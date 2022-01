Geplatzte Hochzeitsfeier wegen Corona: Partyservice muss den Vorschuss zurückzahlen

31.1.2022 – Kann eine Hochzeitsfeier wegen der Covid-19-Pandemie nicht wie geplant stattfinden, so darf das Brautpaar von einem vor Ausbruch der Pandemie geschlossenen Vertrag zur Ausrichtung der Feier kostenlos zurücktreten. Das hat das Landgericht Frankenthal mit einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil vom 21. Dezember 2021 entschieden (8 O 198/21).

Die Kläger hatten Anfang Januar 2020 mit einem Caterer einen Vertrag zur Ausrichtung ihrer Hochzeitsfeier abgeschlossen. Diese sollte im Mai des Jahres im Anschluss an die standesamtliche Trauung stattfinden.

Als Ort für die Feier hatte das Pärchen ein von der Cateringfirma empfohlenes historisches Mühlenanwesen ausgewählt. Es war geplant, dass an dem Fest etwa 100 geladene Gäste teilnehmen und verköstigt werden sollten.

Nach Abschluss des Vertrages überwies das Brautpaar dem Unternehmen wie vertraglich vereinbart einen Vorschuss von 6.000 Euro. Dieser Betrag entsprach in etwa der Hälfte der vereinbarten Kosten.

Unbillige Forderung?

Wegen der ersten Corona-Welle und der damit verbundenen staatlichen Auflagen konnte das Fest jedoch nicht stattfinden. Die Kläger heirateten zwar. Sie einigten sich jedoch mit der Cateringfirma auf eine Verlegung der Feier auf den Mai 2021. Doch auch zu diesem Termin konnte das Fest wegen der „Bundes-Notbremse“ nicht stattfinden.

Das Ehepaar entschloss sich daher dazu, die Party abzusagen. Es trat gleichzeitig von dem Vertrag mit dem Caterer zurück und forderte von ihm die Rückzahlung des Vorschusses.

Dieser weigerte sich jedoch, der Forderung nachzukommen. Dies begründete er damit, dass es unbillig sei, dass er das Risiko der Pandemie allein tragen müsse. Zu Unrecht, entschied das Frankenthaler Landgericht. Es gab der Klage der Eheleute in vollem Umfang statt.

Berechtigtes Verlangen

Nach Ansicht der Richter waren die Corona-Pandemie und deren Folgen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder für die Kläger noch für den Caterer absehbar.

Grundlage des Vertrages sei daher unausgesprochen die Ausrichtung der Hochzeitsfeier im Innenbereich der historischen Mühle und zwar ohne Gesundheitsrisiken für die Gäste gewesen. Diese Bedingung habe das Unternehmen nicht erfüllen können.

Hätten die Eheleute vorhergesehen, dass eine Ausrichtung des Festes wegen der pandemiebedingten Auflagen über viele Monate hinweg nicht möglich war, so hätten sie den Vertrag nach Überzeugung des Gerichts nicht abgeschlossen. Die Betroffenen hätten sich von dem Caterer auch nicht auf die theoretische Möglichkeit verweisen lassen müssen, die Party unter freiem Himmel auszurichten.

Auch ein erneutes Abwarten sei ihnen nicht zuzumuten gewesen. Denn Hochzeitsfeiern würden in der Regel im zeitlichen Zusammenhang mit einer standesamtlichen Trauung stattfinden. Die Kläger hätten daher zu Recht von dem Vertrag zurücktreten und die Rückzahlung des Vorschusses verlangen dürfen.

Vergleichbare Entscheidung

Das Amtsgericht München hat in einem am Freitag veröffentlichten ähnlichen Fall mit Urteil vom 11. Januar 2022 (154 C 14319/21) ebenfalls zu Gunsten eines Hochzeitspaares entschieden. Dessen Feier sollte im Mai 2021 stattfinden. Es hatte daher mit einem Fotografen einen Vertrag zur Anfertigung von Fotos der Party geschlossen.

Weil das Fest pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, trat das Ehepaar von dem Vertrag zurück. Es forderte gleichzeitig die Rückzahlung eines bereits von ihm geleisteten Vorschusses.

Unwirksame Vertragsklausel

Der Fotograf wollte den Betroffenen jedoch nur die Hälfte zugestehen. Denn in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sei geregelt, dass er von einer Anzahlung 50 Prozent einbehalten dürfe, wenn eine Hochzeit beziehungsweise eine Hochzeitsfeier aufgrund höherer Gewalt nicht durchgeführt werden könne.

Diese Klausel hielt das Münchener Amtsgericht für unwirksam. Denn in Allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfe kein allgemeiner Schadenersatz vereinbart werden. Die Eheleute müssten dem Mann daher lediglich ein anteiliges Honorar für seine Tätigkeit anlässlich der im November 2020 stattgefundenen standesamtlichen Vermählung zahlen.