Grundfähigkeits-Ratings: Franke und Bornberg vergibt zweimal die Höchstnote

Die VersicherungsJournal-Redaktion hat die Analysen von Ascore, Map-Report, Morgen & Morgen, IVFP und DFSI zur Unternehmensqualität verglichen. Kein PKV-Anbieter erhielt in allen fünf Untersuchungen die Höchstnote. Vier Gesellschaften gelang dies immerhin viermal. (Bild: Picsome CC by 20/Trainjason) mehr ...
BGH betont Symmetriegebot: Ein Versicherer darf im Kleingedruckten nicht nur regeln, dass er die Leistungen an seine Kunden senken darf. Das sieht ein höchstrichterliches Urteil vor. (Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0) mehr ...
Höhere Grenzen für die geförderte bAV, erleichterter Bezug einer Betriebsrente und mehr Spielraum bei der Abfindung kleiner Anwartschaften – das sind einige der Änderungen, die das kommende Jahr für die betriebliche Altersversorgung bringt. (Bild: Mohamed Hassan, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
Mittlerweile sind etwa zwei Dutzend Deklarationen für 2026 bekannt. In acht Fällen werden die Kunden besser als im laufenden Jahr bedient. Ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt, wer am meisten bietet und wer am stärksten erhöht hat. (Bild: Wichert) mehr ...
Ein Autofahrer machte die mehr als 10.000 Euro Reparaturkosten an seinem Audi nach der Kollision mit einem Reh bei seinem Versicherer geltend. Doch der weigerte sich wegen einer vermuteten arglistigen Obliegenheitsverletzung. Wie das Gericht entschied. (Bild: Artur Pawlak, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
Die Analysten von Ascore, DFSI, IVFP, Map-Report und Morgen & Morgen kommen zu sehr unterschiedlichen Bewertungen. Nur sieben private Krankenversicherer erhielten 2025 mehrfach die Bestnote, zwei weitere einmal. Wie die einzelnen Akteure abgeschnitten haben, zeigt eine Übersicht des VersicherungsJournals. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Die Jahresgemeinschafts-Statistik 2024 über den Schadenverlauf in der Sparte zeigt in fast jederlei Hinsicht negative Entwicklungen. Dies gilt auch für das „Sorgenkind“ Flottenfahrzeuge. (Bild: Wichert) mehr ...
Der Kostenexplosion in der Sparte kann sich der Versicherer zumindest in der Kaskoversicherung etwas entziehen. Nun will er auch Partner für den Neuwagenhandel werden. Was der Marktführer plant. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Nur wenige Gesellschaften erhielten im aktuellen BVK-Rating „Fairness für Versicherungsvertreter 2025“ eine Auszeichnung. Grundlage der Preisvergabe ist eine Befragung der angeschlossenen Agenturinhaber sowie der Vertriebsverantworltichen leitung aufseiten der Anbieter. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Der frühere SPD-Generalsekretär wird Bereichsleiter bei einem überparteilichen Verein, der sich selbst als Gegengewicht zur einflussreichen Banken- und Versicherungsbranche versteht. (Bild: Finanzwende) mehr ...
3.12.2025 –
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat 76 Anbieter aus Verbrauchersicht in den Bereichen Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg bewertet. Die „exzellente“ Spitzengruppe schrumpfte weiter zusammen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
2.12.2025 –
Die Analysten von Assekurata, Fitch und Standard & Poor’s haben wieder die Finanzsärke etlicher Versicherungsgesellschaften unter die Lupe genommen. Darunter sind aktuell unter anderem Generali, LV 1871, Provinzial, Rheinland und Stuttgarter, teilweise mit verändertem Ausblick. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
27.11.2025 –
Dem BU-Leistungspraxisrating hat sich etwa ein Dutzend Anbieter gestellt. Die Teilnehmer gaben den Analysten von Franke und Bornberg tiefe Einblicke in ihre Akten. Vier Gesellschaften schnitten mit der Bestnote „FFF+“ ab. Zudem wird über aktuelle Trends beim Regulierungsvorgang berichtet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
21.11.2025 –
Environment (E), Social (S), Governance (G): Um Versicherungsvermittlern Orientierung zu bieten, welche Anbieter die drei ESG-Aspekte ernst nehmen, bewerten Ratingagenturen die Unternehmen. Teilweise kommen sie dabei zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. (Bild: Geralt, Pixabay CC0) mehr ...
5.11.2025 –
Welche Berufsunfähigkeitsversicherer (BU-Versicherer) in den Bereichen Geschäft, Leistungs- und Antragsprüfung sowie Service top sind und bei wem noch Luft nach oben ist, zeigt ein aktuelles Rating. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
22.10.2025 –
Metzler Ratings hat Untersuchungen zu Finanzstärke, Produkt- und Servicequalität zu einem Gesamtrating aggregiert. Nur einer der 27 Testkandidaten schaffte die Höchstnote „sehr gut“. Neun Akteure kamen über „befriedigend“ nicht hinaus. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
21.10.2025 –
Welche Top-BU-Versicherungen am deutschen Markt bieten die günstigsten Einsteigertarife? Das zeigt ein aktueller Vergleich für zwei junge Musterkunden. In beiden Fällen setzt ein Anbieter jeweils Ausrufezeichen im ersten Jahr, ein anderer dagegen beim Höchstbeitrag. (Bild: Fabian Kragenings, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
15.10.2025 –
Um ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten finanziell abzusichern, haben Beschäftigte unterschiedliche Bedarfe. Bei einem aktuellen Rating wird daher in Policen für Kaufleute, Kreative, Pfleger, Handwerker, Studenten und Auszubildende unterschieden. Das sind die Top-Policen. (Bild: IVFP) mehr ...
9.10.2025 –
Im vergangenen Vierteljahrhundert haben sich die Arbeitsweisen im Versicherungsvertrieb weiterentwickelt. Manche Themen sind aber nahezu zeitlos von Interesse. Das und mehr zeigt der Blick auf die Top-Artikel der vergangenen 25 Jahre. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
30.9.2025 –
Infinma hat 259 Offerten von 59 Anbietern nach 19 Leistungskriterien untersucht. Bei den neuen Notenklassen (basierend auf den positiven Abweichungen) wurde erst zum zweiten Mal die Top-Note „Gold“ vergeben – und zwar an vier Testkandidaten. 29 Mal gab es „Silber“, 47 Mal „Bronze“. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...