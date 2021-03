Höchstrechnungszins soll auf neuen Tiefstand sinken

24.3.2021

Der Höchstrechnungszins soll zum 1. Januar 2022 von derzeit 0,9 auf 0,25 Prozent gesenkt werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plane eine entsprechende Verordnung zur Anpassung. Dies meldete jetzt RP-Online unter Berufung auf ein Schreiben von Sarah Ryglewski (SPD), parlamentarische Staatssekretärin im Bundes-Finanzministerium, an die Bundestagsfraktionen von Union und SPD, das der Redaktion vorliege.

Als Hintergrund nennt Ryglewski der Zeitung zufolge die gesunkenen Renditen risikoarmer Anlagen Das Finanzministerium wolle den Verordnungsentwurf am 25. März an die anderen Ministerien verschicken, kurz darauf seien Anhörungen der Länder und weiterer Verbände geplant. Bereits Anfang Mai wolle Scholz dann einen Haken an das Verfahren machen, heißt es bei RP-Online weiter.

Eine Senkung in ebendieser Größenordnung hatte im Dezember auch die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) vorgeschlagen (VersicherungsJournal 3.12.2020). Zu der von den Versicherungs-Mathematikern empfohlenen Verminderung auf 0,5 Prozent (11.12.2019, 30.4.2020) zum Jahresbeginn 2021 hatte sich die Bundesregierung nicht durchringen können (17.8.2020).

Zuletzt war Anfang 2017 der Wert von 1,25 Prozent auf 0,90 Prozent gefallen (1.6.2016). Um die Jahrtausendwende herum hatte der Satz noch bei 4,0 Prozent gelegen und war dann schrittweise gesenkt worden.