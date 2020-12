Hebammen bekommen weiter Versicherungsschutz

7.12.2020 – Ein von der Versicherungskammer Bayern geführtes Konsortium wird weiterhin die Mitglieder des Deutschen Hebammenverbandes versichern. Die Deckungssumme wird angehoben, die Beiträge nur für Geburtshilfe steigen. Das teilte der Hevianna Versicherungsdienst mit.

Hebammen gelten schon seit Jahren für die Haftpflichtversicherer als „schweres Risiko“ (VersicherungsJournal 5.5.2017). Daher ist es aus Sicht der Berufsgruppe schon ein Erfolg, überhaupt Versicherungsschutz zu finden.

Dem Deutschen Hebammenverband e.V. (DHV) war es 2017 gelungen, mit einem von der Versicherungskammer Bayern angeführten Versicherungskonsortium einen bis Mitte 2021 laufenden Rahmenvertrag auszuhandeln. Das berichtete das Ärzteblatt. Demnach hat die Deckungssumme zehn Millionen Euro betragen und der Jahresbeitrag für die Geburtshilfe lag zuletzt bei 9.098 Euro.

Rahmenvertrag mit dem Hebammenverband wurde verlängert

Dieser Rahmenvertrag wurde in der letzten Woche bis zum Juli 2024 verlängert. Das teilte die Hevianna Versicherungsdienst GmbH mit, die den Versicherungsschutz vermittelt hat. Der Vertrag wurde nach Angaben des Versicherungsmaklers sogar verbessert; die Deckungssumme für schwere Personenschäden werde um ein Viertel angehoben.

Die Beiträge für den „qualifizierten Versicherungsschutz, der die besonderen Risiken der Geburtshilfe abdeckt“, steigen um 15 Prozent im ersten und jeweils zehn Prozent im zweiten und dritten Jahr. Als Ursache dafür nannte DHV-Präsidiumsmitglied Ursula Jahn-Zöhrens, dass der Gesamtaufwand bei schweren Geburtsschäden seit Jahren stark anwächst.

Die Mehrkosten werden nach Angaben des Maklers durch den „ebenfalls steigenden staatlichen Sicherstellungszuschlag signifikant abgemildert.“

Ohne Geburtshilfe bleiben die Prämien unter 1.000 Euro

Für die übrigen der 15.000 Verbandsmitglieder bleiben die Beitragssätze gleich. Nach Angaben der Versicherungskammer beginnen die Jahresbeiträge ohne Geburtshilfe bei unter 1.000 Euro.

Hevienna-Geschäftsführer Dr. Stefan Ziegler zeigte sich in der Pressemitteilung seines Unternehmens erleichtert: „In einem herausfordernden versicherungs-technischen Umfeld mit zunehmend knapper werdenden Kapazitäten für die Absicherung der Geburtshilfe“ habe man die führenden Versicherer in diesem Segment zu einer Fortsetzung des Vertrages bewegen können.

Eine Dauerlösung scheint dies aber nicht zu sein: „Alle Beteiligten sind sich im Klaren darüber, dass für den Versicherungsschutz in der Geburtshilfe langfristig neue Modelle gesucht werden“, so Ziegler.

Der Hebammenverband hatte dazu laut Ärzteblatt schon 2017 eine politische Lösung vorgeschlagen. Gedacht werde an einen Haftungsfonds mit einer Haftungshöchstgrenze oder eine Lösung in Anlehnung an das System der gesetzlichen Unfallversicherung.