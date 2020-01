Höherer Arbeitgeberzuschuss für privat Krankenversicherte

7.1.2020 – Für privat krankenversicherte Arbeitnehmer ist der Arbeitgeberzuschuss zum Jahresanfang gestiegen. Er beträgt nun maximal 367,97 Euro (plus 4,6 Prozent) für die Krankenversicherung und 71,48 Euro (Sachsen 48,05 Euro) monatlich für die Pflege-Pflichtversicherung. Das ergibt sich durch Anheben der Beitragsbemessungs-Grenze und des durchschnittlichen GKV-Zusatzbeitrages.

Laut Gesetz muss ein Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung eines Arbeitnehmers zahlen.

Auch privat Krankenversicherte können einen Beitragszuschuss für die private Kranken- und Pflegepflicht-Versicherung zu beanspruchen. Dieser beträgt ebenfalls der Hälfe der Beiträge, jedoch begrenzt auf die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung und der Hälfte des durchschnittlichen Krankenkassen-Zusatzbeitragssatzes.

Was der Arbeitgeber zahlt

Da die Beitragsbemessungs-Grenze (BBMG) zum 1. Januar gestiegen ist, hat sich damit auch der maximale Arbeitgeberzuschuss für einen privat krankenversicherten Arbeitnehmer erhöht. Konkret wurde die BBMG für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung von 4.537,50 Euro in 2019 auf 4.687,50 Euro ab 2020 angehoben (VersicherungsJournal 20.12.2019).

Der allgemeine Krankenversicherungs-Beitragssatz liegt seit 2015 unverändert bei 14,6 Prozent. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz beträgt in diesem Jahr 1,1 Prozent, 2019 lag er noch bei 0,9 Prozent.

Der maximale Arbeitgeberzuschuss betrug in 2019 somit 7,75 Prozent (das entspricht der Hälfte von 14,6 Prozent und der Hälfte von 0,9 Prozent zusammen) der BBMG. Das waren 351,66 Euro pro Monat. Seit 2020 sind es nun 7,85 Prozent (die Hälfte von 14,6 Prozent und die Hälfte von 1,1 Prozent) der aktuellen BBMG und damit 367,97 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 4,6 Prozent.

Pflegepflicht-Versicherung in Sachsen teurer

Für die private Pflegepflicht-Versicherung eines privat krankenversicherten Arbeitnehmers orientiert sich der maximale Arbeitgeberzuschuss ebenfalls am maximalen Arbeitgeberanteil, den ein Arbeitgeber für einen gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmer zu zahlen hat.

Dies berechnet sich ebenfalls aus dem genannten BBMG und der Hälfte des Beitragssatzes der sozialen Pflegeversicherung und damit der Hälfte von 3,05 Prozent, was 1,525 Prozent entspricht.

Da in Sachsen nicht wie in den anderen Bundesländern auf einen Feiertag zugunsten der Finanzierung der Pflegepflicht-Versicherung verzichtet wurde, müssen hier die Arbeitnehmer 0,5 Prozentpunkte mehr bezahlen. Die Arbeitgeber werden um den gleichen Betrag entlastet. Damit muss ein Arbeitgeber in Sachsen 1,025 Prozent des Bruttoeinkommens, maximal jedoch der BBMG übernehmen.

Der maximale Arbeitgeberzuschuss für die private Pflegepflicht-Versicherung belief sich in 2019 auf 69,20 Euro pro Monat – in Sachsen auf 46,51 Euro monatlich. Seit 1. Januar 2020 sind es nun 71,48 Euro und in Sachsen 48,05 Euro.

Arbeitgeberzuschuss auch für Angehörige

Damit erhält ein privat kranken- und pflegeversicherter Arbeitnehmer in 2020 maximal 439,45 Euro statt wie im letzten Jahr noch 420,86 Euro als Arbeitgeberzuschuss.

Das sind in diesem Jahr monatlich 18,59 Euro mehr als noch in 2019. In Sachsen beträgt der maximale Arbeitgeberzuschuss seit 2020 nun 416,02 Euro statt 398,17 Euro wie in 2019, was einer Erhöhung um 17,85 Euro im Monat entspricht.

Im Rahmen der Höchstbeträge werden auch die Prämien für privat krankenversicherte Familienmitglieder bezuschusst, sofern sie im Rahmen einer gesetzlichen Krankenversicherung des Arbeitnehmers wären.