Immobilien: Preise für Häuser ziehen stärker an

11.8.2020 – Käufer von Eigenheimen müssen jetzt deutlich mehr Geld auf den Tisch legen als Interessen von Wohnungen. Der Mietpreisanstieg im Bundesgebebiet ist dagegen überschaubar. In den Metropolen bleiben die Kosten für die eigenen vier Wände hoch. Das zeigt eine Analyse der Berater von F+B.

Die Hamburger F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH hat ihre aktuelle Marktauswertung für das zweite Quartal 2020 vorgelegt. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind aktuell stärker gestiegen als die Kosten für Eigentumswohnungen. Außerdem legten die Bestandsmieten in diesem Zeitraum stärker zu als die Mieten für neu angemietete Objekte.

Der F+B-Wohn-Index analysiert die Miet- und Preisentwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt. Grundlage für den Index sind laut eigenen Angaben die Angebotsdaten von mehr als 30 Millionen Objekten im Bundesgebiet.

Die Auswertung ermögliche somit „quartalsweise eine zusammenfassende Betrachtung des gesamten Wohnsegments in Deutschland, die bis auf die Postleitzahl und Straßenabschnittsebene reicht“, so F+B.

Kaufpreise: Häuser überholen Eigentumswohnungen

Laut dem Immobilien-Beratungsunternehmen stiegen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im zweiten Quartal um 2,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres. Käufer von Eigentumswohnungen mussten im Schnitt mit einem Anstieg von 1,3 Prozent rechnen.

Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal lägen Wohnungen mit einem Kostenzuwachs von 5,9 Prozent jetzt deutlich hinter Häuser mit einem Preisanstieg von neun Prozent.

„Damit dominieren erstmalig nach vielen Jahren Eigenheime die Gesamtperformance des Wohnindex allein. Angesichts historisch einmalig niedriger Kreditzinsen erscheint es für viele Nachfrager wirtschaftlicher zu sein, anstatt zu mieten, in selbst genutzte Eigentumsobjekte zu investieren“, lässt sich zu den Ergebnissen F+B-Geschäftsführer Bernd Leutner zitieren.

Einfluss von Corona auf Kaufpreise noch unklar

Ob der starke Preisanstieg bei den Häusern auf eine höhere Nachfrage durch die Coronakrise zurückzuführen ist, etwa weil Familien nach mehr Raum und Garten suchen, ist nicht klar. Der Wohnindex von F+B gibt darüber keine Auskunft.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Immobilienpreise in Deutschland scheinen bisher nur gering zu sein, haben andere Auswertungen ergeben. Wie eine Untersuchung von Immowelt.de, einer Marke der Immowelt AG, belegt, bleiben die Preise für Häuser in 58 deutschen Städten auf einem hohen Niveau (VersicherungsJournal 17.7.2020). In vielen Regionen wie im Großraum Stuttgart oder München liegt der Kaufpreis über einer halben Millionen Euro.

Die Stiftung Warentest vergleicht in ihrem aktuellen „Immobilien-Check“ Wohnungs- und Hauspreise sowie Mieten in 160 deutschen Städten und Landkreisen. Der Trend: Die Preise steigen für Käufer als auch Mieter weiter. Die Coronakrise werde auf den Markt kaum Einfluss haben, so das Fazit (27.7.2020).

Mieten steigen nur moderat

Der Mietanstieg ist laut der Berater von F+B im Bundesschnitt dagegen „überschaubar“. Im Vergleich zum Vorquartal in 18 der 50 teuersten Städte Deutschlands seien die Mieten bei der Neuvermietung gesunken (im Vergleich der Quartale Q1/2020 zu Q4/2019 betraf dies 13 Städte).

Anders als die Kaufpreise für Betongold, haben die Mieten in den vergangenen zwei Jahren kaum zugelegt. Auch im zweiten Quartal ging es bei den Neuvertragsmieten nur wenig nach oben. Im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich um ein Prozent. Die Bestandsmieten verteuerten sich im Vorjahresvergleich dagegen um 1,3 Prozent. „Im Bundesdurchschnitt ist der Mietanstieg somit überschaubar“, so Leutner.

Die Wachstumsdynamik der Neuvertragsmieten habe sich an vielen der 50 teuersten Mietstandorten in Deutschland innerhalb von drei Monaten weiter abgemildert. Besonders auffällig seien ebenfalls heterogene Entwicklungen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen (jeweils zweites Quartal zum ersten Quartal 2020):

Fürstenfeldbruck: + 6,5 Prozent;

Filderstadt: + 6,6 Prozent,

Bad Vilbel: +5,4 Prozent,

Garmisch-Partenkirchen: -7 Prozent,

Rosenheim: -5,4 Prozent;

Unterschleißheim: -5,1 Prozent.

Kosten für Eigentumswohnungen in Städten weiter hoch

Die Metropolen verzeichneten aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage von Selbstnutzern und Kapitalanlegern eine weiterhin dynamische Preisentwicklung. Laut Wohnindex gab es bei den Rängen der deutschen Großstädte aber kaum Veränderungen.

Nach dem Spitzenreiter München (mit Preisen für Eigentumswohnungen von durchschnittlich 7.220 Euro) liegt auf Platz fünf (im Vorquartal: sechs) Frankfurt am Main (mit 5.240 Euro pro Quadratmeter). Auf Rang elf platziert sich Stuttgart (4.930 Euro).

Hamburg ist weiter auf Platz zwölf (4.900 Euro). Düsseldorf liegt bei den 50 analysierten Städten im Mittelfeld auf Platz 25 (4.130 Euro). Berlin rangiert mit einem Durchschnittspreis von 3.900 Euro auf Rang 35. Köln (3.820 Euro) rückte auf Platz 42 vor.

Nachfrage treibt Kaufpreise für Wohnungen

Die Preise für Eigentumswohnungen in den Ballungsgebieten richten sich stark nach Angebot und Nachfrage. Wie die Verteilung von Alt- und Neubauten im Bundesgebiet aussieht, hat die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas 2020“ analysiert. Neubauten bieten vor allem München und Frankfurt am Main (28.7.2020).

Wo Neubauten deutlich teurer als Bestandswohnungen sind (in Teilen Sachsens und Nordrhein-Westfalens sowie in der Region München) zeigte eine weitere Auswertung der Deutsche-Bank-Tochter (24.6.2020).

Aber laut Wohnatlas steigen auch die Kaufpreise von gebrauchten Eigentumswohnungen. Als Grund dafür führen die Immobilienexperten an, dass die Zinsen niedrig sind, die Nachfrage dagegen hoch und das Angebot knapp (7.4.2020).