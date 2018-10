Gesundheitsportal erwartet weiteren Zulauf

31.10.2018 – Das Portal „Meine Gesundheit“ erreicht schon mehr als die Hälfte der privat Krankenversicherten und die Hälfte der Ärzte. Es wirbt weitere private Krankenversicherer an. Skeptisch sind einzelne Unternehmen gegenüber Apps. Stattdessen werden Alternativen entwickelt. Und auch die Arbeitsweisen der Gesellschaften stehen auf dem Prüfstand. Das wurde auf der Euroforum-Konferenz „Praxis Versicherungs-IT“ deutlich.

WERBUNG

Die Digitalisierung bestimmt immer mehr das tägliche Arbeiten der Versicherer. Getrieben werden sie von der Angst, den Kundenkontakt zu verlieren. Daher versuchen sich die Unternehmen von Grund auf zu erneuern.

Durch eine moderne Aufstellung, sollen innovative Zugänge zum Kunden gefunden werden. So könnte sich das Portal „Meine Gesundheit“ (VersicherungsJournal 22,6,2016, 22.1.2016) zum Mega-Service-Angebot für Privatpatienten entwickeln.

„Wir sind aktuell mit weiteren drei privaten Krankenversicherern im Gespräch. Wir gehen davon aus, dass das Portal daher bald neuen Zulauf bekommen wird“, sagte Klaus-Dieter Dombke, Leiter strategisches Leistungs- und Gesundheitsmanagement der Axa Konzern AG auf der Euroforum Konferenz Praxis Versicherungs-IT.

Wir sind für alle Assekuranzen offen. Klaus-Dieter Dombke, Axa Konzern AG, über das Portal „Meine Gesundheit“

Bald sieben Anbieter

Damit könnten bald sieben private Krankenversicherer das Serviceportal anbieten. Darüber können die Kunden von Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken Rechnungen digital erhalten und direkt an die Versicherer weiterleiten. Zudem gibt es weiteren Service. Dombke: „Wir sind für alle Assekuranzen offen“.

Im Oktober hatte sich die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG an das Portal angeschlossen (VersicherungsJournal Medienspiegel 9.10.2018). Neben der Axa Krankenversicherung AG sind schon der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (VersicherungsJournal 17.8.2017) und die Versicherungskammer Bayern (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.7.2018) aktiv.

Schon heute erreicht „Meine Gesundheit“ theoretisch 50 Prozent aller Vollversicherten und einen Großteil der Beihilfeberechtigten. In der Praxis sieht es aber deutlich schlechter aus. Denn nicht alle möglichen Kunden machen mit.

Derzeit gibt es nur 1,4 Millionen Patienten mit einer „Life-Gesundheitsakte“. Selbst auf der Konferenz outete sich ein IT-Fachmann, als Axa-Kunde, der von dem Portal noch nie gehört hatte. Viele Versicherte würden Hinweise auf das Portal als Werbung ignorieren. Ähnlich schwierig ist es, neue Ärzte für den Service zu gewinnen.

Hälfte der Ärzte ist bereits angebunden

Dabei sind bereits 70.000 niedergelassene Ärzte, 4.000 Apotheken und 18.500 Zahnärzte sowie 350 Krankenhäuser dem Portal angeschlossen.

Bei Ärzten liegt somit die Reichweite schon bei 50 Prozent und bei Zahnärzten sind es 35 Prozent. „Es kann leider aber immer noch vorkommen, dass ein Privatpatient der teilnehmenden Gesellschaften bei einigen Ärzten nicht über das Portal seine Rechnungen erhalten kann“, so Dombke.

„Wir versuchen den Leistungserbringern künftig zu vermitteln, dass die Kooperation für sie auch Vorteile hat.“ Rechnungen würden die Kunden beispielsweise viel schneller erreichen. Zudem verlangen auch die Kunden nach mehr Service. Daher werden nun die mögliche Beitragsrückerstattung und die verbrauchte Selbstbeteiligung angezeigt.

Von uns bekommen die Kunden keine Apps. Dr. Arne Barinka, Ideal Versicherungsgruppe

Patienten erhalten Warnung vor Arzneien

Weitere Leistung ist ein Arzneimittel-Check. Werden nach Erkenntnis der Versicherer zu viele oder nicht kombinierbare Arzneien verordnet, rät das System die Medikation bei einem Arzt oder einer Apotheke zu überprüfen.

Die Versicherer wollen ihr Werbeengagement verstärken. Auch für Vermittler könnte das Angebot ein Argument sein, um Kunden zu gewinnen.

Demgegenüber stellen Vermittler nach Meinung von Dr. Arne Barinka, Chief Customer Officer (CCO) der Ideal Versicherungsgruppe beim Start von neuen Kooperationen oft die falsche Frage. „Sie wollen in der Regel wissen, welche Provision sie erhalten.“ Dabei sei die Anbindung an den Versicherer heutzutage von entscheidender Bedeutung.

So steuert die Ideal Versicherung ihre gesamte Kommunikation mit Kunden und Versicherungsmaklern über sogenannte Mini-Websites. „Von uns bekommen die Kunden keine Apps, sondern einen Link, also eine kleine Textzeile“, erläuterte Barinka. Der Link würde auf das Handy oder per E-Mail auf den PC gesendet.

Apps sind am Ende

Damit könnte dann eine individuelle Webpage aufgerufen werden. „Hier kann der Vermittler jeden Stand des Gespräches dokumentieren und die Seite den Bedürfnissen des Kunden anpassen.“ Der Link sei auch für künftige Gespräche oder Verträge immer wieder einsetzbar.

„Wir nutzen das Weblink-System auch für Bestandsaktionen oder wenn auf dem Tablett eine Unterschrift notwendig wird. Das System sei sehr flexibel und praktisch einsetzbar. Es habe sich im Bestand und beim Verkauf bewährt und werde nun auch bei Schadenmeldungen eingesetzt.

Die neue Technik richtet sich auch gegen die App-Inflation, der der Kunde kaum noch Herr werde. Die Konferenzteilnehmer waren sich einig, dass Apps eigentlich viel zu umständlich sein, um schnellen Kundenkontakt herzustellen.

„Meist hat der Kunde die App, die er vor langer Zeit einmal heruntergeladen hat, längst vergessen“, stellte Barinka nüchtern fest. Zudem sei sie dann in der Regel auch noch veraltet. Intensiv arbeiten alle Versicherer an neuen Arbeitsstrukturen, die sich ausgehend von der IT über das ganze Unternehmen ausbreiten sollen.

Unsere Kunden sind extrem gut informiert. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sich bewegen. Dr. Stefan Lemke, Axa Konzern AG

Fortschritte in agiler Teamwork

Ihre Fortschritte in agiler Teamwork stellten die Axa Versicherung AG, die Gothaer Versicherungsbank VVaG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München und die Versicherungskammer Bayern vor.

Vor allem die Axa gilt als First Mover. Dr. Stefan Lemke, Chief Information Officer (CIO) und Mitglied des Vorstandes der Axa Konzern AG, erläuterte:

Stefan Lemke (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Wenn Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen eng zusammenarbeiten und sich in cross-funktionale Teams einbringen können, entsteht ein Umfeld, in dem der Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie die Stärkung von Wissen und Können selbstverständlich gedeihen.“

Nur so könnten Versicherer das heutige Anforderungsprofil von Kunden an den Versicherer, das vielfältig und komplex sei und sich ständig verändere, erfüllen. Agilität zeichne sich durch Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, stärkere Kundenzentriertheit und durch eine gelebte Fehlerkultur aus.

„Unsere Kunden sind extrem gut informiert. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sich bewegen“, so Lemke. Versicherer müssten künftig „empathische Technokonzerne“ werden.

Gothaer im Umbau

Voll im Umbau befindet sich die Gothaer Versicherung. „Wir setzen aber er erst einmal auf einen einheitlichen Datenbestand“, sagte Chef-Informatiker Burkhard Oppermann.

Burkhard Oppermann (Bild: Schmidt-Kasparek)

Das werde noch weitere vier Jahre in Anspruch nehmen. Der IT-Experte erwartet eine Marktbereinigung bei allen Versicherern, die es nicht schaffen, die Gesellschaft schnell genug zu transformieren.