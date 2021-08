Immobilien: Preissteigerungen von bis zu 15 Prozent

6.8.2021 – Während Objekte in den Metropolen für Normalverdiener unbezahlbar werden, sind die Gewinner die mittelgroßen Städte. Sie legen bei Nachfrage und Kosten deutlich zu.

In den vergangenen zwölf Monaten stiegen die Immobilienpreise bundesweit im Schnitt um sechs Prozent. Das ergab eine Auswertung des Portals Baufi24, ein Unternehmen der Baufi24 Baufinanzierung AG.

Der Vermittler für Immobilien-Finanzierungen hat nach eigenen Angaben 200.000 eigene Daten zu Immobilientransaktionen seit Beginn der Coronakrise ausgewertet. Verglichen wurden Daten im Zeitraum der vergangenen zwölf Monate (die Zeitspanne von November 2020 bis April 2021 gegenüber dem Zeitraum von Mai 2020 bis Oktober 2020).

Über 3.000 Euro pro Quadratmeter kosten Wohnungen

Laut der Untersuchung lag der Quadratmeterpreis für Wohnungen deutschlandweit im Schnitt bei 3.065,02 Euro. Das entspreche einer Steigerung von 6,82 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum, so das Portal.

Bei Einfamilienhäusern zahlten Käufer durchschnittlich 3.708,72 Euro pro Quadratmeter. Die Steigerung beziffert Baufi24 auf ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorhalbjahr.

Zusätzlich hat der Vermittler die Preise in folgenden sieben deutschen Metropolen verglichen: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Hier lag der Quadratmeterpreis bis April des laufenden Jahres im Durchschnitt bei 5.685,63 Euro (+6,08 Prozent) für Eigentumswohnungen.

Spitzenreiter bei den Quadratmeterpreisen bleibt München mit 9.413,21 Euro pro Quadratmeter (+4,55 Prozent). Mit einigem Abstand folgen Frankfurt am Main (6.247,51 Euro, +6,26 Prozent) und Hamburg (5.696,79 Euro, +9,7 Prozent).

Günstige Zinsen treffen auf weiterhin hohe Nachfrage

Rückenwind haben derzeit lokale Märkte in den mittleren Städten ab 100.000 Einwohner. Auf Platz eins sieht die Auswertung hier Halle an der Saale mit einem Preisanstieg von 15,23 Prozent beim Erwerb von Eigentumswohnungen, gefolgt von Kiel mit einem Plus von 13,27 Prozent.

In Bremerhaven stellt das Portal dagegen eine negative Wertentwicklung fest. Die Preise gingen um 3,57 Prozent zurück. Aktuell kostet der Quadratmeter dort 1.790,43 Euro.

Trotz dieses Ausreißers sieht Baufi24-Geschäftsführer Tomas Peeters den Trend ungebrochen: „Das Zinsniveau ist weiterhin günstig und wird mittelfristig trotz leichten Aufwärtstrends stabil bleiben. Kombiniert mit mangelnden Alternativen für die Geldanlage verzeichnen wir derzeit eine hohe Nachfrage am Immobilienmarkt.“

In den Metropolen ist Eigentum kaum noch bezahlbar

Interessenten, die in den kommenden Monaten Eigentum erwerben möchten, stehen aber vor diversen Hürden. Die Baukosten und Preise für Materialien steigen, die Inflationsrate steigt, die hohe Nachfrage trifft auf ein knappes Angebot, zusätzlich zogen die Zinsen leicht an.

Diese Faktoren treiben die Preise für Käufer immer weiter nach oben, wie eine Auswertung von Immoscout24, einer Marke der Immobilien Scout GmbH, für das erste Halbjahr 2021 zeigte (VersicherungsJournal 22.7.2021).

Auch die Stiftung Warentest analysierte im Juli Immobilienpreise und Mieten für insgesamt 160 Städte und Landkreise. Der Trend: Schnäppchen gibt es für Interessenten vor allem in Ostdeutschland, in den Großstädten wird es für Normalverdiener eng (19.7.2021).

Die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG stellte in einer Musterrechnung für ihren „Wohnatlas 2021“ fest, dass Wohneigentum für den durchschnittlichen Haushalt in 363 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten finanzierbar wäre (26.7.2021). Auf die Großstädte und ihre jeweiligen Speckgürtel trifft diese Aussage laut dem Finanzinstitut allerdings nicht mehr zu.