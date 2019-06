Grob fahrlässig mit 200 Sachen in die Leitplanke

4.6.2019 – Ein Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit einen Unfall verursacht, weil er sich dem Infotainmentsystem des Autos widmet, hat nicht den vollen Versicherungsschutz der Vollkaskoversicherung. Das gilt auch dann, wenn er sich nur für wenige Sekunden ablenken lässt. Dies erklärte das Oberlandesgericht Nürnberg in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 2. Mai 2019 (13 U 1296/17).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, der bei einem Mietwagenunternehmen ein sportliches Fahrzeug gemietet hatte. Für den Fall, dass die Luxuskarosse durch Verschulden des Mieters beschädigt werden sollte, war eine Haftungsbeschränkung ohne Selbstbeteiligung vereinbart worden.

Es bestand allerdings die Möglichkeit, den Mieter zumindest teilweise in Regress nehmen zu können, sollte er den Schaden grob fahrlässig verursachen. So wurde es in den zur Vereinbarung gehörenden Versicherungs-Bedingungen festgehalten.

Streit um knapp 12.000 Euro

Dieser Fall trat ein, als der Mieter des Gefährts auf einer Autobahn bei erlaubten 200 km/h das Infotainmentsystem des Wagens bediente, um Informationen abzurufen. Durch die dabei verursachte Ablenkung geriet das Fahrzeug nach links und krachte in die Mittelleitplanke.

Bei dem Unfall entstand ein Fahrzeugschaden von rund 24.000 Euro. An dem sollte sich der Mieter nach den Vorstellungen der Autovermieterin zur Hälfte beteiligen.

Zu Recht, urteilte das Nürnberger Oberlandesgericht. Es gab der Klage der Vermieterin gegen den zahlungsunwilligen Mieter des Autos in vollem Umfang statt.

Grob fahrlässig im Sinne der Versicherungs-Bedingungen

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Beklagte grob fahrlässig im Sinne der Versicherungs-Bedingungen gehandelt, als er bei hoher Geschwindigkeit das Infotainmentsystem des Wagens bediente. Ein Verkehrsteilnehmer, der ein Fahrzeug mit einer höheren Geschwindigkeit als 130 km/h führt, müsse nämlich in besonderer Weise seine volle Konzentration auf das Fahrgeschehen richten.

In Deutschland fehle zwar ein Verbot, auf Autobahnen nicht schneller fahren zu dürfen als mit der sogenannten Richtgeschwindigkeit.

Der Gesetzgeber sei jedoch bei Erlass Der Verordnung über eine allgemeine Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen und ähnlichen Straßen davon ausgegangen, dass die Unfallgefahren bei höheren Geschwindigkeiten selbst unter Idealbedingungen erheblich zunehmen würden. Daraus folgerte er, dass ein derart hohes Tempo – vorausgesetzt, der Fahrer nimmt verantwortungsbewusst am öffentlichen Straßenverkehr teil – dort nicht gefahren würde.

Objektiv schwere und unentschuldbare Pflichtverletzung

Die Richter zeigten sich überzeugt, dass der Beklagte die im Verkehr geforderte Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt hat. Denn das von ihm gefahrene Tempo von 200 km/h habe ein sehr hohes Gefahrenpotenzial beinhaltet. Nicht ohne Grund seien in nahezu allen anderen Staaten der Welt derartige Geschwindigkeiten auf öffentlichen Straßen verboten.

Zum Unfallzeitpunkt sei die Aufmerksamkeit des Klägers durch das Bedienen des Infotainmentsystem zumindest für Sekunden voll gebunden gewesen. Sein Verhalten stelle daher eine objektiv schwere und unentschuldbare Pflichtverletzung dar. Das Gericht sah keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zuzulassen.