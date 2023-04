Gesundheitsservices: Lebensversicherer verschenken Potenzial

14.4.2023 – Gesundheitsservices suchen Kunden eher bei ihrem privaten Krankenversicherer, nicht bei ihrem Lebensversicherer, bei dem sie ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung abgeschlossen haben. Allerdings gehen die Gesellschaften auch sparsam mit Informationen für Kunden und Interessenten um, wie eine Untersuchung von Assekurata zeigt.

Gesundheitsservices gehören bereits seit geraumer Zeit zum Leistungsspektrum privater Krankenversicherer, mit gemischten Ergebnissen für die Gesellschaften (VersicherungsJournal 29.11.2022).

Einige Lebensversicherer, als Anbieter von Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen, ziehen nach und erweitern zaghaft ihr Angebot. Während sie sich bislang vor allem auf die Unterstützung bei der beruflichen Rehabilitation konzentriert haben, bauen sie jetzt medizinische Dienstleistungs- und Vorsorgeleistungen aus.

Welches Potenzial bringen Gesundheitsservices mit?

Die Assekurata Solutions GmbH hat jetzt zum zweiten Mal untersucht, welches Potenzial diese Angebote für die Gesellschaften mitbringen und ob die Services als „differenzierendes Element im Wettbewerb der Berufsunfähigkeits-Versicherungen“ wirken könnten.

Vor zwei Jahren hatten die Analysten noch 500 Versicherte zu den entsprechenden Angeboten befragt und wollten wissen, ob sie diese kennen und welche Gesundheitsservices sie der Berufsunfähigkeits-, der Krankenversicherung, beiden oder keiner von beiden zuordnen (20.5.2021). Assekurata sah hier „ein hohes Potenzial für die Lebensversicherer“.

Zehn größten Lebensversicherer untersucht

Aufgrund dieses Fazits sollte jetzt geklärt werden, „welche Lebensversicherer seitdem ihr Gesundheitsservice-Angebot auf-/ausgebaut haben und wie sie dieses ihren (potenziellen) Kunden präsentieren“.

Als Basis orientierte sich Assekurata an den größten zehn Lebensversicherern nach gebuchten Bruttobeiträgen 2021. Die Proxalto Lebensversicherung AG blieb außen vor, weil sie kein Neugeschäft akquiriert. Die Untersuchung stützt sich auf die Aktivitäten folgender Gesellschaften:

Onlinerecherche zu den Angeboten der Lebensversicherer

Für die Untersuchung zu den Services in der BU-Versicherung versetzte sich Assekurata in die Lage der Kunden und führte nach eigenen Angaben eine gestufte Onlinerecherche auf den Webseiten der Versicherer durch.

Begonnen haben die Analysten mit einer Google-Recherche, in der sie die Suchergebnisse zu dem jeweiligen Versicherungsnamen und die Stichworte „Berufsunfähigkeits-Versicherung“ und „Gesundheitsservices“ kombiniert haben. Im nächsten Schritt suchten sie nach den beiden Stichwörtern auf der Webseite der einzelnen Anbieter.

„Zudem haben wir geprüft, ob Gesundheitsservices in der Top-Menüführung erscheinen. Informationen oder Angebote, die in passwortgeschützten Kundenportalen oder Apps zugänglich sind, bleiben in dieser Recherche unberücksichtigt“, erklärt Assekurata zu den Details.

Welche Versicherer im Netz über Mehrwerte informieren

Bei sechs von zehn BU-Versicherern führte die Google-Suche zu Ergebnissen, was zusätzliche Gesundheitsservices angeht. Folgende Gesellschaften konnten hier punkten:

Axa,

Debeka,

Continentale,

Generali,

Nürnberger und

R+V.

Allerdings habe nur die Nürnberger eine Landingpage vorgeschaltet, die auch explizit Berufsunfähigkeits-Versicherte adressiert. Bei allen anderen Gesellschaften richten sich die Dienstleistungen ausschließlich an ihre Krankenversicherten.

Generali und Nürnberger sprechen auch Interessenten an

Mit Axa, Continentale, Debeka, Generali, Nürnberger und R+V führen sechs Versicherer im Top-Menü ihrer Internetpräsenz den Punkt Gesundheitsservice. „Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert dieser Dienstleistungen, welche sich aber aktuell vornehmlich an Krankenversicherungs-Kunden richten“, schreibt Assekurata in der Zusammenfassung.

Generali und Nürnberger heben sich von der Konkurrenz ab, weil sie eine App mit Gesundheitsservices bereitstellen, welche auch Nichtkunden nutzen können.

„Auf Basis der Services und Leistungen könnten die Angebote zur Generierung von Aufmerksamkeit rund um den Themenkomplex Gesundheit und im nächsten Schritt von Vertrauen in die jeweilige Versicherungsmarke dienen“, so die Autoren. Heißt, auch zur Akquise von Neukunden.

Das Fazit

Die Präsenz der Mehrwerte zur BU-Versicherung auf den Webseiten der Versicherer findet Assekurata noch „recht spärlich“. Zusätzlich heben die Experten die Bedeutung einer eigenen Landingpage, die mit einem entsprechenden Link oder QR-Code für die Kundenkommunikation genutzt werden kann, hervor.

Verbesserungsbedarf sehen sie in der deutlichen Kommunikation der Zugangsvoraussetzung. „Diese sollten ganz zu Beginn explizit und verständlich (ohne den Blick ins Kleingedruckte) erläutert werden“, heißt es in der Betrachtung. Auch konkrete Ansprechpartner wären für Kunden und Interessenten hilfreich.

Wenn Versicherer die Nutzungsraten von Gesundheitsservices erhöhen wollen, müssten sie auf der Webseite „schnell auffindbar, präzise erläutert und möglichst mit einer digitalen Anmeldestrecke versehen sein. Denn nur dann entfalten die Dienstleistungen auch den avisierten Mehrwert“.