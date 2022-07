Immobilien: Preisdynamik wird deutlich schwächer

26.7.2022 – Käufer und Interessenten sehen im ersten Halbjahr in den sieben deutschen Großstädten nur noch einen moderaten Anstieg der Preise. Ausnahme ist Berlin, wie eine Untersuchung der Berater von JLL zeigt. Dennoch dürften vielen Verbrauchern die deutlich teureren Finanzierungen einen Strich durch die eigene Kalkulation machen.

Die gestiegenen Bauzinsen hinterlassen im ersten Halbjahr 2022 ihre Spuren: Die Preisdynamik auf dem deutschen Immobilienmarkt hat sich in den ersten sechs Monaten deutlich abgeschwächt. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Jones Lang LaSalle GmbH (JLL).

Laut Auswertung der Berater stiegen die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in den acht größten deutschen Städten im Durchschnitt (Median) im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent. Und damit ist die Entwicklung nur noch halb so stark wie im Jahr davor. „Auch der Fünfjahresschnitt von 9,3 Prozent wurde unterschritten“, schreibt JLL.

Preisentwicklung 2022 ist stark von der Region abhängig

In Hamburg beruhigte sich der Markt. Immobilienkäufer zahlten im Schnitt 4,8 Prozent mehr als in den vergangenen zwölf Monaten. Die Teuerungsrate vor einem Jahr beziffern die Experten in der Hansestadt noch auf 20,9 Prozent.

In Berlin mussten Interessenten dagegen mit einem Plus von knapp zehn Prozent kalkulieren und damit etwas mehr als im Jahr zuvor (+8,7 Prozent).

Noch deutlicher als in den Metropolen habe die Dynamik in den kreisfreien Städten nachgelassen, so JLL. Hier lag das Preisplus im ersten Halbjahr 2022 bei nur noch sechs Prozent im Vergleich zu 14,4 Prozent im Vorjahr. Im Mittel der vergangenen fünf Jahre betrug der Anstieg 10,4 Prozent.

In den Landkreisen blieb die Entwicklung fast stabil. Die Preise stiegen für Eigentumswohnungen mit 9,4 Prozent in ähnlicher Größenordnung wie in den Vorjahren, zeigt die Auswertung.

Mieter könnte sich vielerorts eher lohnen

„Insbesondere die seit dem vierten Quartal 2021 deutlich gestiegenen Finanzierungszinsen sind ursächlich für die Zurückhaltung der Wohnungskäufer und der damit verbundenen Abschwächung der Kaufpreis-Steigerungen“, lässt sich Sebastian Grimm, Lead Director Residential Valuation & Transaction Advisory JLL Frankfurt, zu der Analyse zitieren.

Dass die Preise in vielen Metropolen stagnieren oder sogar zurückgehen (VersicherungsJournal 6.7.2022, 25.5.2022), zeigen auch Auswertungen der Immowelt GmbH. Denn seit Jahresanfang haben sich die Kosten für Finanzierungen fast verdreifacht, führt auch das Portal an.

Die Konsequenzen: In den deutschen Metropolen können sich Durchschnittverdiener kein Eigenheim mehr leisten. Käufer, die die eigenen vier Wände als Teil ihrer Altersvorsorge eingeplant haben, könnten aufgrund der Preisrückgänge sogar Wertverluste bevorstehen (15.7.2022).

Die Stiftung Warentest kommt sogar zu dem Schluss, dass Immobilienkäufer finanziell schlechter dastehen als Mieter. Die Kaufpreise sind laut der aktuellen Finanztest in den vergangen drei Jahren um 30 Prozent nach oben geklettert. Und der Zinsschock mache den Erwerb eines Eigenheims für Normalverdiener mittlerweile unrealistisch (13.7.2022).