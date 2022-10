GKV gesünder als gedacht? Kassen laufen Sturm gegen Prognose für 2023

17.10.2022 – Der VDEK hat basierend auf der Schätzerkreis-Empfehlung einen Anstieg des Zusatzbeitragssatz im Schnitt um nur 0,2 Prozentpunkte errechnet, möchte jedoch aufgrund unkalkulierbarer Risiken durch die aktuelle Krisensituation keinesfalls Entwarnung geben. Die AOK und die BKK fordern ebenfalls, Risiken nicht aus den Augen zu verlieren. Zusätzliche Leistungen würden sich 2023 nur noch durch höhere Zusatzbeiträge refinanzieren lassen.

Zu einer „einvernehmlichen Prognose“ der Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2023 ist der GKV-Schätzerkreis gekommen. Dies berichtete das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) am vergangenen Donnerstag gegenüber der Presse.

Demnach erwartet das Gremium, bestehend aus Vertretern des Bundesministerium für Gesundheit (BMG), des Bundesamts für Soziale Sicherung und des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), für das Jahr 2023 Einnahmen des Gesundheitsfonds in Höhe von 275,1 Milliarden Euro.

Gesundheitsfonds erhält Zuschüsse und Reserven

Gestützt wird der Topf durch den regulären Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Milliarden Euro sowie einen ergänzenden in Höhe von zwei Milliarden Euro. Hinzu kommt ein überjähriges Darlehen des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro, das bis spätestens 31. Dezember 2026 zurückzuzahlen ist.

Außerdem werden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 4,9 Milliarden Euro und aus Finanzreserven der Krankenkassen 3,9 Milliarden Euro hinzugefügt. Die Ausgaben der Krankenkassen werden auf 299,9 Milliarden Euro geschätzt.

Zusatzbeitragssatz steigt wohl nur um 0,2 Prozentpunkte

Das Bundes-Gesundheitsministerium legt nun den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz für das Jahr 2023 fest und gibt ihn bis zum 1. November bekannt, heißt es weiter. Andere waren da offensichtlich schneller.

„Basierend darauf [auf der Schätzerkreis-Empfehlung, Anmerkung der Redaktion] würde der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz um 0,2 Prozentpunkte steigen. Das entspräche einem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,5 Prozent 2023“, erklärte einen Tag später der Verband der Ersatzkassen e.V. (VDEK) in einer Pressemitteilung.

Entwarnung ist das falsche Signal. Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende VDEK

Unkalkulierbare Risiken auf der Ausgabenseite

Auf den ersten Blick eine gute Nachricht, denn die Bundesregierung hatte eine Anhebung um 0,3 Prozentpunkte für das kommende Jahr vorgesehen. Der VDEK jedoch mahnt. „Als Ersatzkassen-Gemeinschaft blicken wir mit Sorge auf die […] Empfehlung des GKV-Schätzerkreises“, wird VDEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner zitiert.

Ulrike Elsner (Bild: VDEK)

„Auch wenn sich die Einnahmen aufgrund der guten Beschäftigungslage besser entwickelt haben als erwartet, stehen wir vor unkalkulierbaren Risiken auf der Ausgabenseite. Inflation, Energiekrise und der Angriffskrieg auf die Ukraine – die aktuelle Krisensituation und deren mögliche Auswirkungen sehen wir in den Berechnungen nicht ausreichend berücksichtigt. Entwarnung ist daher das falsche Signal“, sagt die VDEK-Chefin.

Die Ampel-Koalition sollte jetzt nicht der Versuchung erliegen, Einsparpotentiale nicht anzugehen. Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende AOK-Bundesverband

Finanzentwicklung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet

Ähnlich argumentiert der AOK-Bundesverband GbR. „Die Prognose des Schätzerkreises zur Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2023 darf jetzt nicht zu falschen Schlüssen verleiten“, warnt Vorstandsvorsitzende Dr. Carola Reimann.

Carola Reimann (Bild: AOK-Mediendienst)

„Es ist zwar erfreulich, dass die von der Bundesregierung prognostizierte Einnahmenentwicklung robuster ausfällt, als das auf Grundlage der aktuellen Wirtschaftsprognosen zu erwarten wäre. Allerdings ist die Finanzentwicklung im kommenden Jahr mit erheblichen Unsicherheiten behaftet“, sagt Reimann.

Und warnt: „Die Ampel-Koalition sollte jetzt nicht angesichts vorläufig etwas moderaterer Prognosen der Versuchung erliegen, Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite nicht anzugehen.“

Entscheidet die Politik sich für zusätzliche Leistungen, wird sich dies nur durch höhere Zusatzbeiträge refinanzieren lassen. Franz Knieps, Vorstandsvorsitzender BKK Dachverband

Finanzielle Gefahren sind nach wie vor vorhanden

Auch der BKK Dachverband e.V. fordert, die für das kommende Jahr nach wie vor bestehenden finanziellen Risiken nicht aus den Augen zu verlieren.

„Entscheidet die Politik sich für zusätzliche, durch die Krankenkassen zu finanzierende Leistungen, die der Schätzerkreis noch nicht berücksichtigen konnte, wird sich dies nur durch höhere Zusatzbeiträge refinanzieren lassen“, gibt Vorstandsvorsitzender Franz Knieps zu bedenken.

Strukturelle Reformen von der Bundesregierung angemahnt

Die Kassen fordern „endlich nachhaltige Maßnahmen“ von der Bundesregierung, „um die gesetzliche Krankenversicherung auf eine stabile Grundlage zu stellen“, so Elsner. Für die VDEK-Chefin gehören dazu ein kostendeckender Pauschalbeitrag des Bundes für die Gesundheitsversorgung von ALG-II-Empfängern und die überfällige Absenkung der Mehrwertsteuer für Arzneimittel auf sieben Prozent.

„Allein diese beiden Maßnahmen würden die GKV um jährlich etwa 15 Milliarden Euro entlasten“, betont sie. „Wir brauchen langfristig wirksame Veränderungen und echte Reformen, um die Qualität der Versorgung sicherzustellen“, betont sie.

Die Defizite im Gesundheitswesen werden lediglich mit Flickschusterei behandelt. Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzende KZBV

Neue Ära der Kostendämpfung

Die Aussichten scheinen derzeit eher düster zu sein. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Dr. Wolfgang Eßer, brachte es am vergangenen Donnerstag auf der Hauptversammlung seines Verbandes – wenn auch aus anderer Perspektive – auf den Punkt.

Wolfgang Eßer (Bild: KZBV)

„Uns steht eine neue Ära der Kostendämpfung bevor. Die Defizite im Gesundheitswesen werden nicht nachhaltig bekämpft, sondern lediglich mit Flickschusterei behandelt“, sagte er.