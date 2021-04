Gewinner und Verlierer in der Krankenvollversicherung

15.4.2021 – Zum Redaktionsschluss lagen die Vollversichertenzahlen von zwölf Anbietern vor. Vier davon bauten ihren Bestand aus, allen voran Marktführer Debeka mit einem Plus von über 34.000. Acht Gesellschaften hatten Bestandsverluste zu verzeichnen. Bei der DKV schrumpfte der Bestand mit etwa 16.500 Personen am stärksten. Einbußen im hohen bis mittleren vierstelligen Bereich standen für die Allianz, die Bayerische Beamtenkrankenkasse und die Gothaer zu Buche.

2020 ist der Bestand an Krankenvollversicherten zum neunten Mal in Folge zurückgegangen. Das Minus blieb mit 0,1 Prozent auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres (VersicherungsJournal 21.12.2020). Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) – auf Basis vorläufiger Zahlen – Ende Januar im Rahmen der Jahresmedienkonferenz mit (20.1.2020).

Die Vollversichertenzahl dürfte damit auf unter 8,73 Millionen Personen gesunken sein. Das Minus im Vergleich zu 2011 bewegt sich in einer Größenordnung von etwa 250.000 beziehungsweise knapp drei Prozent.

Zwei von drei Anbietern mit Rückgängen

Eine erste Übersicht des VersicherungsJournals über zwölf Gesellschaften – das entspricht etwa einem Drittel der Marktteilnehmer – zeigt acht Anbieter mit Nettorückgängen beim Bestand an Vollversicherten.

Datengrundlage sind Unternehmens-Mitteilungen oder bereits vorliegende Geschäftsberichte (Stand: 14. April). Die aufgeführten Akteure repräsentieren weit über zwei Drittel der Vollversicherten.

WERBUNG

DKV und Allianz mit vergleichsweise starken Rückgängen

Am stärksten bergab ging es nach absoluten Zahlen bei der DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Die Reduzierung verblieb mit rund 16.500 (auf unter 725.000) Personen auf dem Niveau des Jahres zuvor (14.9.2020).

Das zweitgrößte Minus hatte nach jetzigem Stand die Allianz Private Krankenversicherungs-AG mit fast 9.300 (auf knapp 581.600) Personen zu verzeichnen. Die Verringerung fiel um etwa 900 Individuen beziehungsweise neun Prozent niedriger aus als im Jahr zuvor. Seinerzeit hatte nach absoluten Zahlen den branchenweit zweithöchsten Rückgang zu Buche gestanden.

Als einer der wenigen Marktteilnehmer liefert die Allianz auch Informationen zum Bruttoneuzugang. Zum Bruttoneuzugang gehören laut Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) alle Personen, die eine Krankenvollversicherung neu abgeschlossen haben. Nicht berücksichtigt werden die Abgänge durch Kündigung des Versicherungsschutzes oder Tod.

Die Allianz akquirierte im vergangenen Jahr 10.398 (2019: 9.716) neue Vollversicherte. Trotz des fünfstelligen Bruttoneuzugangs steht also netto ein fast ebenso hohes Minus zu Buche.

Auch bei Generali Deutschland und BBKK schrumpften die Bestände

Das gleiche Phänomen ist auch bei der Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020) zu beobachten, die ebenfalls Daten zum Bruttoneuzugang veröffentlicht.

Dieser wird für 2020 mit rund 5.750 Individuen angegeben, etwa 100 mehr als im Jahr zuvor. Netto verringerte sich der Bestand hingegen um circa 5.600 auf knapp 302.500 Personen. Dies entspricht nach jetzigem Stand der dritthöchsten Reduzierung.

Etwas höher fiel das Minus mit gut 6.300 (auf unter 309.000) Individuen bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG aus. 2019 hatte der Verlust noch fast 6.600 betragen.

Vierstellige Bestandsverluste hatten darüber hinaus noch die Gothaer Krankenversicherung AG (auf 130.000), die Hallesche Krankenversicherung a.G. (auf unter 224.000) und die UKV – Union Krankenversicherung AG (auf unter 88.000) zu verzeichnen. Bei der Nürnberger Krankenversicherung AG ging es um rund 230 auf etwa 42.150 bergab.

Debeka, Huk-Coburg, R+V und Axa mit Nettozuwächsen

Andererseits erzielte die Axa Krankenversicherung AG ein leichtes Plus von knapp 700 auf über 799.600 Personen. Die R+V Krankenversicherung AG gab eine Steigerung in Höhe von 2,4 Prozent bekannt. Daraus errechnet sich ein Plus in einer Größenordnung von circa 1.400 auf etwa 63.300 Vollversicherte.

Die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG legte um fast 2.100 auf knapp 419.600 Personen zu. Branchenprimus Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. spielte wie in den Vorjahren quasi in einer eigenen Liga. Die Gesellschaft bezifferte den Zuwachs mit 34.000 auf 2,47 Millionen Versicherte.