Große Sorgen, aber wer denkt schon an eine Versicherung

27.8.2019 – Zusätzliches Einkommen würden die Verbraucher zum großen Teil in ihre finanzielle Absicherung investieren. Die gewählten Anlageformen reichen dabei vom Sparbuch über Aktien bis zu einer privaten Rentenversicherung. Der Schutz der eigenen Arbeitskraft ist nur für eine Minderheit wichtig. Das ergab eine Umfrage der Gothaer.

Die Deutschen haben klare Vorstellungen davon, was sie mit einem unerwarteten Geldsegen anstellen würden. Auf die Frage: „Was würden Sie mit einem Geldbetrag von 10.000 Euro machen?“, antwortete die große Mehrheit von 83 Prozent, dass sie das Geld ausschließlich (36 Prozent) oder zur Hälfte (47) zur persönlichen Absicherung einsetzen würde. 16 Prozent würde sich damit einen Wunsch erfüllen.

Das sind Teilergebnisse einer Umfrage zum Thema „Arbeitskraftabsicherung“, die die Forsa Politik-und Sozialforschung GmbH im Auftrag der Gothaer Versicherungen im Juni unter 1.001 abhängig Beschäftigten in Deutschland durchgeführt hat.

Konsum steht bei den Jungen nicht vorne

Bei den jüngeren Befragten dominiert die Vernunft. Von den unter 30-Jährigen würden nur zehn Prozent einen Geldbetrag von 10.000 Euro zur Erfüllung persönlicher Wünsche ausgeben. Bei den Teilnehmern zwischen 40 bis 49 Jahren sind es 18 Prozent.

Nach Geschlechtern liegen die Männer (16) mit einem Prozentpunkt vor den Frauen. Die ostdeutschen Teilnehmer sind hier mit einem Anteil von 19 Prozent in der Umfrage vertreten.

Finanzielle Sicherheit hat viele Facetten

Auf die Frage: „Für welche Formen der finanziellen Absicherung würde das Geld eingesetzt?“, fielen die Antworten recht unterschiedlich aus. Befragte, die zusätzliche 10.000 Euro für ihre finanzielle Absicherung nutzten, würden diese am häufigsten (35) auf ein Sparbuch packen.

An zweiter Stelle folgen Anlageprodukte wie Aktien (22). An dritter Position liegt der Abschluss einer privaten Rentenversicherung (19). Männer und formal besser Ausgebildete geben häufiger an, dass sie das Geld in Wertpapiere anlegen würden.

Minderheit denkt an eigene Arbeitskraft

Elf Prozent der Befragten würden diese Geldsumme für die Absicherung ihrer Arbeitskraft ausgeben. Nur eine Minderheit würde das Kapital in eine Lebensversicherung (vier Prozent) oder eine private Krankenversicherung (zwei Prozent) investieren.

Die Antworten auf die Frage „Welche Entwicklungen bereiten Ihnen in Bezug auf das eigene Leben Sorgen?“ fielen wie folgt aus: 67 Prozent befürchten ihren Beruf wegen Krankheit (34 Prozent) oder Überforderung (23) nicht mehr richtig ausüben zu können.

56 Prozent der Befragten zweifeln, ob ihre Rente oder ihre Rücklagen im Alter zum Leben reichen. 51 Prozent macht der Verlust eines Angehörigen Sorgen.

Urlaubsreise steht an erster Stelle

Bei den privaten Wünschen, hier fragte Forsa offen und ohne Antwortvorgaben, steht eine Urlaubsreise bei den Teilnehmern weit vorne. 41 Prozent wollen den Betrag unter anderem auch dafür ausgeben. 16 Prozent würden das Geld in ein Haus oder eine Wohnung investieren.

15 Prozent würden sich ein Auto oder ein Motorrad kaufen. Und 18 Prozent der Befragten fallen keine offenen Wünsche ein.