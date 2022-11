Gesetzliche Rentenversicherung erzielt Milliardenüberschuss

11.11.2022 – In diesem Jahr erwartet die Rentenversicherung einen Überschuss von rund 2,1 Milliarden Euro. Die geplante Aktienrente sei willkommen, aber ein Kapitalstock über zehn Milliarden Euro reiche bei weitem nicht. Die geplante Haltelinie beim Rentenniveau sei nicht ohne Weiteres erreichbar, wurde beim Presseseminar der Deutschen Rentenversicherung deutlich.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat sich auch in stürmischen Zeiten wie der Corona-Pandemie oder den Kriegsfolgen des russischen Überfalls auf die Ukraine nach Einschätzung ihrer Präsidentin Gundula Roßbach als Stabilitätsanker erwiesen.

Finanzierbarkeit der Rente kann gesichert bleiben

Gundula Roßbach (Bild: Brüss)

Die Renten hätten über Jahre hinweg einen vergleichsweisen guten Schutz vor Inflation und Kaufkraftverlusten geboten, sagte sie am Donnerstag auf dem Presseseminar der DRV in Würzburg.

Sie äußerte sich optimistisch, dass die gesetzlich Rente auch bei allen zukünftigen Unsicherheiten in einigen wesentlichen Lebensbereichen die Unsicherheit der Menschen mindern könne. Die Versicherung könne so an den demografischen Wandel angepasst werden, dass die Finanzierbarkeit der Leistungen gesichert bleibe.

Ganz wesentlich dafür, dass der demografische Wandel in der Rentenversicherung bislang so gut habe bewältig werden können, sei die Stellschraube „Arbeitsmarkt“ gewesen, sagte Roßbach.

Die gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen und eine starke Zuwanderung aus dem EU-Ausland hätten zur höchsten Zahl von versicherungspflichtig Beschäftigten aller Zeiten maßgeblich beigetragen.

Versicherung schließt 2022 mit Überschuss – solides Rentenplus auch 2023

Anja Piel (Bild: Brüss)

Dem stabilen Arbeitsmarkt ist es auch zu verdanken, dass die DRV in diesem Jahr wohl mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Euro rechnen kann, wie aus der Finanzschätzung aus dem Oktober hervorgeht. Einnahmen über 356,8 Milliarden Euro dürften Ausgaben über 354,7 Milliarden Euro gegenüberstehen, erläuterte die Vorsitzende des DRV-Bundesvorstands Anja Piel.

Die Nachhaltigkeitsrücklage dürfte zu Jahresende stabil bei 41,7 Milliarden liegen. Damit könnten 1,66 Monatsausgaben bestritten werden. Nach der Projektion sinken die Rücklagen bis 2026 auf 0,48 Monatsausgaben; sie bleiben damit über dem kritischen Wert von 0,2 Monatsausgaben.

Wie Piel als Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) weiter ausführte, können die Beitragssätze zur Rentenversicherung sogar bis 2026 stabil bei 18,6 Prozent gehalten werden.

Das Rentenniveau von 48 Prozent ist in Gefahr

Bis 2025 gilt die Haltlinie beim Rentenniveau von 48 Prozent. Dies würde 2026 auf 47,8 Prozent absinken, es sei denn die Regierung beschließt – wie angekündigt – ein Festhalten an der Haltelinie von 48 Prozent.

Erste Indizien, wie eine Rentenerhöhung im kommenden Jahr aussehen könnte, signalisieren Piel zufolge eine Anhebung in den alten Bundesländern um 3,5 Prozent und in den neuen um 4,2 Prozent (VersicherungsJournal 7.11.2022). Da die Renten der Lohnentwicklung folgen müsse man allerdings die aktuellen Tarifverhandlungen abwarten.

Nur ein neuer „Wumms“ würde die Beiträge stabilisieren können

Alexander Gunkel (Bild: Brüss)

Vor allem die FDP dringt auf ein kapitalgedecktes Element in der Rentenversicherung, um Beitragsanstiege abzufedern. Geplant ist ein Kapitalstock von zehn Milliarden Euro, dessen Erträge der Rentenversicherung zugutekommen sollen (VersicherungsJournal Archiv).

Für die Arbeitgeberseite erklärte der alternierende Vorsitzende Alexander Gunkel, grundsätzlich sei die Stärkung der Einnahmeseite für die Rentenversicherung positiv zu werten. Allerdings sei offen, ob der Kapitalstock nur in Aktien angelegt werden solle und ob weitere Zuschüsse folgen sollten.

Wenn man einmal optimistisch annehmen würde, das Kapital würde zu acht Prozent jährlich verzinst und die Managementkosten würden zwei Prozent betragen, dann bliebe eine Nettoverzinsung von sechs Prozent übrig, sagte Gunkel.

Mit 600 Millionen Euro könne man aber nicht mal ein Beitragszehntel reduzieren. Da müsste Kapital schon nachhaltiger fließen. Ein „Wumms“ würde Kanzler Scholz sagen, also zehn Jahre lang je zehn Milliarden Euro.