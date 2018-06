Hundertprozentige Anschnallquote könnte 200 Leben retten

22.6.2018 – Die zwei Prozent Gurtmuffel in Deutschland machen mehr als ein Viertel aller Getöteten aus. Das zeigt eine Auswertung der Unfallforscher der Versicherer. Viele unterschätzten die Gefahr. Der GDV fordert deshalb strengere Kontrollen und technische Maßnahmen.

Rund zwei Prozent der Pkw-Insassen legen nach Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen den Sicherheitsgurt nicht an. Darauf weist die Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hin.

Fahrer am häufigsten betroffen

Dieser kleine Kreis von Gurtmuffeln einschließlich jener, die den Gurt nicht richtig anlegen, macht aber nach einer aktuellen Auswertung der UDV 28 Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten aus.

Am häufigsten getötet oder schwerverletzt wurden nicht angeschnallte Fahrer (43 Prozent), gefolgt von Rücksitzinsassen (36 Prozent) und Beifahrern (21 Prozent). Mehr als zwei Drittel der Opfer waren männlich, das Durchschnittsalter lag bei 32 Jahren. Alleinfahrer sind sehr viel häufiger nicht gegurtet, als wenn keine weiteren Insassen im Fahrzeug sind.

200 Tote und 1.500 Schwerverletzte ließen sich vermeiden

Siegfried Brockmann (Bild: GDV)

„Wenn alle Insassen von Pkw in Deutschland zu jeder Zeit korrekt angeschnallt wären, könnten rund 200 Verkehrstote und rund 1500 schwer Verletzte pro Jahr vermieden werden. […] Mit keiner anderen Einzelmaßnahme lassen sich so viele Verkehrstote vermeiden“, wird UDV-Leiter Siegfried Brockmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Laut einer Online-Befragung der UDV im Frühjahr 2018 glauben insbesondere notorische Gurtverweigerer, bei innerstädtischen Geschwindigkeiten ausreichend geschützt zu sein. Kontrollen durch die Polizei halten die meisten für unwahrscheinlich.

Mehr polizeiliche Kontrollen gefordert

Brockmann fordert deshalb deutlich mehr polizeiliche Kontrollen und höhere Verwarnungsgelder. Die Industrie müsse alle Sitzplätze mit Gurtwarnern ausstatten, die mit Blinklicht und Warnton darauf aufmerksam machen, wenn Insassen nicht angeschnallt sind. Manipulationen des Gurtwarners, beispielsweise durch eingesteckte Gurtschlösser, müssten technisch verhindert werden.

Zugleich gelte es, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken, dass Kollisionen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten ohne Gurt zu schwersten Verletzungen führen können. „Ziel muss eine hundertprozentige Anschnallquote sein“, so Brockmann.