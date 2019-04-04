Grundrente: Nutzen bis zu eine Million Menschen Freibetrag bei Sozialleistungen nicht?

10.10.2025 – Aktuell erhalten rund 1,4 Millionen Menschen den Grundrentenzuschlag, wie eine DIW-Studie zeigt. Der Finanzmathematiker Werner Siepe macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass es auch einen Freibetrag für Leistungen wie Wohngeld und Grundsicherung gibt, wenn die Mindestversicherungszeit erfüllt ist. Er greift auch, wenn kein Anspruch auf den Rentenzuschlag besteht. Weil viele diese Regelung nicht kennen würden, erhielten sie weniger Geld, als ihnen zustünde.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. hat sich in einer aktuellen Studie mit der Situation der Grundrente-Empfänger beschäftigt. Die Grundrente kann seit dem 1. Januar 2021 bezogen werden und soll Menschen unterstützen, die lange gearbeitet, aber nur geringe Rentenansprüche erworben haben (VersicherungsJournal 26.5.2021).
Die damalige schwarz-rote Bundesregierung unter dem federführenden Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollte mit dem Grundrentengesetz die Lebensleistung von Menschen würdigen, die lange gearbeitet, aber nur geringe Einkommen erzielt haben. Auch wer Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, sollte profitieren.
Zugleich wurde auch Kritik an den Zugangsvoraussetzungen laut. Um den Grundrentenzuschlag zu erhalten, müssen strenge Bedingungen erfüllt sein:
Die strengen Voraussetzungen führen laut der aktuellen DIW-Auswertung dazu, dass zum Jahresende 2024 rund 1,4 Millionen Menschen den Grundrentenzuschlag erhalten – während weitere 1,3 Millionen leer ausgehen, obwohl sie nach ihrer Erwerbsbiografie eigentlich anspruchsberechtigt wären. Sie fallen durch das Raster, weil sie oder ihr Partner ein zu hohes Alterseinkommen haben.
Die Studienautoren stellen zudem fest, dass die Zahl der Empfänger stark anwächst. Die Grundrente macht nun 5,4 Prozent aller laufenden Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung aus. Zum Vergleich: 2023 hatten etwa 1,27 Millionen Menschen (4,9 Prozent) den Zuschlag – die Zahl der Empfänger ist damit um knapp zehn Prozent gestiegen.
Die DIW-Auswertung zeigt nun, wie hoch der Grundrentenzuschlag im Durchschnitt ausfällt und wer davon profitiert:
„Erwerbstätigkeit in der Altersrente kann den Grundrentenzuschlag mindern oder sogar verhindern“, gibt Studienautor Hermann Buslei zu bedenken. Um den Arbeitsanreiz zu erhalten, empfiehlt das DIW einen höheren Steuerfreibetrag auf das Erwerbseinkommen. Hier könnte die Aktivrente, die zum 1. Januar 2026 in Kraft treten soll (9.10.2025), auch für Grundrente-Bezieher eine lohnende Option sein.
Der Ökonom und Finanzmathematiker Werner Siepe macht das VersicherungsJournal darauf aufmerksam, dass noch eine weit höhere Zahl an Menschen Anrecht auf Grundrentenleistungen haben könnte, ohne diese voll auszunutzen.
„Eine unbekannte Zahl von Rentnern erhält keinen Grundrentenzuschlag, weil sie nur eine Voraussetzung – mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten – erfüllen. Sie haben aber Anspruch auf den Grundrentenfreibetrag von bis zu 281,50 Euro, etwa beim Antrag auf Wohngeld oder Grundsicherung im Alter beziehungsweise bei dauernder Erwerbsminderung“, schreibt Siepe.
Der Grundrentenfreibetrag ist im § 82a SGB XII verankert. Er entlastet Rentner mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten bei Sozialleistungen wie Wohngeld oder Grundsicherung. Er besteht aus einem Grundbetrag von 100 Euro monatlich plus 30 Prozent des darüberhinausgehenden Rentenbetrags – derzeit maximal bis 281,50 Euro, da die Hälfte der gültigen Regelbedarfsstufe 1 als Obergrenze definiert wird.
Bei diesen Personen wird monatlich weniger Einkommen angerechnet, so dass sich dadurch die tatsächlichen Sozialleistungen erhöhen.
Siepe berichtet, ihn würden Hilferufe von Rentnern erreichen, die zwar Anspruch auf den Grundrentenfreibetrag hätten, nicht aber auf den Grundrentenzuschlag, da sie den erforderlichen Durchschnittsverdienst von 80 Prozent knapp überschreiten.
Doch nicht nur Rentner würden sich bei der Antragstellung schwertun, „sondern auch etliche Sachbearbeiter bei den Wohngeld- und Grundsicherungsstellen“, berichtet Siepe. „Der tiefere Grund liegt darin, dass oft nicht zwischen Grundrentenzuschlag und Grundrentenfreibetrag unterschieden wird. Außerdem ist die Bedeutung der ‚Anlage Grundrentenzeiten‘ – erstellt von der Deutschen Rentenversicherung – nur wenigen bekannt.“
Siepe befürchtet, dass viele Rentner mit Anspruch auf den Grundrentenfreibetrag beim Antrag auf Wohngeld oder Grundsicherung im Alter keinen Nachweis über mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten einreichen – mitsamt der entsprechenden Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung.
„Ich schätze die Zahl der Rentnerinnen und Rentner mit Anspruch auf den Grundrentenfreibetrag – also nicht auf den Grundrentenzuschlag – auf rund eine Million. Ihnen wäre sehr geholfen, wenn der Freibetrag von bis zu 281,50 Euro monatlich bei Wohngeld oder Grundsicherung im Alter beziehungsweise bei dauernder Erwerbsminderung berücksichtigt würde“, sagt der Mathematiker.
Ihr Wohngeld könnte laut Siepe um bis zu 140 Euro und ihre Grundsicherung im Alter beziehungsweise bei dauernder Erwerbsminderung sogar um bis zu 281,50 Euro steigen.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.