Grundfähigkeits-Ratings: Franke und Bornberg vergibt zweimal die Höchstnote

11.12.2025

Am Donnerstag hat die Franke und Bornberg GmbH (FuB) die aktuelle Auflage ihres Unternehmensratings Grundfähigkeit (GF) und ihres Leistungspraxisratings Grundfähigkeit veröffentlicht. Premiere hatte die Untersuchung im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 11.12.2024).

Für Ersteres wurden analog zum BU-Unternehmensrating (6.11.2025) die Stabilität des GF-Geschäfts (50 Prozent Gewichtung) und die Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase sowie in der Leistungsregulierung betrachtet (jeweils 25 Prozent). Die Ergebnisse aus letztgenanntem Segment wurden wie im Bereich Berufsunfähigkeit (BU) (27.11.2025) für das Leistungspraxisrating herangezogen.

Nur die Nürnberger Lebensversicherung AG hat sich in allen Bereichen durchleuchten lassen. Sie erhielt insgesamt – im GF-Unternehmensrating – die Höchstnote „hervorragend“ („FFF+“). Wie sie in den einzelnen Teilbereichen abschnitt, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Am Leistungspraxisrating nahmen wie bei der Premiere zwei weitere Akteure teil. Die Allianz Lebensversicherungs-AG bekam ein „FFF+“ („hervorragend“), die Gothaer Lebensversicherung AG ein „sehr gut“ („FFF“). Damit bestätigten alle drei Testkandidaten ihre Bewertung aus dem Vorjahr.