Gewinner und Verlierer unter den Rechtsschutz-Versicherern

4.3.2019 – Zwischen 2015 und 2017 hat die Örag ihren Marktanteil in der Rechtsschutz-Versicherung am stärksten ausgebaut. Die Ergo hatte hingegen die größten Einbußen zu verzeichnen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2017: Rechtsschutz-Versicherung“.

2017 sind die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Anbieter in der Rechtsschutz-Versicherung nach drei Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 97,8 Prozent.

Im vergangenen Jahr hat sich die Situation in diesem Versicherungszweig offenbar weiter verbessert. Nach vorläufigen GDV-Zahlen erwirtschafteten die Anbieter etwa vier Cent Gewinn pro Beitragseuro (VersicherungsJournal 30.1.2019). Damit dürfte 2018 für die Rechtsschutzversicherer eins der ertragsreichsten Jahre auf Zehnjahressicht werden.

Sechs der größten Anbieter waren 2017 im Minus

Im Geschäftsjahr 2017 stand nur für sechs der 28 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter laut dem „Branchenmonitor 2015-2017: Rechtsschutz-Versicherung“ eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche.

Die Spannbreite lag zwischen rund 76 Prozent bei der Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG und 220 Prozent bei der Ideal Versicherung AG (VersicherungsJournal 13.11.2018).

Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH jährlich durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 28 größten Anbieter in diesem Zweig. Diese kommen zusammen auf etwa 95 Prozent Marktanteil.

In zehn Jahren über ein Viertel Prämienzuwachs

Das Beitragsaufkommen ist in der Rechtsschutz-Versicherung in den zurückliegenden Jahren kräftig angestiegen. Seit 2007 betrug das Plus den GDV-Zahlen zufolge mehr als ein Viertel – auf Ende 2017 fast vier Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Während es zu Beginn des Betrachtungszeitraums nur leicht bergauf ging, betrugen die Zuwächse zuletzt drei Mal zwischen knapp vier und fast sechs Prozent. Von 2015 auf 2017 baute die Branche das Prämienvolumen um annähernd zehn Prozent aus.

Örag gewann am stärksten hinzu

Beim Prämienaufkommen und den Marktanteilen unterschieden sich die einzelnen Gesellschaften dem Branchenmonitor zufolge in der jüngeren Vergangenheit (2015 bis 2017) gehörig.

So wuchs etwa Marktführer Arag SE (VersicherungsJournal 21.1.2019) um leicht überdurchschnittliche elf Prozent auf knapp 615 Millionen Euro. In der Folge vergrößerte sich der Marktanteil um nicht ganz 0,2 Prozentpunkte auf gut 15,4 Prozent.

Vier Wettbewerber hatten größere Zuwächse zu verzeichnen – allen voran die die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Die Gesellschaft steigerte das Prämienvolumen im Betrachtungszeitraum um ein Sechstel auf über 332 Millionen Euro.

Dies führt das Unternehmen unter anderem auf die Partnerschaft mit den öffentlichen Versicherern und der Sparkassen-Finanzgruppe zurück. Andererseits sei das Geschäftsjahr 2017 auch von hohen Neu- und Mehrbeiträgen sowie positiv verlaufender Beitragsangleichungen gekennzeichnet gewesen.

Weitere Anbieter mit hohen Marktanteilsgewinnen

Um jeweils über 0,2 Prozentpunkte legten die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu. Alle drei bauten das Beitragsvolumen um ein Sechstel bis über ein Fünftel aus.

Die Concordia steigerte das Prämienaufkommen allein 2017 infolge einer Bestandsübertragung um 13,2 Prozent auf fast 110 Millionen Euro.

Die Auxilia wuchs insbesondere aufgrund von Beitragsanpassungen in 2016 (VersicherungsJournal 8.8.2017) – aber auch durch ein hohes Neugeschäft in 2017 (VersicherungsJournal 27.6.2018) – auf zuletzt fast 100 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Die DEVK führt das hohe Prämienwachstum einerseits auf „das erneut gute Neugeschäft, insbesondere im Premium-Segment, sowie das geringe Storno“ zurück. Zusätzlich hätte sich dabei die Anpassung der Bestandsbeiträge in einem Teilsegment ausgewirkt.

Ergo verlor am stärksten

Den größten Marktanteilsverlust hatte mit über 0,6 Prozentpunkten die Ergo Versicherung AG zu verzeichnen, die mit 3,7 Prozent auf knapp 410 Millionen Euro nur ein Drittel so stark wie der Markt zulegte.

Einbußen von jeweils über 0,3 Prozentpunkten standen für die Alte Leipziger Versicherung AG sowie die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu Buche. Dabei legte der Roland nur um unterdurchschnittliche 6,8 Prozent auf knapp 438 Millionen Euro zu.

Die Alte Leipziger ist die einzige aufgeführte Gesellschaft mit einem Prämienrückgang (minus acht Prozent auf unter 66 Millionen Euro). Dies dürfte auf intensive Sanierungsmaßnahmen vor dem Verkauf des Rechtsschutzportfolios an die Itzehoer zurückzuführen sein (VersicherungsJournal 23.6.2017, 26.6.2017).

