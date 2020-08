Immer weniger Versicherungs-Unternehmen

14.8.2020 – Zwischen 2009 und 2018 ist die Zahl der aktiven Versicherungs-Gesellschaften europaweit um fast 800 auf nur noch etwa 3.250 zurückgegangen. Dies zeigen Daten von Insurance Europe. In Deutschland lag das Minus mit einem Achtel unter dem Europaschnitt von gut einem Sechstel. In Frankreich und Italien verringerten sich die Akteure um jeweils knapp drei Prozent, in Großbritannien sogar um fast acht Prozent.

Ende 2018 waren in den Mitgliedsländern des europäischen Versichererverbandes Insurance Europe 3.256 Versicherungs-Gesellschaften aktiv. Diese Zahl umfasst alle 32 Mitgliedsländer bis auf Belgien. Dies geht aus kürzlich von der Vereinigung veröffentlichten, endgültigen Daten für das Berichtsjahr hervor.

Insgesamt ging die Zahl der aktiven Versicherer europaweit um 2,5 Prozent zurück. Die Schrumpfungsrate bewegte sich damit auf dem Niveau des Vorjahres (VersicherungsJournal 14.3.2019).

Nur ein Land mit mehr Versicherungs-Unternehmen

Norwegen war das einzige Land, für Insurance Europe, dass mehr Versicherungs-Unternehmen für 2018 auflistet als für 2017. Die Zahl stieg um drei auf 76 an (plus 4,1 Prozent).

Der größte Rückgang war mit über einem Siebtel in Malta zu verzeichnen. In absoluten Zahlen gab es eine Verringerung von 13 auf elf Gesellschaften.

So entwickelten sich die großen europäischen Märkte

Auch in zwei der drei großen europäischen Märkte, die rund drei Viertel des Beitragsaufkommens erwirtschaften, verlief die Entwicklung negativ.

So schrumpfte in Italien die Zahl der aktiven Versicherungs-Unternehmen um 2,9 Prozent auf 100. In Frankreich ging es um 2,6 Prozent auf 264 Gesellschaften bergab. In Deutschland blieb die Zahl unverändert bei 528.

Für Großbritannien wird ein Rückgang um 7,8 Prozent auf 402 Firmen ausgewiesen.

Minus ein Fünftel Gesellschaften auf Zehnjahressicht

Wie das Datenmaterial von Insurance Europe weiter zeigt, lag die Zahl der aktiven Versicherungs-Gesellschaften auf diesem Kontinent zuletzt 2015 noch bei über 3.500. 2009 waren es sogar noch mehr als 4.000 Gesellschaften. Auf Zehnjahressicht stand damit europaweit ein Minus von annähernd einem Fünftel zu Buche.

In Deutschland fiel die Verringerung mit minus einem Achtel deutlich kleiner aus als kontinental. In Frankreich und Großbritannien schrumpfte die Versichererzahl um jeweils knapp ein Viertel. In Italien verminderte sich die Zahl sogar um über ein Drittel.