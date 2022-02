Ifa: EU legt Hürden für Europa-Rente zu hoch

11.2.2022 – Das Pan-European Personal Pension Product (Pepp) soll eine private Altersvorsorge mit vielen positiven Eigenschaften werden: Einfach, transparent, sicher, angemessen im Preis, verbraucherfreundlich und unionsweit mitnahmefähig. Das Ifa und die VVO haben nachgerechnet – kein Produkt passt im aktuellen Umfeld.

Vor drei Jahren hatte die EU das Pan-Europäische Pensionsprodukt (Pepp) auf den Weg gebracht und im letzten März auch die Verordnungen zur konkreten Ausgestaltung veröffentlicht (VersicherungsJournal 24.3.2021).

Am Donnerstag hat sich die als Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (Ifa) auftretende Gesellschaft für Finanz- und Aktuarwissenschaften mbH bei einer Presseveranstaltung zu dem Projekt geäußert.

Im aktuellen Kapitalmarktumfeld erfüllt keines der untersuchten Produkte die formulierten Anforderungen. Dr. Alexander Kling, Ifa

Regulierungsstandard als Hürde

Alexander Kling

(Archivbild: Müller).

„Im aktuellen Kapitalmarktumfeld erfüllt keines der untersuchten Produkte die formulierten Anforderungen“, sagte Dr. Alexander Kling vom Ifa.

Der technische Regulierungsstandard (RTS 2019/1238) sei eine „absolute Hürde“. Dies zeigten stochastische Analysen für eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte, die das Ifa zusammen mit dem Verband der Versicherungs-Unternehmen Österreich (VVO) modelliert habe.

Laut Kling gibt es aktuell europaweit noch keine Pepp-Produkte. „Möglich ist dies ab März“, sagte er. Umfragen zeigten, dass es potenzielle Anbieter gebe. Er sei „sehr gespannt“, wie diese die Vorgaben umsetzten.

Knackpunkt ist der Inflationsausgleich

Für Österreich und Deutschland ist er sich sicher, dass gegen laufenden Beitrag kein Inflationsausgleich mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent garantiert werden könne bei den aktuellen Kapitalmarkt-Gegebenheiten – selbst bei Null-Kosten.

Der Knackpunkt ist vor allem die Vorgabe für den Inflationsausgleich. Der technische Regulierungsstandard sieht eine Inflationsrate von durchschnittlich zwei Prozent vor – damit liegt diese unter den aktuell rund drei Prozent.

Weitere Anforderungen sind, dass ein zu erwartender Verlust nicht mehr als 20 Prozent und die Wahrscheinlichkeit für den Kapitalerhalt mindestens 92,5 Prozent erreichen muss.

Für die hierzu verwendeten Größen lässt der RTS Interpretationsspielraum. Das Ifa hat in seinen Modellrechnungen für mehr als 20 Produkte Value at Risik (VaR) und Tail Value at Risk (TVaR) sowie Brutto- und Nettobetrachtungen verwendet. Die Kosten sind bei einem Prozent gedeckelt.

Hohes Risiko, geringes Potenzial

Das Zusammenspiel aus absoluten Vorgaben in den RTS und einer Kalibrierung der verwendeten Modelle an das jeweils aktuelle Kapitalmarktumfeld führe zu einer vorhersehbar hohen Schwankung der Ergebnisse im Zeitverlauf, kritisiert Kling.

Alle Produkte müssten bei diesen Ergebnissen der höchsten Risikoklasse, nämlich 4, und dem geringsten Renditepotential (1) zugeordnet werden. Je nach Kalibrierung – 200 Basispunkte mehr bei Zinsen und Aktienrendite – könne es aber auch zu Situationen kommen, in denen alle Produkte die formulierten Anforderungen erfüllen.