dem Sommer zwar oder sinken sogar (6.7.2022, 25.5.2022). Dafür gehen die Bauzinsen durch die Decke. Seit Jahresanfang haben sich die Kosten für Finanzierungen fast verdreifacht.

Sparer, die in den vergangenen Jahren ein Objekt gekauft haben, stehen bald vor der Herausforderung, eine tragbare Anschlussfinanzierung auf die Beine zu stellen (Medienspiegel 29.11.2022).

Auch der Teilverkauf im Alter ruft Kritiker auf den Plan: Wer in der Rente sein Eigenheim zu Geld machen will, ohne ausziehen zu müssen, hat drei Optionen. Finanztest findet einen kompletten Verkauf der Immobilie oder einen Kredit deutlich besser als die Veräußerung in Häppchen (Medienspiegel 14.11.2022).

Über Vor- und Nachteile des Modells ließ auch das Handelsblatt zwei Experten im Frühjahr diskutieren (Medienspiegel 31.3.2022).