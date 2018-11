Hamburger Krankenhäuser sind am teuersten

13.11.2018

Die Kosten der stationären Krankenhausversorgung in den 1.942 deutschen Kliniken sind im vergangenen Jahr um 3,9 Prozent auf rund 91,3 Milliarden Euro gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verteuerten sich die Kosten bei gut 19,4 Millionen vollstationären Behandlungen pro Patient im Durchschnitt um 4,4 Prozent auf 4.695 Euro.

Die durchschnittlichen stationären Kosten waren in Brandenburg mit 4.235 Euro am niedrigsten und in Hamburg mit 5.408 Euro am höchsten. Auch in Baden-Württemberg, Berlin und Bremen überstiegen die durchschnittlichen Behandlungskosten in den Krankenhäusern die Marke von 5.000 Euro je Fall. In Mecklenburg-Vorpommer war der Kostenanstieg mit 2,9 Prozent am geringsten.

Zusammen mit den Ausgaben für nichtstationäre Leistungen wie etwa für die Ambulanz oder wissenschaftliche Forschung und Lehre im Volumen von 14,5 Milliarden Euro beliefen sich die Gesamtkosten in den Krankenhäusern im vergangenen Jahr auf 105,7 (101,7) Milliarden Euro.

Die Personalkosten in den Krankenhäusern nahmen 2017 um 4,5 Prozent auf 63,8 Milliarden Euro zu. Die Sachkosten stiegen um 3,1 Prozent auf 39,1 Milliarden Euro.