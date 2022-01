Immobilien: Preisboom erreicht Städte in der zweiten Reihe

19.1.2022 – Eigentumswohnungen in München und Frankfurt bleiben trotz Pandemie für Normalverdiener unbezahlbar. Jetzt ziehen aber auch die Kosten für Bestand in kleineren Städten abseits der Metropolen an, wie eine Auswertung von Immowelt belegt.

Die Preisrallye am deutschen Immobilienmarkt geht auch in der Coronakrise ungebrochen weiter. Das betrifft weiterhin die Ballungsräume, aber mittlerweile auch die mittelgroßen und kleineren Städte. Die Kosten für Eigentumswohnungen steigen 2021 im Vergleich zu 2020 um bis zu 31 Prozent.

Zu diesem Ergebnis kommt die Immowelt AG in einer aktuellen Untersuchung. Datenbasis für den Vergleich der Immobilienpreise im Jahr 2020 und 2021 waren auf ihrem Portal Immowelt.de inserierte und mehrfach nachgefragte Angebote in den 78 deutschen Städten.

Die von Immowelt errechneten Werte geben den Kaufpreis für eine Bestandswohnung mit 40 bis 120 Quadratmeter wieder. Als Bestand gilt hier ein Baujahr zwischen 1945 und 2015. Bei dem vorliegenden Vergleich handelt sich um Angebots- und nicht um Abschlusspreise.

Hohe Zuschläge für Bestand abseits der Hotspots

Die Nachricht, dass die Preise für Eigentumswohnungen in den Metropolen wie Hamburg, Frankfurt oder München weiter steigen, ist Schnee von gestern. Mittlerweile verzeichnen auch mittelgroße Städte, die bisher nicht gerade als Hotspots am Markt galten, massive Zuschläge.

Im Osten nennt Immowelt als Beispiele für diese Entwicklung Erfurt, Rostock und Leipzig. In Erfurt klettert der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen binnen eines Jahres um 31 Prozent auf 2.610 Euro, in Rostock um 23 Prozent auf 3.500 Euro. In Leipzig, der größten Stadt Sachsens, schlägt ein Zuwachs von 21 Prozent auf 2.610 Euro zu Buche.

Aber auch in diversen mittleren Städten in Nordrhein-Westfalen, abseits von Köln oder Düsseldorf, ziehen die Preise innerhalb von zwölf Monaten an. In Leverkusen stieg das Niveau um 29 Prozent (3.030 Euro), in Remscheid um 26 Prozent (1.830 Euro). Um jeweils 24 Prozent verteuern sich die Ruhrgebietsmetropolen Duisburg (1.610 Euro) sowie Dortmund (2.190 Euro).

München und Frankfurt immer noch am teuersten

In den Großstädten bleiben die Aussichten für Interessenten mit einem begrenzten Budget trübe. In München verteuerte sich der Quadratmeter für Bestandsobjekte nach einem Anstieg von zwölf Prozent auf 8.610 Euro. Zum Vergleich: 2020 waren es 7.620 Euro pro Quadratmeter, für Neubauten knapp 10.000 Euro (VersicherungsJournal 5.2.2021).

Es folgt Frankfurt am Main, wo Eigentumswohnungen im Median für 5.960 Euro pro Quadratmeter angeboten werden – das sind 17 Prozent mehr als 2020. In Hamburg steigt das Niveau für Bestand deutlich: Der mittlere Preis für Eigentumswohnungen kletterte um 19 Prozent auf 5.700 Euro pro Quadratmeter.

Im Vergleich dazu bleibt Berlin als Hauptstadt erschwinglich: 4.700 Euro kostet hier der Quadratmeter für bestehende Wohnungen. Im Vergleich zu 2020 beziffert Immowelt den Zuwachs mit sechs Prozent als „eher moderat“.

Städte mit den höchsten Veränderungen: Kaufpreise von Bestandswohnungen 2021/20 Stadt Kaufpreis 2020 pro Quadratmeter in Euro Kaufpreis 2021 pro Quadratmeter in Euro Veränderung von 2020 zu 2021 in Prozent Aachen 2.630 3.170 21 Bergisch Gladbach 2.550 3.120 22 Bielefeld 2.100 2.520 20 Dortmund 1.770 2.190 24 Duisburg 1.300 1.610 24 Erfurt 2.000 2.610 31 Herne 1.380 1.680 22 Leipzig 2.160 2.610 21 Leverkusen 2.350 3.030 29 Mühlheim 1.750 2.100 20 Oberhausen 1.340 1.640 22 Remscheid 1.450 1.830 26 Rostock 2.850 3.500 23

Eine ausführliche Auswertung von allen 78 Städten stellt Immowelt hier zur Verfügung.

Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstruktur bestimmen die Preise

Die Preisentwicklung in den deutschen Metropolen spiegelt sich auch im „Städteranking 2021“ wider. Es zeigt, wo die deutschen Großstädte im Hinblick auf Wirtschaftskraft, Standortqualität und Nachhaltigkeit stehen. Die Untersuchung führte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. im Auftrag der Wirtschaftswoche und des Portals Immobilienscout24 durch (24.11.2021).

Was Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Lebensqualität angeht, verteidigte München zum neunten Mal den ersten Platz. Am meisten Entwicklungspotenzial bescheinigt die Analyse aber Berlin.

Preiswert: Chemnitz, Gelsenkirchen und Bremerhaven

Die preiswertesten Städte der Untersuchung von Immowelt legen mittlerweile auch zweistellige prozentuelle Preissprünge hin. In Chemnitz kletterte der mittlere Angebotspreis um 15 Prozent (1.260 Euro), in Gelsenkirchen um 17 Prozent (1.370 Euro) und in Bremerhaven um zwölf Prozent (1.400 Euro).

Stabil zeigte sich der Immobilienmarkt nur in drei Städten, denn hier erhöhten sich die Angebotspreise um weniger als fünf Prozent. Dazu zählt Immowelt Göttingen mit zwei Prozent (2.840 Euro), Reutlingen mit drei Prozent (3.630 Euro) sowie Lübeck mit vier Prozent (3.240 Euro).

Die Autoren der Auswertung stellen aber klar: „Insgesamt gibt es 13 Städte, in denen sich das mittlere Preisniveau im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent oder mehr erhöht hat. Abgesehen von Dortmund und Leipzig hat keine dieser 13 Städte mehr als 500.000 Einwohner.“ Für diese Entwicklung nennt die Analyse folgende Gründe: