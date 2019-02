Gewinner und Verlierer unter den Haftpflichtversicherern

25.2.2019 – Zwischen 2015 und 2017 hat die R+V Allgemeine ihren Marktanteil in der allgemeinen Haftpflichtversicherung am stärksten ausbauen können. Die Generali hatte hingegen die größten Einbußen zu verzeichnen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2017: Haftpflichtversicherung“.

Auch im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Anbieter versicherungstechnisch kräftige Gewinne in der allgemeinen Haftpflichtversicherung geschrieben.

Allerdings ist das Plus erneut kleiner geworden. Dieses dürfte nach vorläufigen GDV-Zahlen 2018 bei etwa acht Cent pro Beitragseuro liegen (VersicherungsJournal 30.1.2019). In den vergangenen zehn Jahren betrug der Gewinn mindestens neun und im schlechtesten Fall etwa vier Cent pro Beitragseuro.

Jeder fünfte der 50 größten Anbieter war 2017 im Minus

Im Geschäftsjahr 2017 stand für jeden fünften der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter laut dem „Branchenmonitor 2015-2017: Haftpflichtversicherung“ eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. Die Spannbreite lag zwischen rund 47 Prozent bei der Mannheimer Versicherung AG und fast 207 Prozent bei der Basler Sachversicherungs-AG (VersicherungsJournal 20.12.2018).

Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH jährlich durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung. Diese kommen zusammen auf rund 88 Prozent Marktanteil.

In zehn Jahren über ein Achtel Prämienzuwachs

Das Beitragsaufkommen ist in der allgemeinen Haftpflichtversicherung in den zurückliegenden Jahren kräftig angestiegen. Auf Zehnjahressicht betrachtet betrug das Plus den GDV-Zahlen zufolge mehr als ein Achtel – auf Ende 2017 fast 7,75 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Während es zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch leicht bergab ging, ist seit 2010 ein kontinuierlicher Aufwärtstrend zu beobachten. Das Prämienwachstum betrug bis zu drei Prozent, 2017 war es ein Prozent. Von 2015 auf 2017 baute die Branche das Prämienvolumen um fast drei Prozent aus.

Generali verliert am stärksten

Beim Prämienaufkommen und den Marktanteilen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften gesehen gab es dem Branchenmonitor zufolge gehörige Unterschiede – selbst wenn man nur die jüngere Vergangenheit (2015 bis 2017) betrachtet.

So hatte etwa die Allianz Versicherungs-AG, Marktführer auf Ebene der Gesellschaften (VersicherungsJournal 28.1.2019), im Geschäftsjahr 2017 einen Beitragsabrieb von rund 1,5 Prozent zu verzeichnen. Auf Dreijahressicht gesehen stand ein deutlich unterdurchschnittlicher Prämienzuwachs von 1,2 Prozent zu Buche. In der Folge büßte die Allianz fast 0,3 Prozentpunkte an Marktanteil ein.

Noch stärker verlor nur die Generali Versicherung AG. Die Beitragseinnahmen verminderten sich im Betrachtungszeitrum um 6,5 Prozent auf 247 Millionen Euro. Unterm Strich betrachtet verloren die Münchener dadurch über 0,3 Prozent Marktanteil. Ertragsseitig hatte dies keine negative Auswirkung: Mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 71 Prozent gehört die Gesellschaft zu den profitabelsten in der Branche.

Marktanteilsverluste von über 0,1 Prozentpunkten hatte auch die Axa Versicherung AG hinzunehmen. Die Kölner wuchsen zwischen 2015 und 2017 (plus 1,2 Prozent auf knapp 599 Millionen Euro) nicht einmal halb so stark wie der Markt.

R+V Allgemeine mit dem größten Marktanteilsgewinn

Die größten Marktanteilszuwächse gab es dem Branchenmonitor zufolge für die R+V Allgemeine Versicherung AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG. Beide Unternehmen legten um über 0,3 Prozentpunkte zu.

Die R+V steigerte das Prämienaufkommen um beinahe acht Prozent auf fast 589 Millionen Euro. Das Unternehmen legte nach eigenen Angaben insbesondere im Mittelstandsgeschäft im Bereich Bau, im Vermögenshaftpflicht- sowie im Managerhaftpflicht-Geschäft für kleine und mittlere Unternehmen zu.

Die VHV baute das Beitragsvolumen um über elf Prozent auf knapp 327 Millionen Euro aus. Grund hierfür war neben der Verschmelzung der Hannoverschen Direktversicherung AG auf die VHV Allgemeine (VersicherungsJournal 18.12.2017) Unternehmensangaben zufolge vor allem der starke Zuwachs im Firmenkundengeschäft.

Weitere Anbieter mit vergleichsweise hohen Gewinnen

Vergleichsweise hohe Marktanteilsgewinne von jeweils über 0,1 Prozentpunkte hatten ferner die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. zu verzeichnen.

Dabei wuchs die Gothaer – getragen unter anderem auch von der Verschmelzung der Asstel Sachversicherung AG auf die Gothaer Allgemeine – um über sechs Prozent auf 356 Millionen Euro Bruttoprämie. Der LVM legte sogar um über sieben Prozent auf gut 221 Millionen Euro zu.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2015-2017: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zu dem Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.

Wie in den offiziellen Statistiken des GDV, geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.