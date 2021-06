Immobilien: Preisanstieg um knapp zehn Prozent

25.6.2021

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat jetzt seinen Häuserpreisindex für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Die Preise für Wohnimmobilien sind durchschnittlich um 9,4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 gestiegen. Diese Entwicklung stellten die Statistiker sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen fest.

Laut Destatis gingen die Kosten für Wohnobjekte insbesondere in Großstädten über 100 000 Einwohner mit einem Plus von 11,3 Prozent nach oben. In den sieben größten deutschen Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) stiegen die Preise um 11,1 Prozent.

Auch Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen waren für Käufer mit einem Plus von 11,3 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres deutlich teurer.

Laut Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) holt das Land bei den Immobilienpreise auf. Angestoßen haben diesen Trend die Pandemie und ein damit zusammenhängender Rückgang der Pendleraktivitäten. Um 5,9 Prozent sollen die Kosten für die selbstgenutzten vier Wände 2021 im Schnitt zulegen (VersicherungsJournal 25.6.2021).