Homeoffice: Versicherer erwarten Schadenlawine

1.9.2021 – Kein Kontakt zu Kollegen, keine hohe IT-Sicherheit: Das Homeoffice ist ein Eldorado für Betrüger und Cyberkriminelle. Die Versicherer warnen vor „lockerem“ Arbeiten. Sie rechnen mit mehr Schäden, spüren aber auch eine höhere Nachfrage nach Versicherungsschutz.

Die Versicherer erwarten durch Homeoffice-Arbeit mehr Schäden durch Cyberattacken und Betrug. „Betrugsschäden, werden oft erst viel später erkannt“, sagte Rüdiger Kirsch, Global Fidelity Expert bei Euler Hermes Europe SA, Niederlassung Deutschland und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Vertrauensschaden-Versicherung (VSV) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Dienstag auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Für 2021 deutlich mehr Schäden erwartet

Daher erwartet Kirsch für 2021 deutlich mehr Schäden. „Die Schadenwelle, die 2020 im Homeoffice verursacht wurde, werden wir als Versicherer erst 2021 oder 2022 merken.“ Euler Hermes sei besonders betroffen, weil die Assekuranz als Marktführer besonders viele Policen mit hohen Summen im Portfolio habe.

Im vergangenen Jahr war der Schadenaufwand bei der VSV branchenweit um rund sechs Prozent auf 168 Millionen Euro zurückgegangen. Ein Grund sei der Lockdown gewesen, der viele geschäftliche Aktivitäten auch zum Erliegen gebracht hat.

Schadenlawine durch Corona: Für 2021 und 2022 erwarten die VSV-Versicherer viele Schäden aus dem Homeoffice Vertrauensschaden-Versicherung (VSV) 2020 In Millionen Euro Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Verträge 54.000 +4,5 Beitragseinnahmen 310 +7,0 Leistungen 168 -6,0

Flexibles Arbeiten gefährdet Sicherheit

„Das Homeoffice ist aber weiterhin ein Treiber für Vertrauensschäden“, so Kirsch. Grund sei, dass es keine informelle Kommunikation zwischen den Mitarbeitern gebe, wie das im Büro möglich sei.

In manchen Unternehmen würde die Sicherheit im Homeoffice sogar bewusst vernachlässigt. So hätten zwölf Prozent der Arbeitnehmer in einer Umfrage der Yougov Deutschland GmbH bestätigt, dass sie die Compliance- und Sicherheitsregeln beim mobilen Arbeiten nicht vollständig befolgen müssen und sie stattdessen „flexibel“ handhaben könnten.

Rüdiger Kirsch (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Ein solches Umfeld ist für Betrüger ein Eldorado“ warnte Kirsch. An der Online-Umfrage nahmen im Juli und August über 2.000 Arbeitnehmer teil.

VSV- und Cyberpolice kombinieren

„Die Kombination von VSV- und Cyberpolice ist für Unternehmen sehr ratsam. Beide Versicherungen setzen sich mit den Gefahren des Homeoffice auseinander“, erläuterte Ole Sieverding, Underwriting Manager Cyber bei der Hiscox Europe Underwriting Ltd., Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland und Mitglied der GDV-Projektgruppe Cyberversicherung. So seien Veruntreuung, Diebstahl und Betrug durch Mitarbeiter durch Cyberpolicen nicht gedeckt.

Cyberschutz wirke wie eine Feuerwehr, wenn das Haus brenne. Ersetzt würden die Kosten für Krisenberater, IT-Experten, Datenschutzanwälte und der Betriebsunterbrechungs-Schaden.

Laut den beiden Experten wäre das Interesse an Versicherungsschutz durch die Corona-Pandemie deutlich größer geworden. Selbst für Handwerksbetriebe wäre die VSV empfehlenswert. Sie koste für Kleinstunternehmen rund 1.000 Euro im Jahr.

Kirsch: „Ein Schaden von 30.000 oder 50.000 Euro kann für ein solches Unternehmen lebensbedrohend sein.“ Zahlungen von Lösegeld spielten in der Regulierungspraxis der Cyberversicherung trotz steigender Erpressungsschäden eine vollkommen untergeordnete Rolle. Es ginge meist darum, das IT-System wieder neu aufzusetzen.

Cyberschutz: Vertragsplus lag 2020 bei fast 70 Prozent Geschäftsentwicklung in der Cyberversicherung 2017 2018 2019 2020 Verträge (Stückzahl)* 27.000 45.000 68.000 115.000 Beiträge in Millionen Euro 22 47 76 105

Lösegeldzahlungen unnötig

Von Lösegeldzahlungen rät Sieverding grundsätzlich ab. Es sei nicht klar, ob Erpresser, die das IT-System mit Ransom-Software lahmgelegt hätten, dieses nach einer Zahlung wieder freigeben würden. Zudem wären die Daten „kompromittiert“. Der Hacker sei ja ins System eingedrungen.

Sieverding erinnerte daran, dass Unternehmen nur dann Cyberversicherungs-Schutz erhalten, wenn sie eine Risikoprüfung bestanden haben. Unternehmen, die die Mindestanforderungen erfüllen würden, bräuchten keine Angst vor Lösegelderpressung zu haben. Sieverding: „Dann hat das Unternehmen nämlich eine Offline-Datensicherung.“

Ole Sieverding (Bild: Schmidt-Kasparek)

Branchenweite Schadenzahlen aus dem Bereich Cyberkriminalität gibt es laut Sieverding bisher noch nicht. „Wir hatten aber 2020 Großschäden.“ Der Gesamtschaden für 2020 soll im „mittleren zweistelligen“ Millionenbereich liegen.

Keine privaten Geräte nutzen

Zur Sicherheit von Unternehmen und Angestellten raten die Experten dazu, im Homeoffice nur Firmengeräte zu nutzen. „Der persönliche Laptop ist eine Black-Box. Besser ist immer ein Gerät, das die Firmen-IT-Verantwortlichen kontrollieren können“, so Sieverding. Private Daten, die Angestellte während der Arbeit verlieren, sind von der Cyberversicherung nicht abgedeckt.

Experte Kirsch schilderte einen Betrugsfall, bei dem eine Buchhalterin im Homeoffice aufgrund einer Mail, die sie angeblich vom privaten Account ihres Geschäftsführers erhielt, Geldanweisung in Höhe von 350.000 Euro ausgeführt hatte. Auch die zweite Kollegin – ebenfalls im Homeoffice – die nach dem Vier-Augen-System die Überweisungen freigeben musste, ließ sich von der gefälschten Nachricht täuschen.

Kirsch: „Dabei wäre der Geschäftsführer telefonisch erreichbar gewesen. Doch im Homeoffice fehlte den Mitarbeiterinnen die private Handynummer des Chefs.“

Den Vermögensschaden hätte Euler-Hermes über die VSV ersetzt. Der Versicherer konnte aber über einen schnell hinzugezogenen Spezialanwalt das Geld in vollem Umfang zurückholen. Daher musste er lediglich die Anwaltskosten begleichen. „Im Betrugsfall sollte man umgehend mit Banken, Anwälten und – falls möglich – mit seinem Versicherer Kontakt aufnehmen, um den Schaden zu begrenzen“, rät Kirsch.