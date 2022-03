Hausrat: So (un)profitabel sind die Marktschwergewichte

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Branche erzielte mit über sieben Cent pro Beitragseuro so viel versicherungs-technischen Gewinn wie schon lange nicht mehr. Dennoch landeten einige der 50 größten Akteure versicherungstechnisch in der Verlustzone oder schrammten knapp daran vorbei. (Bild: Wichert) mehr ...

12.1.2021 –

In der sehr profitablen Sparte haben sich die Anbieter zwischen 2014 und 2019 kräftig Kunden abgejagt. In der Spitze veränderten sich die Bestände zwischen plus über 350.000 und minus etwa 120.000 Stück, zeigt eine VersicherungsJournal-Analyse. (Bild: Wichert) mehr ...