Grüne: Provisionsdeckel wird grundsätzlich gern umgangen

18.9.2018 – Nach Ansicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll beim Vertrieb von Lebensversicherungen ein Provisionsdeckel die Abschlusskosten senken. Bündnis 90/Die Grünen sehen dies skeptisch. Ein Provisionsdeckel werde grundsätzlich gerne umgangen, sagte der grüne Finanzexperte Dr. Gerhard Schick dem VersicherungsJournal. Gute Beratung müsse zu einer Dienstleistung werden, die vom Kunden unabhängig vom Ergebnis der Beratung bezahlt werde. Schick steht dabei an der Seite der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), die mittelfristig ein Provisionsverbot anstrebt.

VersicherungsJournal: Herr Schick, wie stehen Sie zur Einführung eines Provisionsdeckels beim Vertrieb von Lebensversicherungen und Restschuldversicherungen?

Dr. Gerhard Schick: Ein Provisionsdeckel wird grundsätzlich gerne umgangen. Deshalb sind da von vornherein gewisse Zweifel angebracht. Aber viel wichtiger, ein Provisionsdeckel wird die falschen Anreizstrukturen nur abschwächen. So wird aufgrund der Provisionen weiter der Anreiz bestehen, ein Produkt zu vertreiben, das nicht im besten Interesse des Kunden ist.

Wenn wir also wirklich zu einer besseren Beratung kommen wollen, führt an einer wirklichen Reform kein Weg vorbei. Die Beratung muss zu einer Dienstleistung werden, für die der Kunde direkt an den Berater zahlt, unabhängig vom Vertriebsergebnis, und nicht mehr wie bisher, wenn das Geld erst an den Produktanbieter fließt und dann an den Berater.

VersicherungsJournal: Für wie dringlich halten Sie eine Lockerung bei der Zinszusatzreserve? Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat hier gerade erneut Alarm geschlagen (VersicherungsJournal 12.9.2018), damit einige Lebensversicherungs-Unternehmen nicht ins Aus gedrängt werden.

Schick: Zuerst muss man ja feststellen, hätten die Versicherungs-Unternehmen gut gewirtschaftet und sich rechtzeitig selbst auf die Niedrigzinssituation eingestellt, dann bräuchten wir die Zinszusatzreserve als Stabilisierungsmaßnahme nicht. Jetzt trifft der Staat eine Krisenmaßnahme pauschal für alle Versicherungs-Unternehmen, über deren richtige Höhe man trefflich streiten kann. Ich bin da unter Bedingungen gesprächsbereit, denn nun die ganzen Bewertungsreserven aufzulösen, macht wenig Sinn.

Aber dann brauchen wir wirklich Transparenz für die Versicherten, die ja die Wirkung der Stabilisierungsmaßnahme für ihren Vertrag gar nicht mitbekommen, und mehr Verantwortungsübernahme durch die Eigentümer und Vorstände, die bisher zu gut weggekommen sind in dieser Versicherungskrise. Ein Durchwinken abseits der Öffentlichkeit, wie es die Bundesregierung in der Versicherungspolitik gerne macht, ist für mich jedenfalls nicht vertretbar

VersicherungsJournal: Sollte der Finanzausschuss seine Beratungen über die LVRG-Evaluierung durch eine öffentliche Verbändeanhörung abrunden? Wann rechnen Sie mit Ergebnissen und einer Neufassung des LVRG?

Schick: Auf Anfrage habe ich letzte Woche erfahren, dass es mit der Verordnung zur Zinszusatzreserve vermutlich im Oktober losgehen soll. Es folgen weitere Maßnahmen in diesem sowie im nächsten Jahr, aber klar ist schon jetzt, dass die vorgesehenen Schritte wieder nicht für eine wirkliche Stabilisierung und einen fairen Lastenausgleich sorgen werden. Insofern werden wir uns darum bemühen, sei es bei entsprechenden Mehrheiten über eine Anhörung oder auf anderen Wegen, noch möglichst viel Öffentlichkeit für diese Thematik zu erzeugen.

