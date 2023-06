Immobilien: Interhyp stellt Tool für digitale Objektbewertung vor

9.6.2023 – Auf der Plattform Home können Partner ab sofort Bewertungen für Immobilien von drei Anbietern digital anfordern. Damit sollen Ablehnungen der Kreditgeber reduziert werden. Das soll Zeit und Geld aller am Prozess Beteiligten sparen.

WERBUNG

In Zeiten steigender Zinsen und eines schwierigen Marktumfelds wird die Realisierung einer belastbaren Baufinanzierung anspruchsvoller – für den Immobilienkäufer, aber auch für seinen Berater. Vielfach ist das immer noch ein analoges Geschäft. Mittlerweile gibt es aber verschiedene Ansätze, den Immobilienhandel oder zumindest Teile davon zu digitalisieren.

Das Ziel liegt auf der Hand: Prozesse sollen schneller und für die Beteiligten transparenter werden. Der Vermittler privater Baufinanzierungen Interhyp AG stellt jetzt eine neue Anwendung vor, welche die Objektbewertung im Vorfeld des Kreditantrags vereinfachen soll.

Bewertung beeinflusst Entscheidung über Kreditantrag

„Bei der Objektbewertung handelt es sich um einen elementaren Prozessschritt, da von der Genauigkeit der Berechnung abhängt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Antrag von der Bank auch angenommen wird“, lässt sich Marcus Fienhold, Digitalchef (CDO) der Interhyp-Gruppe, zu dem neuen Angebot in einer Mitteilung zitieren.

Damit sollen Ablehnungen der Kreditgeber reduziert werden. In der Folge könnten Banken, Berater und Vermittler „ein enormes Maß an Prozesskosten“ sparen, so Interhyp.

Auf der Plattform Home des Baufinanzierers können Partner ab sofort Bewertungen der folgenden drei Anbieter abrufen: VDP-Research des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) e.V., der Sprengnetter Real Estate Services GmbH und der On-Geo GmbH.

Künftig sollen alle Objektdaten über eine Schnittstelle direkt in die Kreditsysteme der Bank übertragen werden. Damit entfiele die oft dreifache Datenpflege aufseiten der Finanzinstitute.

Anderer Ansatz von Europace und Immoscout24

Einen anderen Ansatz, auch mit dem Ziel, den Prozess zu digitalisieren und Baufinanzierung zu beschleunigen, verfolgen zwei Kooperationspartner aus dem Markt: die Europace AG, Transaktionsplattform für Immobilien-Finanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, und das Portal Immoscout24, eine Marke der Immobilien Scout GmbH.

Das vorgestellte Tool soll für Interessenten Finanzierungsvorschläge für ein konkretes Wunschobjekt erstellen. Der Vertrieb soll so auf qualifizierte Leads zugreifen können (VersicherungsJournal 22.5.2023).

„Der Handel mit Immobilien findet zu großen Teilen noch immer offline statt und ist ein zeitaufwendiges Unterfangen. Wir arbeiten daran, den Immobilienkauf zu digitalisieren, Prozesse zu verschlanken“, ließ sich Ralf Weitz, Geschäftsführer von Immoscout24, zu dem Angebot zitieren.

Finanzierungsvergleiche können Interessenten online beispielsweise auch über die Baufi24 Baufinanzierung AG anfragen. Die Angebote sind dann aber unabhängig von der jeweiligen Wunschimmobilie.

Finanzierung auf die Beine zu stellen, wird schwieriger

Sicher ist, dass die Finanzierung von Wohneigentum mehr Geld kostet als in den Vorjahren. Anfang Mai lagen die Bauzinsen unter vier Prozent. Dennoch geht die Interhyp davon aus, dass 3,5 bis vier Prozent das neue Normal werden (Medienspiegel 8.5.2023).

Allerdings ist der Immobilienmarkt seit Mitte 2022 im Umbruch. „Die vielen Belastungsfaktoren wie Inflation, Zinsanstieg und Unsicherheit führen in allen Objektklassen zu einer Preiskorrektur“, erklärte Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des VDP, zum Immobilienpreisindex (12.5.2023).

Trotz leicht sinkender Preise glauben viele Verbraucher nicht an eine machbare Finanzierung und stufen sie als unrealistisch ein (14.2.2023).

Vor einer Herausforderung werden Eigenheimbesitzer stehen, die jetzt bei einer höheren Zinslast eine Anschlussfinanzierung brauchen. Gerade Käufer, die beim Kreditabschluss in einer Niedrigzinsphase knapp kalkuliert haben, dürfte das hart treffen (5.4.2023).