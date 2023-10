Immer noch 22 Lebensversicherer mit negativem Zinsergebnis

10.10.2023 – Zahl&Recht hat wieder Rechnungszins und Kapitalerträge der Lebensversicherer erfasst. Demnach generierten 22 Anbieter im vergangenen Jahr weniger Kapitalerträge, als für die Garantieversprechen an die Kunden notwendig gewesen wären. Die Dortmunder Lebensversicherung, die Heidelberger Lebensversicherung und die Vereinigte Postversicherung schnitten erneut am schlechtesten ab.

Wieder ein Lebensversicherer mehr erzielte im vergangenen Jahr nicht die benötigten Kapitalerträge, um die Garantiezins-Verpflichtung gegenüber den Kunden vollständig zu decken. Insgesamt jedoch ist der Fehlbetrag aller betroffenen Akteure erheblich gesunken. Dies berichtet die Zahl&Recht GmbH.

Der Versicherungsberater hat erneut die aktuellen Angaben der Unternehmen gemäß der Mindestzuführungs-Verordnung (MindZV) zusammengetragen. Die Ergebnisse sind in der „MindZV-Auswertung 2023“ zusammengefasst.

Gemeinsamer Fehlbetrag hat sich weiter verringert

Demnach haben 22 der 80 deutschen Lebensversicherer im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 nicht genug Kapitalerträge erzielt, um ihre Zinsgarantien zu erfüllen. Diesen 22 Unternehmen fehlten rund 356,5 Millionen Euro zum Jahresende.

Im Jahr 2021 verzeichneten noch 21 Gesellschaften ein negatives Zinsergebnis. Ihnen mangelte es an rund 639,1 Millionen Euro (VersicherungsJournal 10.10.2022). Dabei war der Fehlbetrag insgesamt um 37,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgeschmolzen. 2020 betrug er rund 1.024 Millionen Euro. Daran beteiligt waren 33 von damals noch 81 Gesellschaften (26.10.2021).

„Durch das steigende Zinsniveau mussten die deutschen Versicherer die Zinszusatzreserve nicht weiter aufstocken, so dass die Garantie-Zinsverpflichtungen und damit auch der Fehlbetrag deutlich gesunken sind“, erklären die Autoren die Entwicklung.

Nach ihren Angaben wurde im vergangene Jahr die Zinszusatzreserve um etwa vier Milliarden Euro aufgelöst. Sie lag zum Jahresende 2022 noch bei rund 92 Milliarden Euro.

WERBUNG

Dortmunder schneidet am schlechtesten ab

In der Auswertung des Versicherungsberaters sind die Akteure jeweils mit Rechnungszins, Kapitalerträge und Zinsergebnis in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Für mehr Aussagekraft bietet sich eine Übersicht an, die sich nach dem Verhältnis von Rechnungszins zu Kapitalertrag richtet.

Allerdings bleibt hier die Dortmunder Lebensversicherung AG außen vor. Sie weist als einziger Anbieter ein Minus bei den Kapitalerträgen aus. Dieses liegt bei 1,8 Millionen Euro. Damit schneidet der Versicherer von Platz drei kommend (2021: minus 67,63 Prozent) in diesem Jahr am schlechtesten ab. Bereits vor zwei Jahren war er negativer Spitzenreiter (2020: minus 97,5 Prozent).

Die Ränge getauscht haben die sich weiter verschlechternde Heidelberger Lebensversicherung AG und die Vereinigte Postversicherung VVaG auf den Rängen zwei und drei. Beide trennt aber nur einen Wimpernschlag.

Mehrere Neueinsteiger und Rückkehrer

Ein dicker Batzen fehlt auch bei Neueinsteiger Athora Lebensversicherung AG. Der Run-off-Spezialist katapultierte sich in der unrühmlichen Aufzählung gleich auf Position vier.

Neu dabei sind auch Dialog Lebensversicherungs-AG, Entis Lebensversicherung AG und Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group. Ebenso Münchener Verein Lebensversicherung AG und Signal Iduna Lebensversicherung a.G.

Barmenia Lebensversicherung a.G., Deutsche Ärzteversicherung AG, Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, Skandia Lebensversicherung AG und Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. kehrten zurück in die Negativliste, aus der sie sich ein Jahr zuvor befreit hatten.

Die 22 Lebensversicherer, bei denen die Garantiezins-Verpflichtungen im Jahr 2022 größer waren als die Kapitalerträge, sind in der Reihenfolge der größten prozentualen Lücke:

Anbieter mit positiver Entwicklung

Demgegenüber schafften es zehn Versicherungs-Gesellschaften, ihr Zinsergebnis im Jahr 2022 wieder in den positiven Bereich zu führen. Dies waren:

Stille Lasten gefährden die Lebensversicherer

Die Autoren der Auswertung bemerken, dass die Bewertungsreserven der Lebensversicherer durch das steigende Zinsniveau drastisch gesunken sind und sich in stille Lasten umgewandelt haben. „Das bekommen auch die Kundinnen und Kunden schon länger durch eine niedrigere Beteiligung an den Bewertungsreserven zu spüren, welche Bestandteil der Überschussbeteiligung ist“, wird berichtet.

Problematisch könne es werden, wenn Lebensversicherer gezwungen seien, stille Lasten zu realisieren, weil ihre Liquidität knapp werde. „Dazu könnte es beispielsweise kommen, wenn das Neugeschäft stark zurückgeht oder viele Verträge gekündigt oder beitragsfrei gestellt werden, da diese aufgrund des Zinsanstiegs finanziell unattraktiv geworden sind“, heißt es weiter.

Fraglich sei, wie die Lebensversicherer und auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) als Aufsichtsbehörde zukünftig mit dieser Gefährdung umgehen.