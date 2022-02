Immobilien: In welchen Kleinstädten sich Kaufen noch lohnt

23.2.2022 – Trotz diverser anders lautender Prognosen geht der Boom am Markt für Wohneigentum ungebrochen weiter. Das trifft mittlerweile auch auf kleinere Städte mit bis zu 100.000 Einwohnern zu. Besonders hohe Steigerungen pro Quadratmeter verzeichnen Regionen im Norden, in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland.

Von einem Einbruch der Preise oder einer Stagnation ist am Immobilienmarkt noch nichts zu sehen, weder in den Metropolen noch in den mittelgroßen oder kleineren Städten. Im Zuge der Coronakrise zieht es Interessenten eher raus aus den Ballungsgebieten. Daher steigen die Kosten für Betongold auch in den Städten in zweiter Reihe.

Zu diesem Ergebnis kommt die Immowelt AG in einer aktuellen Untersuchung. Datenbasis für den Vergleich der Immobilienpreise im Jahr 2020 und 2021 waren auf ihrem Portal Immowelt.de inserierte und mehrfach nachgefragte Angebote in 83 mittelgroßen deutschen Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.

Die von Immowelt errechneten Werte geben den Kaufpreis für eine Bestandswohnung mit 40 bis 120 Quadratmeter wieder. Als Bestand gilt hier ein Baujahr zwischen 1945 und 2015. Bei dem vorliegenden Vergleich handelt sich um Angebots- und nicht um Abschlusspreise.

Preise in kleineren Städten legen deutlich zu

Die Immobilienumsätze in Deutschland sind auf ein Rekordhoch gestiegen. Im vergangenen Jahr gaben die Käufer privater und gewerblicher Objekte nach einer Hochrechnung des Immobilienverbands IVD Bundesverband e.V. insgesamt 353,2 Milliarden Euro aus (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.2.2022).

Die Preisrally am Markt, getrieben von einer ungebrochen hohen Nachfrage, betrifft Wohneigentum in den deutschen Metropolen wie mittlerweile auch Objekte in mittelgroßen Städten mit bis zu 500.000 Einwohnern. Im Osten sind das Erfurt, Rostock oder Leipzig, im Westen Leverkusen, Duisburg oder Dortmund (19.1.2022).

In den 83 von Immowelt untersuchten kleineren Städten (bis 100.000 Einwohner) sind die Preise in allen Regionen gestiegen. In 18 Städten sogar um mindestens 20 Prozent. Die höchsten Zuwächse verzeichnete das Portal in Nordrhein-Westfalen und im Süden Deutschlands. Am niedrigsten sind die Preise immer noch im Osten der Republik.

Veränderte Nachfrage treibt Preise

Den größten prozentualen Anstieg aller mittelgroßen Städte verzeichnet Detmold in Nordrhein-Westfalen mit 36 Prozent. Der Quadratmeter kostet dort aktuell 2.060 Euro, rund 500 Euro mehr als im Vorjahr. Auch in Gladbeck (+35 Prozent, 1.870 Euro) und Marl (+31 Prozent, 1.800 Euro) sind die Preise um etwa ein Drittel gestiegen.

Die deutlich höheren Kosten führt Immowelt auf die veränderte Nachfrage zurück. „Denn durch die breite Nutzung von Homeoffice ist es nicht mehr zwingend notwendig, unmittelbar in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen. Mittelstädte mit ihrer oft attraktiven Infrastruktur und teils noch niedrigen Immobilienpreisen rücken in den Fokus von Käufern“, schreibt das Portal zu seiner Auswertung.

Der angesprochene Trend zeigt sich auch in Norddeutschland. In Wilhelmshaven beziffern die Experten den Quadratmeterpreis auf 1.670 Euro, was einem Plus von 33 Prozent entspricht. In Norderstedt, im Speckgürtel von Hamburg, ist der Anstieg mit 18 Prozent zwar etwas geringer, das Preisniveau, mit einem Quadratmeterpreis von 3.810 Euro, aber deutlich höher.

Der Süden ist am teuersten, der Osten am günstigsten

Wohnungen im Süden sind laut Immowelt derzeit am teuersten. Mit 5.560 Euro pro Quadratmeter ist Konstanz am Bodensee die teuerste der 83 untersuchten mittelgroßen Städte, Tendenz steigend. Rosenheim folgt dahinter mit 5.080 Euro pro Quadratmeter.

Ludwigsburg (4.300 Euro) und Friedrichshafen (4.280 Euro) befinden sich ebenfalls am oberen Ende der Skala.

Für Kaufinteressenten wird es dagegen in Ostdeutschland günstiger. Plauen ist mit 820 Euro pro Quadratmeter die preiswerteste Offerte der Analyse, gefolgt von Görlitz mit 870 Euro. Auch in Cottbus (1.740 Euro) und Frankfurt an der Oder (1.970 Euro) erscheinen die Kosten erschwinglich.

Der Grund: „Das Angebot an Wohnungen übersteigt in vielen ostdeutschen Mittelstädten die Nachfrage, weshalb sich die Kaufpreise am unteren Ende der Preisskala befinden“, schreibt dazu Immowelt.

Kleinere Städte mit den größten Preisveränderungen 2021 Stadt Angebotspreis 2020* Angebotspreis 2021* Veränderung in Prozent Aalen 2.390 3.080 29 Arnsberg 1.390 1.700 22 Bad Salzuflen 1.740 2.140 23 Celle 1.500 1.850 23 Detmold 1.520 2.060 36 Dinslaken 2.030 2.440 20 Gladbeck 1.390 1.870 35 Greifswald 2.030 2.530 25 Hattingen 1.530 1.840 20 Herford 1.630 1.970 21 Kaiserslautern 1.730 2.140 24 Kerpen 1.810 2.370 31 Lünen 1.610 1.960 22 Marl 1.370 1.800 31 Minden 1.480 1.800 22 Wilhelmshaven 1.260 1.670 33 Witten 1.710 2.060 20 Worms 2.300 2.750 20

Pandemie wirkt auf die Nachfrage

Insgesamt verändert die Coronakrise den Immobilienmarkt in Deutschland. Die Anziehungskraft der Metropolen wie Berlin oder Hamburg lässt nach. Die Nachfrage der Interessenten verlagerte sich eher ins Umland.

Mittelgroße Städte wie Dortmund, Freiburg, Kiel oder Potsdam holen auf. Das belegt auch eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. im Auftrag der Wirtschaftswoche (24.11.2021).

Durch den knappen Wohnraum in den Städten, die hohen Preise sowie den Trend zum Homeoffice gehe der Zuzug in den Städten zurück. Die Menschen treibe es ins Umland, erklärten die Experten von UBS Global Wealth Management (14.10.2021). Auch andere Auswertungen wie der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Destatis) weisen in diese Richtung (27.9.2021).

Wie sich die Preise von Eigentumswohnungen in den Metropolen im Vergleich zu Häusern am Stadtrand entwickeln, untersuchte kürzlich ebenfalls Immowelt. Das Eigenheim im Speckgürtel wird für Interessenten demnach erschwinglicher als ein familientaugliches Objekt in der Stadt (18.2.2022).