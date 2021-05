Hier schlagen Motorraddiebe am häufigsten zu

25.5.2021 – In Berlin wurden 2020 laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik in Relation zur Einwohnerzahl erneut die meisten Mopeds und Krafträder gestohlen, in Bayern die wenigsten. Die Aufklärungsquote liegt zwischen einem Zwölftel (Hamburg) und annähernd einem Drittel (Sachsen). Bundesweit ist die Zahl der erfassten Delikte um rund sechs Prozent auf einen neuen Tiefststand von nur unter 19.300 gesunken.

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mit 5,31 Millionen (minus 2,3 Prozent) so wenige Straftaten verübt wie seit 1993 nicht mehr. Dies teilte das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) Mitte April im Rahmen der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2020 mit. Die Aufklärungsquote stieg um einen Prozentpunkt auf einen Höchststand von 58,4 Prozent.

Hintergrund ist unter anderem ein deutlicher Rückgang der Diebstahlkriminalität (minus 7,7 Prozent auf 1,68 Millionen Fälle). So hat etwa die Zahl der amtlich registrierten Wohnungseinbruch-Diebstähle um etwa ein Siebtel auf 75.000 abgenommen.

Moped- und Kraftrad-Diebstahl sank auf einen neuen Tiefststand

Noch stärker reduzierte sich 2020 mit einem Sechstel die Zahl der Kraftwagendiebstähle (VersicherungsJournal 19.4.2021). Bei den entwendeten Fahrrädern ging es immerhin noch um etwa sechs Prozent bergab (4.5.2021).

In der gleichen Größenordnung verminderte sich auch die Zahl der amtlich registrierten Delikte von Moped- und Kraftrad-Diebstahl (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme). Diese sank auf einen neuen Tiefststand von 19.260.

Damit hat sich die Zunahme im Jahr 2019 – nach zuvor elf Rückgängen in Folge (12.5.2020) – nicht zu einem negativen Trend verstetigt. 2012 lag die Zahl letztmals bei über 30.000, zwei Jahre davor noch bei über 40.000. Die Höchstwerte in diesem Jahrtausend wurden 2007 und 2008 mit jeweils über 50.000 polizeilich erfassten Fällen erreicht.

WERBUNG

In acht Bundesländern Rückgänge

In acht Bundesländern waren zum Teil deutliche Abnahmen zu beobachten. Die Rückgänge fielen mit jeweils rund einem Fünftel im Saarland (auf 289 registrierte Taten) und in Niedersachsen (auf 1.026 dokumentierte Delikte) am größten aus.

In Hessen ging es hingegen um über ein Achtel (auf 1.719 Fälle) bergauf, in Thüringen (auf 390), Sachsen (auf 1.483) und Schleswig-Holstein (auf 540) immerhin um knapp über beziehungsweise unter ein Zehntel. Steigerungen gab es ferner auch in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Bremen und Rheinland-Pfalz.

In Berlin die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner

Der Statistik zufolge wurden im vergangenen Jahr bundesweit 23,2 (2019: 24,6) motorisierte Zweiräder pro 100.000 Einwohner geklaut. Dabei geschahen erneut (18.4.2019) in Berlin die meisten Diebstähle (52 Taten pro 100.000 Einwohner).

Dahinter folgen laut der aktuellen PKS Bremen (vor wenigen Jahren hatte der Stadtstaat noch die unrühmliche Spitzenposition belegt; 22.5.2018), Sachsen-Anhalt, Sachsen und NRW mit Klauraten zwischen gut 39 und etwa 32.

Etwas über dem Bundesschnitt liegt Hamburg, knapp darunter Mecklenburg-Vorpommern. Die mit Abstand niedrigste Verlustrate meldete Bayern mit weniger als acht Mopeds und Krafträdern.

Aufklärungsquote ist gestiegen

Wieder leicht gestiegen (auf rund 21 Prozent) ist nach zuvor einigen Verminderungen die Aufklärungsquote. Zwischen den einzelnen Bundesländern zeigen sich allerdings zum Teil erhebliche Unterschiede.

So wurde in Sachsen, Thüringen, Bayern und Niedersachsen jeweils fast jedes dritte Delikt aufgeklärt. In Hamburg traf dies nur auf etwa jede zwölfte Tat zu, in Bremen auf etwa jede neunte.