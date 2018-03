Idiotentest: Volltrunken ins geparkte Auto

28.3.2018 – Ein Führerscheininhaber, der auf einem Parkplatz von der Polizei volltrunken in seinem Auto aufgefunden wird, muss sich selbst dann einer medizinisch-psychologischen Begutachtung unterziehen, wenn er das Fahrzeug nicht gestartet hat. Das hat das Verwaltungsgericht Trier mit einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Urteil vom 27. Februar 2018 entschieden (1 K 10622/17.TR).

Der Kläger war am 1. Mai 2016 auf einem Parkplatz reglos sitzend in seinem Auto aufgefunden worden. Den Motor des Fahrzeugs hatte er nicht gestartet. In dem Auto fand die Polizei eine vollständig geleerte sowie eine noch komplett gefüllte Schnapsflasche mit einem Fassungsvermögen von jeweils 0,2 Liter.

Berufspendler

Weil er auf Ansprache zunächst nicht reagierte, veranlassten die Polizisten einen Alkoholtest. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 2,62 Promille. Als die Polizeibeamten daraufhin seinen Führerschein sowie die Autoschlüssel sicherstellten, behauptete der Kläger, dass er als Berufspendler am nächsten Tag mit seinem Auto zur Arbeit fahren müsse.

Der Hinweis der Polizisten, dass seine Fahrtüchtigkeit angesichts seines hohen Alkoholwerts am folgenden Tag nicht wiederhergestellt sein werde, ließ den Kläger unbeeindruckt. Er verlangte daher, wenn auch vergeblich, die Herausgabe der vorübergehend beschlagnahmten Gegenstände.

Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden. Denn als die Polizei die Fahrerlaubnisbehörde über den Zwischenfall informierte, ordnete diese die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens zur Feststellung der Fahreignung des Klägers an.

Verwertungsverbot?

Der Kläger weigerte sich jedoch, sich einem Test zu unterziehen. Ihm wurde daher die Fahrerlaubnis entzogen. Zu Recht, urteilte das Trierer Verwaltungsgericht. Es wies die Klage des Mannes gegen die Fahrerlaubnisbehörde als unbegründet zurück.

Den Einwand des Klägers, dass das Ergebnis des Alkoholtests nicht verwertet werden dürfe, weil die Messung mit einem nicht geeichten sogenannten Vortestgerät durchgeführt worden ist, hielten die Richter für nicht stichhaltig.

Denn die Messergebnisse seien nicht die unmittelbare Grundlage für den Entzug der Fahrerlaubnis gewesen. Sie hätten lediglich zum Ergreifen weiterer Ermittlungsmaßnahmen geführt, zu denen die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Begutachtung gehört habe.

Dazu habe im Fall des Klägers ein wichtiger Grund bestanden. Denn selbst bei einem Sicherheitsabschlag von 15 Prozent weise der festgestellte Atemalkoholwert auf eine weit überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung des Klägers hin.

Kein Test, keine Fahrerlaubnis

Es lägen außerdem Anhaltspunkte dafür vor, dass der Kläger nicht zwischen Alkoholgenuss und der Teilnahme am Straßenverkehr zu trennen vermag. Gegen eine solche hinreichende Trennung spreche unter anderem, dass sich der Kläger im Rahmen der polizeilichen Kontrolle von dem Hinweis, die Fahruntüchtigkeit würde auch am Folgetag fortbestehen, unbeeindruckt gezeigt habe.

„Da der Kläger als Berufspendler auf die regelmäßige Benutzung seines Fahrzeugs angewiesen ist, steht zu befürchten, dass er angesichts des bei ihm vermuteten regelmäßigen erheblichen Alkoholkonsums auf kurz oder lang in den für ihn kaum lösbaren Konflikt geraten wird, entweder von einer Fahrt zur Arbeitsstelle Abstand zu nehmen oder aber sich in fahruntüchtigem Zustand an das Steuer seines Kraftfahrzeugs zu setzen“, so das Gericht.

Sollte sich der Kläger weiterhin weigern, sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zu stellen, dürfte er keine Chance haben, seine Fahrerlaubnis wiederzuerlangen.