Höhere Zinsen: Erst auf lange Sicht positiv für die Lebensversicherer

20.12.2022 – Die höheren Zinsen be- und entlasten die Lebensversicherer. Es gibt aber extreme Unterschiede am Markt. Je nach Bestand und Produktaufstellung dürften manche Unternehmen die Herausforderungen schneller meistern. Das zeigt eine umfassende Einzelauswertung der Lebensversicherer der Assekurata.

Eine tiefgründige Analyse der wirtschaftlichen Lage der Lebensversicherungen in Deutschland zeigt die aktuelle Lage der einzelnen Unternehmen nur tendenziell an. Grund ist die starke Zinswende, bei der die Europäische Zentralbank (EZB) in mehreren Schritten die Leitzinsen auf aktuell 2,50 Prozent erhöht hat.

Der „EKG-Check 2022 in der Lebensversicherung“, der für 69 Assekuranzen die Ertragskraft-Garantie-Quote (EKG) auflistet, arbeitet aber mit den Daten des Jahres 2021. „Somit erwarten wir für 2022 eine deutlich sinkende EKG-Quote“, heißt es in der Studie der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH.

Stille Lasten schränken den Spielraum der Lebensversicherer ein

Künftig werde sich die eingeschränkte Ertragsflexibilität durch die stillen Lasten auf Zinsanlagen noch stärker darstellen. Gleichzeitig gibt es aber im Gegenzug geringere Rechnungszins-Anforderungen aufgrund der aufzulösenden Zinszusatzreserve (ZZR).

In der Konkurrenz zu anderen Anlageprodukten am Finanzmarkt stehen den Lebensversicherern harte Zeiten bevor. Erst auf lange Sicht gibt es nach Einschätzung von Assekurata Experte Lars Heermann eine Besserung.

Dann würden die Versicherer durch den Zinsanstieg in der Lage sein, in der Neu- und Wiederanlage wieder stärker in rentablere Papiere zu investieren und freiwerdende ZZR-Mittel in die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) einzustellen. „So könnten sie wieder deutlich höhere Überschussbeteiligungen für die Kunden gewähren“, prognostiziert Heermann.

Manche haben mehr Spielraum

Tatsächlich haben aber bereits jetzt eine ganze Reihe von Lebensversicherer ihre Überschussbeteiligungen für 2023 erhöht (15.12.2022). Manche Unternehmen haben scheinbar schon heute mehr Spielraum.

Während die EKG-Quote 2021 marktweit bereit durch höhere Zinsen leicht von 553 Prozent auf 448 Prozent gesunken ist, prognostizieren die Marktbeobachter für 2022 einen Wert von rund 200 Prozent.

Die Werte der einzelnen Unternehmen, werden sich dann ebenfalls deutlich ändern. Für 2021 lag der höchste Wert bei 2.767 Prozent (Deutsche Lebensversicherungs-AG) und der niedrigste Wert bei 188 Prozent (Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG).

In der aktuellen Studie hat Assekurata wieder ein Schaubild veröffentlicht, dass den Anteil der Bewertungsreserven mit den restlichen Ertragskomponenten an der EKG-Quote für die Daten 2021 abgleicht.

Grüner Bereich ist „top“

Die X-Achse trägt dabei den Ertragskraftanteil der Bewertungsreserven (50 Prozent der gesamten Bewertungsreserven) in Prozent der Rechnungszins-Anforderungen ab und bildet somit den Anteil der EKG-Quote rein auf Basis der Bewertungsreserven.

Die Y-Achse zeigt die Teile der EKG-Quote auf Basis der restlichen Ertragskomponenten. Die Summe aus den beiden Werten ergibt somit jeweils die gesamte EKG-Quote. Das bedeutet, dass die EKG-Quote umso höher ist, je weiter rechts oben sich der Versicherer in der Darstellung befindet.

Schaubild „EKG-Check 2022“ (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

„Zugleich weist sie eine gewisse Schiefe auf, um der geringeren Robustheit der Bewertungsreserven in der EKG-Quote Rechnung zu tragen“, erläutert Assekurata.

So habe beispielsweise die Provinzial Lebensversicherung Hannover (495 Prozent) eine leicht höhere EKG-Quote als die Continentale Lebensversicherung AG (485 Prozent), befindet sich jedoch aufgrund des sehr hohen Anteils an Bewertungsreserven im mittleren (gelben) Bereich. Die Continentale sei hingegen im grünen Bereich einzuordnen, da nur ein vergleichsweise geringer Anteil auf die Bewertungsreserven zurückzuführen ist.

Assekurata stützt sich auf öffentliche Informationen

Die Analysten verweisen darauf, dass der „EKG-Check“ nur auf öffentlich zugängliche Informationen zurückgreifen kann.

Noch genauere Schlussfolgerungen zu den Unternehmens-individuellen Verhältnissen würden dagegen interne Daten erlauben. Dazu gehören beispielsweise Asset-Struktur, Reservepolitik, Durationen auf Aktiv- und Passivseite sowie der spezifische Bestandsmix und dessen Veränderungsdynamik über die Zeit.

Zudem sei zu bedenken, dass der Ausweis der Erträge nach der Mindestzuführungs-Verordnung (MindZV) nur für den überschussberechtigten Versicherungsbestand vorgesehen ist.

Auch der Bestandsmix entscheidet über das Ertragsprofil

Somit verfügten Anbieter, die einen Teilbestand an nicht überschussberechtigtem Geschäft besitzen – beispielsweise im Bereich des Fonds- oder Restschuld-Versicherungsgeschäfts – in der Realität über ein höheres Ertragsprofil, als es aus den MindZV-Daten ersichtlich wird.

Auf der anderen Seite hätten die Gesellschaften Spielräume bei der Bemessung ihrer ZZR-Zuführungen, indem sie Storno- und Kapitalwahl-Wahrscheinlichkeiten ansetzen, ihre biometrischen Rechnungsgrundlagen zum Teil anpassen oder in begrenztem Maße freiwillige Höherdotierungen vornehmen können.

Interessenten können die knapp 60-seitige Studie (PDF) einschließlich vieler Auswertungen und Kommentierungen sowie die wesentlichen Einzeldaten der Unternehmen (Excel) hier bestellen. In der umfangreichsten Version kostet die Studie knapp 1.600 Euro.