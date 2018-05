Gewinner und -Verlierer der Lebensversicherer

11.5.2018 – Die Allianz Leben hat ihr Beitragsaufkommen mehr erhöht als alle anderen Mitbewerber zusammen und damit ihre Marktführerschaft deutlich ausgebaut. Bei den meisten Gesellschaften gingen die Prämieneinnahmen zurück. Insgesamt stagnierten die Umsätze. Dabei reichte das Spektrum von einer Verdoppelung bis zu einem Rückgang um ein Drittel.

WERBUNG

Wie sich die Beitragseinnahmen der Lebensversicherer im Jahr 2017 entwickelt haben, hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH am Mittwoch in einer Pressemitteilung (PDF-Datei, 79 KB) veröffentlicht.

Die Daten stammen aus den SFCR-Berichten, die die Gesellschaften bis zum 7. Mai auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen hatten. Darin steht die Finanzstärke der Unternehmen im Vordergrund. Eine Marktübersicht hierzu hatte bereits die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH zusammengestellt (VersicherungsJournal 9.5.2018).

Umsatzzahlen fast vollständig

Assekurata hat in ihrer Pressemitteilung einige weitere Details genannt.

Darüber hinaus gibt das Ratinghaus die gebuchten Bruttoprämien der 84 deutschen Lebensversicherer für 2017 und 2016 an. Es fehlen darin die Beitragseinnahmen 2017 der Barmenia, die den vorgeschriebenen Solvenzbericht nicht pünktlich veröffentlicht hat.

Für 2016 lagen keine Prämien vor von der neu gegründeten Dortmunder Leben (VersicherungsJournal 7.5.2018), der Entis, die den Übernehmerin des ehemaligen Mannheimer-Bestand übernommen hatte (VersicherungsJournal 2.8.2017) und der ebenfalls als Run-off-Plattform tätigen Frankfurter Leben (VersicherungsJournal 23.9.2016, 5.2.2016).

Allianz baut Vorsprung aus

Die Brutto-Beitragseinnahmen der – ohne Barmenia – 83 Lebensversicherer beliefen sich im Jahr 2017 auf 85,9 Milliarden Euro. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 0,07 Prozent. Die Barmenia hatte in 2016 ein Prämienvolumen von 231 Millionen Euro erzielt.

Marktführer Allianz hat mit einem Zuwachs der Beiträge um zwölf Prozent auf 20,1 Milliarden Euro seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Der Marktanteil stieg von 20,9 auf 23,4 Prozent.

Von den 23 Umsatz-Milliardären der Branche konnten nur zehn zulegen. Der nach der Allianz wachstumsstärkste Anbieter war mit einem Plus von 6,3 Prozent die Targo. Die Liste der Umsatz-Verlierer aus diesem Kreis führt mit 29 Prozent Minus die Provinzial Nordwest an. Als Grund hatte das Unternehmen angegeben, die Einmalbeiträge zurückgefahren zu haben (VersicherungsJournal 1.2.2018).

Auf- und Absteiger

Mit einem leichten Zuwachs von 0,3 Prozent auf 4,99 Milliarden Euro hat die Aachenmünchener die R+V AG überholt. Die fiel um 1,9 Prozent auf 4,98 Milliarden Euro und damit auf Rang drei.

Die Plätze vier und fünf haben die Debeka und die Zurich getauscht, die Bayern-Versicherung hat die Axa von Platz sieben verdrängt. HDI machte trotz einem Einnahmerückgang von 4,6 Prozent einen Sprung um zwei Positionen auf Platz zwölf.

SV, Cosmos und Volkswohl Bund kletterten jeweils um einen Platz nach oben. Die Provinzial Nordwest rutschte von Rang zwölf auf 17. Targo und Provinzial Rheinland haben die Plätze 19 und 22 getauscht.

Von allen untersuchten Gesellschaften machten Bayerische Beamten, Mylife und Sparkassen Sachsen mit jeweils fünf Positionen den größten Sprung nach oben in der Umsatzrangliste. Die größten Verlierer waren mit Verlust von fünf Plätzen Ideal, Karlsruher und Provinzial Nordwest.

Die größten Gewinner

Von den 82 Lebensversicherern, von denen die Prämien für 2016 und 2017 bekannt sind, konnten 29 Zuwächse von insgesamt 2,8 Milliarden Euro erzielen. Daran hatte die Allianz mit 2,1 Milliarden Euro einen Anteil von mehr als drei Viertel.

Beim absoluten Zuwachs der Beitragseinnahmen rangieren Sparkassen Sachsen (plus 141 Millionen Euro), Debeka (plus 69 Millionen Euro) und Targo (plus 68 Millionen Euro) hinter dem Marktführer.

Den prozentual höchsten Zuwachs verzeichnete die zur Talanx-Gruppe gehörende Lifestyle Protection, die ihr Prämienvolumen gegenüber dem Vorjahr auf fast 17 Millionen Euro verdoppelt hat. Mylife wuchs um 63 Prozent auf 121 Millionen Euro und die Sparkassen Sachsen legte um drei Zehntel auf 621 Millionen Euro zu.

Bei der Steuerung des Marktanteils liegt die Allianz mit 2,48 Prozentpunkten vorn. Die Sparkassen Sachsen schaffte ein Plus von 0,17 Prozent, alle anderen erreichten bestenfalls 0,08 Prozentpunkte.

Die größten Verlierer

Mit einem Rückgang der Beitragseinnahmen um 586 Millionen Euro führt die Provinzial Nordwest die Liste der Verlierer an. Dahinter rangieren Generali (minus 272 Millionen Euro) und Zurich (minus 261 Millionen Euro.

Der mit 34 Prozent prozentual größte Abrieb geschah bei der Karlsruher. Die Provinzial Nordwest verlor 29 Prozent des Umsatzes und die Ideal 28 Prozent.

Beim Rückgang der Marktanteile liegt ebenfalls die Provinzial Nordwest an erster Stelle, sie verlor 0,68 Prozentpunkte. Dahinter rangieren Generali (minus 0,31) und Zurich (minus 0,30).

Ursachen sind oft unbekannt

Für die sehr unterschiedliche Umsatzentwicklung der einzelnen Lebensversicherer gibt es viele Gründe.

Einer davon das Abschmelzen der Bestände durch natürliche Vertragsabläufe und durch Stornos. Gesellschaften. Ein anderer Aspekt ist, inwieweit die Abgänge durch Neugeschäft kompensiert werden können. Daran können Dynamik-Erhöhungen im Bestand einen erheblichen Anteil haben und auch bei Gesellschaften, die das echte Neugeschäft eingestellt haben, noch für Wachstum sorgen. Zu beachten ist schließlich auch, dass in den Prämieneinnahmen auch die vergleichsweise volatilen Einmalbeiträge enthalten sind.

Beim Einordnen der Trends bei den Gesellschaften helfen kann der Blick in die jeweiligen Geschäftsberichte, die überwiegend im Zeitraum April bis Juni veröffentlicht werden. Die Berichte des VersicherungsJournals dazu sind im Archiv zu finden.